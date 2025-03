Izjemni Tadej Pogačar tokrat krvavel za zmago

Slovenski superšampion Tadej Pogačar je ubranil lansko zmago na dirki Strade Bianche, a tokrat je zanjo trpel. Kakšnih 50 kilometrov pred ciljem je prehitro pripeljal v enega od ovinkov (na asfaltu!), spodneslo mu je sprednje kolo in grdo padel ter se akrobatsko zvalil v jarek ob cesti. "Šel sem prehitro. To cesto poznam zelo dobro, vsaj dvajsetkrat sem prevozil tisti ovinek, ampak včasih stvari narobe oceniš. Zdrsnilo mi je. Potem sem moral menjati kolo, skrbelo me je, kako se bo po padcu odzvalo teko, a izteklo se je v redu," je v cilju razlagal po levi strani telesa močno opraskani Pogačar.

💥 Big crash for Tadej Pogacar who ends up in the field! 🌈 A bikechange and the World Champion is now storming towards a lone Tom Pidcock at the front

Po padcu se je hitro spet spravil na kolo, moral tega po nekaj kilometrih zamenjati, a mu britanski tekmec Tom Pidcock v tem času ni uspel zares uiti, niti tega ni zares poskušal. Ta čas je bolj izkoristil za počitek, da je spet nabral nekaj moči zaključek dirke, a mu to naposled ni pomagalo. Ko ga je Pogačar spet ujel, sta v silovitem tempu nadaljevala v vodstvu, 18 kilometrov pred ciljem pa je Pogačar sprožil še en napad, s katerim se je dokončno otresel tudi Pidcocka.

Na trd Campo v Sieni se je pripeljal z minuto in 24 sekundami prednosti pred Pidcockom, tretje mesto pa je zasedel še en kolesar moštva UAE Emirates – XRG, Belgijec Tim Wellens, ki je za svojim kapetanom zaostal 2:12. Pogačar je, ko je sestopil s kolesa, le nakazal, da bo posledice padca še čutil nekaj časa. "Užival sem do ciljne črte, zdaj pa adrenalin popušča in čutim vse hujšo bolečino," je priznal v prvem intervjuju po zmagi, njegovi 92. v karieri, in dodal: "To res ni najboljši način za zmago, a zmaga je zmaga. Upam, da vse skupaj izgleda huje, kot v resnici je."

S tretjo zmago se je slovenski as na vrhu večne lestvice preizkušnje v Sieni pridružil Fabianu Cancellari (2008, 2012, 2016), od prihodnjega leta pa bo zdaj po izjemnemu Švicarju eden od makadamskih odsekov poimenovan tudi po slovenskemu asu.

Drugi slovenski kolesarji niso posegli po vidnih uvrstitvah. Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe), Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG) in Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) so bili tokrat v službi svojih kapetanov, Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) pa je ostal brez nastopa na dirki zaradi bolezni v zadnjih tednih.

Pred moško preizkušnjo so z dirko Strade Bianche Donne opravile kolesarke, na 136-kilometrski preizkušnji je bila najboljša Nizozemka Demi Vollering (FDJ – Suez), ki je rojakinjo Anno van der Breggen (SD Worx – Protime) strla na zaključnem vzponu na ulici Santa Catarina in se v cilj pripeljala z 18 sekundami prednosti.

Tretje mesto je zasedla Francozinja Pauline Ferrand-Prevot (Visma | Lease a Bike). Urška Žigart (AG Insurance – Soudal) je zasedla 51. mesto (+ 15:17), Špela Kern (Cofidis) pa dirke ni končala.

Dirko so zaznamovali številni padci, tudi Žigart se je znašla na tleh. V bolnišnico pa so po dveh padcih odpeljali zmagovalko Dirke po Franciji Poljakinjo Kasio Niewiadomo (Canyon-SRAM zondacrypto).

Strade Bianche, potek dirke:

Cilj: Tadej Pogačar je še tretjič v karieri osvojil dirko Strade Bianche!





Un herido pero inmortal Tadej Pogacar logra el triplete en la Piazza del Campo de Siena.





Zadnji kilometer: svetovni prvak Tadej Pogačar se pelje zmagi naproti, v Sieno je pripeljal z 1:14 prednosti pred Pidcockom in 1:55 pred Wellensom.

6 km do cilja: Pogačar le še veča prednost in zdaj vozi 1:13 pred Pidcockom ter 1:53 pred moštvenim kolegom Wellensom. Belgijca bo poskušal izzvati Irec Ben Healy, ki se je otresel Pella Bilbaa in Rogerja Adrie.

11 km do cilja: izjemni Tadej Pogačar na zadnjem makadamskem sektorju 19. izvedbe dirke Strade Bianche ob bučni podpori navijačev le še povečuje prednost, Pidcockov zaostanek se bliža minuti. Britanec pa ohranja prednost pred Pogačarjevim pomočnikom Wellensom, ki vozi še dobre pol minute za Pidcockom.

15 km do cilja: Pogačar ima zdaj že 34 sekund prednosti pred Pidcockom, ta pa dobro minuto pred Timom Wellensom (UAE Emirates - XRG), ki je skočil iz skupine zasledovalcev.

18 km do cija: Pogačar na makadamu pridobiva prednost, Pidcock mu ne more slediti!

Que mala bestia es T. Pogacar ni caída ni leches ataca y suelta a T. Pidock a 18km de meta

19 km do cilja: kolesarji so zapeljali na predzadnji, 15. makadamski sektor, Pogačar je močno pritisnil na pedala in Pidcock mu le stežka sledi.

25 km do cilja: Pogačar in Pidcocok vozita dobro minuto pred Wellensom, Bilbaom, Healyjem, Adrio in Swiftom, pa 1:42 pred Vermeerschem, Valgrenom, Van Eeetveltom in Cort Nielsnom.

33 km do cilja: Swifta je zdaj ujela skupina z Wellensom, Bilbaom, Healyjem in Adrio, peterica pa vozi 1:25 za vodilnima Tadejem Pogačarjem in Tomom Pidcockom.

35 km do cilja: Pogačar in Pidcock lepo sodelujeta, pred Swiftom imata že dobro minuto prednosti, Britanec pa vozi dobre pol minute pred preostalimi zasledovalci.

46 km do cilja: po levi strani telesa močno odrgnjeni Pogačar in Pidcock zdaj vozita dobre pol minute prednosti pred Swiftom in 1:20 pred zasledovalno skupino.

Pogacar, de esta guisa tras la caída 😬





47 km do cilja: Pogačar se je na enajstem makadamskem sektorju otresel Swifta, Pidcock pa Slovenca čaka, vsak čas bosta kolesarja spet sama v vodstvu. Pogačar je pri padcu staknil nekaj odrgnin, a za zdaj kaže, da ni nič resnejšega.

48 km do cilja: Pogačar je menjal kolo, zdaj skupaj z Benom Swiftom lovi Toma Pidcocka.

49 km do cilja: Tadej Pogačar je grdo padel! Prehitro je pripeljal v levi ovinek, spodneslo mu je kolo in pristal je v jarku ob cesti. Slovenski as nadaljuje z dirko in zdaj lovi vodilna Britanca Pidcocka in Swifta.

51 km do cilja: dogajanje se je malce umirilo, Pogačar, Pidcock in Swift zdaj vozijo slabo minuti in pol pred močno skupino zasledovalcev, v kateri so Wellens, Vermeersch, Bilbao, Healy, Valgren, Van Eetvelt, Adria in pa Danec Magnus Cort Nielsen, ki tudi sodi v širši krog favoritov za danmašnjo zmago.

62 km do cilja: Pogačarju, Pidcocku in Swiftu se počasi približuje skupina z Giannijem Vermeerschem, Pellom Bilbaom in Rogerjem Adrio, še kakšnig 20 sekund za temi so Pogačarjev moštveni kolega Tim Wellens, pa Ben Healy, Michael Valgren, Lennert van Eetvelt, Mark Donovan in Pepijn Reinderink.

Pogačar je Pidcocku dal bidon:



Coppi y Bartali







70 km do cilja: prednost vodilne trojice narašča in je že presegla minuto.

73 km do cilja: vodilni dvojici se je pridružil še Britanec Ben Swift (Ineos Grenadiers), član prvotne ubežne skupine. Trojica zdaj vozi 25 sekund pred zasledovalci. Kolesarji so opravili z devetim makadamskim sektorjem in so zdaj spet na asfaltni podlagi.

75 km do cilja: Pogačar in Pidcock imata 20 sekund prednosti pred zasledovalci.

77 km do cilja: Pogačar in Pidcock sta zdaj sama v vodstvu, razredčena glavnina ni prav daleč.

79 km do cilja: napad v razredčeni glavnini je sprožil Britanec Tom Pidcock (Q36.5), Pogačar mu je zlahka sledil. Ubežna skupina razpada.

🇸🇮 PRIME. TIME. 🇬🇧





81 km do cilja: kolesarji so prevozili mesto, na katerem je lani napadel Pogačar, slovenski as je tokrat ostal miren za svojimi pomočniki iz UAE Emirates - XRG na čelu že močno razredčene glavnine. Prednost vodilne peterice je padla pod minuto.

🏁 83 KM







🇬🇧 Connor Swift

🇬🇧 Lewis Askey

🇬🇧 Mark Donovan

🇳🇱 Pepijn Reinderink

🇨🇭 Fabian Weiss

110 km do cilja: iz ubežne skupine so izpadli Aranburu, Simmons in Grossschartner, prednost bežeče šesterice (Askey, Swift, Donovan, Reinderink, Foldager in Weiss) pa je padla pod dve minuti.Na čelu glavnine tempo že ves čas narekujejo Pogačarjevi kolegi iz UAE Emirates - XRG.

Tadej Pogačar pred dirko:

Če bo zmagal še tretjič, bo po njem poimenovan en od makadamskih sektorjev. "Tega sploh nisem vedel, bi bilo pa lepo, seveda," je v pogovoru za Europsort pred dirko priznal Tadej Pogačar, a dodal: "Tukaj smo, da zmagamo. Vseeno kdo, le da zmagamo. Upam, da bom imel dobre noge in se boril za najvišja mesta."

Letos so prireditelji na traso dodali še en makadamski sektor. Je dirka zaradi tega težja? "Dodatni sektorji seveda naredijo dirko težjo, je še več priložnosti, da te doleti kakšna smola, ampak nov sektor mi je v resnici zelo všeč," meni slovenski as.

Do svojih prvih dveh zmag je prišel z dolgimi napadi, leta 2022 z 49-kilometrskim in lani s kar 81-kilometrskim. Lani je celo napovedal, kje natančno bo napadel. In kaj pripravlja tokrat? "Danes je v domala vsaki ekipi kolesar, ki lahko zmaga. Ne vem, morda bomo danes sprintali v zadnjih sto metrih. Nikoli ne veš," je bil skrivnosten. Na četrtkovem ogledu trase je sprintal v klanec po znameniti ulici Santa Catarina, ki vodi do cilja dirke na trgu Campo.

Demi Vollering kraljica belih cest Z dirko Strade Bianche Donne pa so že opravile kolesarke, na 136-kilometrski preizkušnji je bila najboljša Nizozemka Demi Vollering (FDJ – Suez), ki je rojakinjo Anno van der Breggen (SD Worx – Protime) strla na zaključnem vzponu na ulici Santa Catarina in se v cilj pripeljala z 18 sekundami prednosti.



Tretje mesto je zasedla Francozinja Pauline Ferrand-Prevot (Visma | Lease a Bike). Urška Žigart (AG Insurance – Soudal) je zasedla 51. mesto (+ 15:17), Špela Kern (Cofidis) pa dirke ni končala.

130 km do cilja: prednost ubežne skupine je na vzponu na Montalcino narasla nad pet minut, a je v zadnjih kilometrih znova padla in zdaj znaša 3:50 pred glavnino z vsemi Slovenci.

160 km do cilja: prednost ubežne deseterice še narašča in zdaj znaša slabih pet minut. V glavnini na sektorju La Piana ritem narekuje ekipa Tadeja Pogačarja UAE Team Emirates.

Dirko je po padcu predčasno sklenil Francoz David Gaudu (Groupama–FDJ), ki je prvič nastopal na Strade Bianche. Po padcu jo je sicer odnesel brez hudih posledic, a je odstopil.

❌ Update from the men's race.



180 km do cilja: v begu je še naprej deseterica, njihova prednost je narasla nad tri minute. Kolesarji so že opravili z drugim makadamskim odsekom Bagnaia (4,8 km), kjer so kolesarji opravili s 3,2 kilometra vzpona s 15% povprečnim naklonom.

190 km do cilja: v begu je deseterica kolesarjev: Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Deceuninck), Stan Dewulf (Decathlon AG2R La Mondiale), Lewis Askey (Groupama-FDJ), Connor Swift (Ineos Grenadiers), Simone Petilli (Intermarché-Wanty), Albert Withen Philipsen (Lidl Trek), Mark Donovan (Q36.5), Pepijn Reinderink (Soudal-QuickStep), Anders Foldager (Jayco AlUla) in Fabian Weiss (Tudor). Še trideset sekund za njimi je Javier Serrano (Polti VisitMalta).

202 km do cilja: napadi kolesarjev si sledijo od samega začetka, še posebej dejavni so pri ekipi Ineos Grenadiers, a zaenkrat je glavnina še skupaj.

11.25: Kolesarji so začeli z 213 km dolgo preizkušnjo. Prvi favorit preizkušnje je Tadej Pogačar, ki je lani odločilni napad uprizoril nekaj več kot 80 km pred ciljem, in sicer na najdaljšem in najtežjem odseku Monte Sante Marie. Ciljno črto je najboljši kolesar na svetovni lestvici prečkal s prednostjo kar 2:44 minute in postavil temelje uspešni sezoni v nadaljevanju lanskega leta.

Od slovenskih kolesarjev bo visoko ciljal tudi Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki pa v dosedanjem poteku enodnevnih klasik ni imel veliko sreče. Na startni listi sta tudi Domen Novak, ki bo pomagal kapetanu Pogačarju, ter Gal Glivar v dresu Alpecin-Deceunincka. Nastopiti bi moral še Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), a zaradi bolezni ni startal.

Za razliko od lani se v okolici Siene tokrat obeta lep dan s temperaturami nad 15 stopinj Celzija.

