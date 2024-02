Vingegaard na prvi pravi dirki do zanesljive zmage

Dvakratni zaporedni zmagovalec dirke po Franciji je tako kot lani sezono začel v Galiciji na večdnevni dirki ravni 2.1 Mednarodne kolesarske zveze Uci.

Jonas Vingegaard learned how to ride without hands… thing you love to see 🥰 #OGC24 pic.twitter.com/zrzhWHvp2g