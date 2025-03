V soboto se bo v okolici Siene v Toskani odvila 19. izvedba spektakularne kolesarske klasike Strade Bianche. Prireditelji dirke si močno želijo, da bi si prislužili status šestega spomenika, zato traso iz leta v leto otežujejo. Tudi za letošnjo izvedbo so dodali še en makadamski sektor. Teh bo na moški dirki letos 16, v skupni dolžini 81,7 kilometra. Lani je slovenski as Tadej Pogačar navdušil z 81 kilometrov dolgim solo napadom in tudi letos Gorenjec velja za glavnega favorita. Če bo dirko osvojil še tretjič, bodo po njem poimenovali enega od makadamskih sektorjev. Na 11. izvedbi ženske dirke bo slovenske barve branila Urška Žigart.

V prečudoviti Toskani se tako v soboto odpira sezona spomladanskih klasik in to z eno najspektakularnejših dirk v koledarju Strade Bianche (v prevodu: bele ceste). Posebnost te preizkušnje, ki bo letos doživela šele 19. izvedbo, so številni makadamski odseki, tokrat jih bo kolesarje pričakalo 16. A ti tehnični odseki so le popestritev že tako izjemno zahtevne trase, kolesarje namreč čaka 213 kilometrov dolga preizkušnja s kar 3.700 višinskimi metri.

🤍 Un'impresa che resterà nella leggenda. Quando la fatica si fa gloria, il sogno è realtà: tutto questo è la Strade Bianche



🤍 Dust, Drama, and Pain. All the ingredients are here, as we prepare for yet another battle on the Strade Bianche.@CA_Ita | #StradeBianche pic.twitter.com/DfQoydxDwF — Strade Bianche (@StradeBianche) March 6, 2025

19. izvedba dirke Strade Bianche se bo začela ob 11.20, kilometer nič bodo kolesarji prevozili kakšnih pet minut kasneje, v cilju pa jih pričakujejo med 16.20 in 17.00. Prenos dirke bo od 14. ure naprej mogoče spremljati tudi na televiziji Planet TV.

Urška Žigart edina Slovenka na ženski dirki Že pred moško preizkušnjo se bodo z belimi cestami spopadle najboljše kolesarke. Te čaka 136-kilometrska preizkušnja s 13 makadamskimi sektorji v skupni dolžini okoli 50 kilometrov. Edina slovenska predstavnica na dirki bo Pogačarjeva zaročenka Urška Žigart (AG Insurance - Soudal Team), ki je na tej dirki tekmovala že v letih 2018, 2019 in 2022, a nikoli ni prišla v cilj na znamenitem trgu Del Campo v središču Siene. Foto: zajem zaslona Favoritinje v ženski elitni konkurenci so Nizozemke Demi Vollering, Lorena Wiebes, Thalita de Jong, pa Italijanka Elisa Longo Borghini, Poljakinja Katarzyna Niewiadoma, Francozinje Juliette Labous, Evita Muzic in Cedrine Kerabol, Španka Mavi Garcia, Švicarka Noemi Rüegg ... Na startu pa tokrat ne bo branilke lanske zmage, Belgijke Lotte Kopecky. Ženska dirka se bo začela ob 9.45, kilometer nič bodo kolesarke prevozile pet minut kasneje, v cilju pa jih pričakujejo med 13.30 in 14.00.

Bodo sektor poimenovali tudi po Pogačarju?

Start in cilj dirke sta v Sieni, makadamski sektorji pa so enakomerno porazdeljeni po trasi. Najkrajši med temi je dolg le 600 metrov, najdaljši pa skoraj 12 kilometrov. Ta je peti po vrsti, začne se po 73 kilometrih dirke in je prvi resen preizkus za tekmovalce. Še veliko zahtevnejši je osmi makadamski sektor, dolg slabih deset kilometrov in s številnimi zahtevnimi klanci. Vsebuje vzpone, kjer naklon presega 20 odstotkov, nevarne spuste, cel kilometer z naklonom 10-odstotkov ... Sektor Monte Sante Marie so poimenovali tudi sektor Fabiana Cancellare v čast švicarskemu šampionu, ki je do zdaj edini dirko Strade Bianche dobil trikrat.

Foto: zajem zaslona

Kandidata za to čast sta še Michal Kwiatkowski in Tadej Pogačar, ki sta dirko dobila po dvakrat. Poljak, član moštva Ineos Grenadiers, v letih 2014 in 2017, Slovenec (UAE Emirates – XRG) pa je zmagal leta 2022 in lani. Pogačar je lani odločilni napad sprožil prav v Cancellarovem sektorju, na vzponu na Santa Mario, kar je napovedal že pred startom. Številni so mislili, da se šali, saj je bil klanec 81 kilometrov pred ciljem, pa je pokazal, da je mislil povsem resno. Za nameček je zmagal z rekordno prednostjo dveh minut in 44 sekund pred Latvijcem Tomsom Skujinšem (Lidl Trek) in zrušil še en Cancellarov rekord. Švicar je namreč leta 2012 Kazahstanca Maxima Iglinskiyja premagal za 42 sekund, kar je bila rekordna razlika vse do lani.

Kakšno "norost" tokrat pripravlja svetovni prvak?

Pogačar je že pri svoji prvi zmagi leta 2022 osupnil z napadom 49 kilometrov pred ciljem, a je bila tedaj dirka 30 kilometrov krajša. Glede na to, da je 26-letni šampion iz Klanca pri Komendi lani na svetovnem prvenstvu v Zürichu osupljiv napad iz Toskane nadgradil še s stokilometrskim pobegom, se kolesarski svet sprašuje, kakšno "norost" svetovni prvak pripravlja za letošnjo dirko Strade Bianche. "Lani smo videli 81-kilometrski solo pobeg. Ne smemo biti preveč negativni, ampak prvič po mnogo letih se ne veselim dirke Strade Bianche. Veste zakaj? Zaradi Tadeja Pogačarja," je bil v nedavnem podcastu črnogled belgijski komentator televizije Eurosport Jeroen Vanbelleghem.

Foto: zajem zaslona

In res, Pogačar je tudi letos izrazit favorit za zmago. Specialisti za klasične dirke, z Nizozemcem Mathieom van der Poelom in Belgijcem Woutom van Aertom na čelu, se belim cestam zadnja leta izogibajo. Omenjenih tudi letos ne bo na startu. Večje možnosti na vse težji trasi zadnja leta vidijo bolj čistokrvni plezalci. Eden takšnih, ki je v Toskano prispel z visokimi cilji, je Ekvadorec Richard Carapaz. "Na ogledu trase smo videli, da bo dirka letos daljša in težja. Ne odločajo pa le dobre noge, pomembno je, da si v ključnih trenutkih na pravem kraju in da se izogneš komplikacijam. Mislimo na zmago in upamo na najboljše," je dejal 31-letni član moštva EF Education – Easy Post, zmagovalec Gira leta 2019 in olimpijski prvak iz Tokia 2021.

Lahko štrene rojaku meša tudi Jan Tratnik? Foto: Guliverimage

Kdo utegne izzvati slovenskega superšampiona?

V širšem krogu favoritov, kolesarjev, ki utegnejo izzvati Tadeja Pogačarja, je še nekaj takšnih pravih hribolazcev, denimo Španca Mikel Landa (Soudal Quick-Step) in Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), pa Francoz David Gaudu (Groupama – FDJ) in mladi Belgijec Lennert Van Eetvelt (Lotto), več pa je t. i. puncheurjev, se pravi specialistov za razgibane terene, kot so Švicar Marc Hirschi (Tudor), Britanec Tom Pidcock (Q36.5), Italijana Diego Ulissi in Alberto Bettiol (Astana), Danec Magnus Cort (Uno-X Mobility), Francoz Romain Gregoire (Groupama – FDJ), Španec Alex Aranburu (Cofidis), Latvijec Skujinš (Lidl – Trek) ...

Pogačar pa ne bo edini Slovenec na startni listi, že v ekipi UAE Emirates – XRG bo njegov pomočnik Domen Novak, v dresu Alpecin – Deceunincka bo na dirki debitiral Gal Glivar, svoje načrte ima zagotovo prekaljeni Matej Mohorič, ki bo eden od adutov moštva Bahrain – Victorious, kot tudi Jan Tratnik, ob Italijanu Gianniju Mosconu najbolj uveljavljen član avstrijsko-nemške Red Bull – BORE – hansgrohe.

