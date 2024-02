Vingegaard poslal jasno sporočilo

Pri danskem kolesarskem zvezdniku Jonasu Vingegaardu se je zgodovina ponovila. Zmagal je na uvodni dirki sezone Gran Camino in doživel nekakšen deja vu. Lani je bila že prva etapa nevtralizirana in je potem dobil vse tri preostale, enako pa je bilo tudi letos. Tekmecem je pokazal, da ga odlična forma ni zapustila in je odločno vkorakal v leto 2024, v katerem ima misli usmerjene predvsem v Dirko po Franciji, kjer si želi tretjič zapored pokoriti tekmece.

"Noge so se počutile zelo dobro in forma je dobra. Čutim, da sem pripravljen za Dirko od Tirenskega do Jadranskega morja, vendar je zdaj najpomembneje, da ne zbolim," je Jonas Vingegaard povedal za Wielerflits po svoji zmagi na Gran Camino.

"V naslednjem tednu ne smem storiti ničesar neumnega, ker sem zadovoljen s svojo formo in s tem, kako je ekipa tekmovala," je še dodal.

Vingegaard je na španski dirki pokazal, da ima močne noge, in poslal osrednjim tekmecem za Tour de France sporočilo, da ne popušča.

📺 As condicións climáticas priváronnos de ver en directo unha bonita etapa, no Camiño de @depo_es pero aquí tedes un pequeno resumo dos últimos kms. #OGC24 pic.twitter.com/HreVi3bdpu — O Gran Camiño (@ograncamino_igt) February 25, 2024

V Španiji ga čaka poseben spopad z Rogličem in Evenepoelom

Foto: Guliverimage Ob prihodu na vrh vzpona zadnji dan dirke mu ni bilo treba ničesar več dokazovati tekmecem, saj si je prednost nabral že z zmagama v deževni drugi in tretji etapi, ki ju je prav tako dobil.

"Ni bilo super hladno, vendar bi bilo res hladno, če bi morali narediti še en spust. In bilo je tudi veliko vetra. Na nekaterih mestih je bilo videti, da bodo drevesa padla. Odločitev, da skrajšamo etapo, je bila najboljša." Zadnja etapa je bila tako skrajšana in zaključni vzpon so prekolesarili le enkrat, vendar je bilo to dovolj, da je Vingegaard naredil dodatno razliko v skupnem seštevku in se veselil nove etapne zmage: "Na zadnjem vzponu smo ujeli zadnje ubežnike in šli po zmago v etapi. Do treh kilometrov pod vrhom smo še vedno bili skupaj s skupino favoritov, nato pa so se začeli napadi. Videl sem dober trenutek za napad in na srečo mi ni mogel nihče slediti. Od tam naprej je bilo samo vprašanje vztrajnosti do cilja."

Uvod v spomladanske etapne dirke je bil zanj tako odličen. Kmalu ga bomo videli na delu. Od 4. marca naprej torej na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, kjer bodo imela svoje adute tudi nekatera druga moštva. BORA – hansgrohe Primoža Rogliča bo v Italijo poslala Daniela Felipeja Martineza, ki je letos osvojil Dirko po Algarveju, Jaia Hindleyja in Lennarda Kämno. Pri UAE Emirates našega Tadeja Pogačarja bodo računali na Juana Ayusa in Adama Yatesa, pri Lidl-Treku na Britanca Taa Geoghegana Harta …

Naslednja preizkušnja, na kateri se bo Danec preizkusil, bo nato Dirka po Baskiji, kjer se bo moral aprila udariti tudi z našim Rogličem in Remcom Evenepoelom.