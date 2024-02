Vingegaard še drugo leto zapored zagospodaril v Galiciji

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je dobil tudi zadnjo, četrto etapo dirke O Gran Camino. Pred tem je slavil že v drugi in tretji etapi ter še drugo leto zapovrstjo prepričljivo dobil skupni seštevek preizkušnje po Galiciji. Dirko je začel še nekoliko zadržano s 45. časom na uvodnem posamičnem kronometru, nato pa suvereno zagospodaril na zanimivi španski preizkušnji.

Organizatorji so imeli vse štiri dni težave z vremenom. Še najbolj v četrtkovi prvi in današnji zadnji etapi. Časovnih razlik v četrtkovem kronometru zaradi premočnega vetra niso upoštevali, danes pa so morali zaradi slabih vremenskih razmer skrajšati etapo za 29 km.

Začela se je v Ponteareasu in namesto ob drugem končala ob prvem prečkanju Monte Aloie (6,6 km/8 %) po 132 km. Vingegaard je na zadnjem vzponu znova pokazal, da je najmočnejši na dirki.

La entrada de Jonas Vingegaard venciendo en la cima del monte Aloia! pic.twitter.com/LdHiaCpRG5 — O Gran Camiño (@ograncamino_igt) February 25, 2024

Drugouvrščenega Francoza Lennyja Martineza (Groupama-FDJ) je dvakratni zaporedni zmagovalec dirke po Franciji ugnal za 16 sekund, tretjega Britanca Hugha Carthyja (EF Education-EasyPost) pa za 45 sekund.

Števec zmag je 27-letni Danec v treh dneh s 27 pomaknil na 31, od tega ima zdaj šest etapnih zmag na O Gran Caminu ter dve v skupnem seštevku.

Po štirih etapah je Vingegaard drugouvrščenega Martineza ugnal za 1:55 minute. Tretje mesto je pripadlo Kolumbijcu Eganu Bernalu (Ineos Grenadiers), ki je bil danes četrti (+0:48), skupno pa zaostal 2:11 minute.

Nivel altísimo no podio final 👏🏻👏🏻 #OGC24 pic.twitter.com/lmHDSSQy6f — O Gran Camiño (@ograncamino_igt) February 25, 2024

Vingegaarda čez dober teden dni čaka nastop na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, ki se bo začela 4. marca.

