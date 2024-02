Vingegaard še drugi dan zapovrstjo do zmage

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec tretje etape dirke O Gran Camino po Galiciji. V etapi od Xinzo de Limie do Castelo de Ribadavie (173,2 km) je bil tako kot dan prej najboljši po napadu in samostojni vožnji v zaključku.

Dvakratni zaporedni zmagovalec dirke po Franciji je tokrat napadel 21 km pred ciljem in se brez večjih težav otresel svojih tekmecev. Sam je prišel na vrh zadnjega vzpona ter nato po nekaj spusta in ravninskih kilometrih zabeležil svojo 29. zmago v karieri in peto na tej dirki v zadnjih dveh letih.

Lani je ob skupni zmagi na O Gran Caminu dobil tri etape, do konca letošnje preizkušnje je ostala še nedeljska etapa.

Drugo mesto je danes zasedel Španec Carlos Canal (Movistar) z zaostankom 30 sekund. Toliko je zaostal tudi tretjeuvrščeni Francoz Quentin Pacher (Groupama-FDJ).

V skupnem seštevku ima Vingegaard po treh etapah zdaj 1:13 minute naskoka pred Kolumbijcem Eganom Bernalom (Ineos Grenadiers) in 1:15 pred Ekvadorcem Jeffersonom Cepedo (Caja Rural-Seguros RGA).

V nedeljo bo na vrsti zadnja etapa od Ponteareasa do Tuija (158,1 km). Zaključni vzpon do narodnega parka Monte Aloa bi moral biti pisan na kožo danskemu zvezdniku. Dolg bo 7,1 km s povprečnim naklonom 8 odstotkov, že pred tem pa bo etapa zelo razgibana.

