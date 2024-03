Pogačar osupnil. "Česa takšnega še nismo videli. To je odbito."

Tadej Pogačar je z zmago na letošnji dirki Strade Bianche, svoji prvi v sezoni, osupnil kolesarski svet. Ko je pred startom dirke za Eurosport povedal, da bo napadel na vzponu na Sante Marie, so domala vsi mislili, da se šali, a ko je slovenski as resnično sprožil napad 81 kilometrov pred ciljem 215-kilometrske dirke, s(m)o ostali le odprtih ust. "Česa takšnega še nisem videl. To je odbito, to je absurdno," je ušlo navdušenemu komentatorju televizije Eurosport Adamu Blythu.

Tadej Pogačar je po presenetljivo zgodnjem napadu le udobno pridobival prednost in v cilj prišel z rekordnim naskokom dveh minut in 44 sekund. Še nihče doslej na prejšnjih 17. izvedbah spektakularne italijanske makadamske klasike ni zmagal z več kot minuto prednosti.

"To je noro! Česa takšnega na enodnevni dirki še nisem videl."

"Napadel je 80 kilometrov pred ciljem in 14 kilometrov zatem je imel že dve minuti prednosti. To je noro! Česa takšnega na enodnevni dirki še nisem videl, težko je pojasniti nekaj takšnega gledalcem pred televizijskimi zasloni," se je nad dominantno predstavo Slovenca navduševal tudi nekdanji nizozemski profesionalec in nekdanji Rogličev kolega pri Jumbo-Vismi Nathan Van Hooydonck.

Vrhunci dirke:

"Ko je sprožil napad, sem pričakoval, da se mu bo pridružili še kakšen moštveni kolega in da je skok namenjen predvsem temu, da še razredči skupino favoritov. Ampak, da je nato zbežal sam … To kaže, kako motiviran je vstopil v sezono in da je že zdaj v izjemni formi. Vedeti morate, da je zbežal kolesarjem, ki spadajo med najboljše na svetu," se je še čudil Van Hooydonck, ki je moral zaradi težav s srcem (aritmija) lani predčasno končati kolesarsko kariero.

Pogačar je kolesarskemu svetu poslal odločno sporočilo, letos je, kot kaže, prav posebej nabrušen, da poleti spet resno napade zmago na Dirki po Franciji in izzove aktualnega dvakratnega šampiona francoske pentlje, Danca Jonasa Vingegaarda (Visma | Lease a Bike). Še prej se bo 25-letnik iz Klanca pri Komendi prvič v karieri lotil italijanskega Gira. Tudi zaradi napornega programa je sezono začel malce pozneje kot ponavadi.

"Ko je skočil, so bila okoli sama trupla"

Že v Toskano pa je, kot kaže, prispel v naravnost strah vzbujajoči formi. "Že pred Tadejevim napadom je šlo na polno, ko pa je skočil, pa smo se počutili, kot da vozimo v 'grupettu', okoli so bila sama trupla," pa je trenutek, ko je Pogačar ušel po imenih izjemno močni skupini favoritov, slikovito opisal lanski šampion dirke Strade Bianche, Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers). Ta je spadal v najožji krog favoritov za zmago tudi letos, a je zamudil odločilni trenutek.

"Če bi se malo bolje igral, bi bil lahko drugi." Foto: Guliverimage

"Predolgo sem čakal, v vsakem primeru sem naredil premalo in še to prepozno. Če bi se malo bolje igral, bi bil lahko drugi, temu nimam več kaj dodati," je še povedal Pidcock, ki je na koncu zasedel četrto mesto, v cilj je prišel 3:50 za Pogačarjem. Boj za stopničke so demotivirani zvezdniki naposled prepustili Latvijcu Tomsu Skujinšu in Belgijcu Maximu Van Gilsu, ta, na koncu tretji, je bil sicer eden najbolj zagrizenih zasledovalcev Pogačarja, preostalim je vidno primanjkovalo volje.

"Pokazal je, zakaj je že tako dolgo številka ena na svetu"

Tudi drugi slovenski adut, aktualni svetovni prvak na makadamu Matej Mohorič (Bahrain Victorious), je bil ob napadu rojaka in velikega prijatelja povsem nemočen. Poskušal je še zorganizirati resnejši lov, pa tudi za to ni bilo prave volje. "Ko nam je ušel, ni bilo zadaj nobenega sodelovanja, pa še dva svoja moštvena kolega je imel v skupini. Pokazal je, zakaj je že tako dolgo številka ena na svetu. Mislim, da je za odtenek boljši od preostalih," je v cilju pojasnjeval Mohorič. "Ljubim to dirko, je bila pa danes izjemno težka in zelo dolga. Želel bi si nekoliko počasnejšega začetka. Ampak dal sem vse, lahko bi se boril za stopničke, je pa tudi peto mesto lep rezultat," je še dodal.

"Tadej je pokazal, zakaj je že tako dolgo številka ena na svetu." Foto: Guliverimage

Kot svetovni prvak v disciplini gravel (pesek, gramoz) je veljal za enega od favoritov tudi za makadamsko podlago. A klasični makadamski odseki "sterrato", po katerih slovi dirka Strade Bianche (bele ceste), so malce drugačni, je še pojasnil 29-letnik iz Podblice. "Gravel dirke so bolj tehnične, tam so deli trase, ko je tako ozko, da je prostora le za enega kolesarja, spusti pa bolj spominjajo na tiste iz gorskega kolesarstva." Makadam v Toskani, sploh danes, ko je bil na predelih moker, je bolj podoben slabi asfaltni podlagi.

"Ko ti Tadej pobegne za minuto, nimaš več nobenih možnosti"

Kot so poudarili še številni kolesarji, je bila danes po Pogačarjevem napadu odprta le še bitka za preostali mesti na stopničkah. Na drugo najvišjo je naposled stopil 32-letni latvijski veteran Toms Skujinš (Lidl – Trek) in bil dosežka izjemno vesel. "Pogačar je bolj ali manj stopničko višje na vsaki dirki, ki se je loti," je v smehu razlagal novinarjem. "Ko ti Tadej pobegne za minuto, nimaš več nobenih možnosti, da ga ujameš, in takrat smo začeli dirkati le še za drugo in tretje mesto. Ob tem spoznanju tudi pravega sodelovanja ni bilo več, zato sem vedel, da če mi uspe pridobiti nekaj prednosti, imam dobre možnosti, da ostanem pred skupino, saj se bo v njej le nadaljevalo to ' start – stop' dirkanje," je še pojasnil Skujinš.

"Ko ti Tadej pobegne za minuto, nimaš več nobenih možnosti, da ga ujameš." Foto: Guliverimage

Pogačarja naslednja dirka čaka čez dva tedna, ko bo nastopil na prvem spomeniku sezone, na dirki Milano–Sanremo. Te še ni osvojil, na njej je dirkal trikrat, leta 2020 je bil 12., leta 2021 peti in lani četrti. Edini Slovenec z zmago na Classicissimi, zgodovinski dirki s 117-letno tradicijo, je Matej Mohorič. Dobil jo je leta 2022. Tudi letos bo dirkal na spomladanski klasiki.

