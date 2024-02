Vingegaard obžaluje Rogličev odhod: To je velika izguba

Danski kolesarski as Jonas Vingegaard je sezono 2024 odprl s suvereno zmago na španski dirki O Gran Camino, po zmagoslavju pa se je v intervjuju za španski časnik Marca razgovoril tudi o nekdanjem kolegu pri moštvu Visma | Lease a Bike Primožu Rogliču, pričakovanjih na Dirki po Franciji in želji, da osvojil Vuelto. "To je velika izguba. O tem sem v zadnjih dneh že veliko govoril," je povedal o Rogličevem odhodu v nemško ekipo BORA – hansgrohe.