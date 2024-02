Polom Vingegaarda na prvi dirki sezone

Na španski dirki O Gran Camiño je danes sezono odprl danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard (Visma | Lease a bike). Zmagovalec zadnjih dveh Tourov je na uvodnem posamičnem kronometru štiri etapne dirke spadal med glavne favorite, a je s 14,8-kilometrsko traso s startom in ciljem v A Coruñi opravil slabo, prevozil jo je s 45. časom, za zmagovalcem, Britancem Joshuo Tarlingom (Ineos Grenadiers), je zaostal dve minuti in 26 sekund. A prva preizkušnja je potekala v neregularnih razmerah, časi kronometra zato ne bodo šteli za skupni seštevek, so sporočili prireditelji.

Z zanimanjem smo pričakovali prvo dirko sezone danskega kolesarskega zvezdnika Jonasa Vingegaarda, ki bo poleti eden glavnih konkurentov našima asoma Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču za skupno zmago na Dirki po Franciji. Vingegaard se je v zadnjih letih izkazal za močnega kronometrista, zato smo ga tudi na današnji uvodni etapi tretje izvedbe španske dirke O Gran Camiño prištevali med največje favorite za zmago.

A kapetan nizozemske ekipe Visma | Lease a bike se danes na 14,8 kilometra dolgi trasi ni najbolje znašel. Kolesarjem jo je danes zagodlo vreme, močan veter je pihal tudi v sunkih prek 70 kilometrov na uro, saj je Galicio že zjutraj dosegla nevihta Louis, ki pustoši tudi po obalah Francije.

🚴‍♂️ Jonas Vingegaard @VingegaardJonas 🇩🇰 non arriscou na crono da 1ª etapa do @ograncamino_igt



⌚️ Mañá sairán todos os corredores co mesmo tempo #OGC24 pic.twitter.com/BdAImlok5O — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) February 22, 2024

Kolesarji so imeli tako danes na vetrovni obali Atlantika nemalo težav z močnim vetrom, še posebej na posebnih kolesih za vožnjo na čas. Z ekstremnimi razmerami se je najbolje spopadel Britanec Joshua Tarling (Ineos Grenadiers). Aktualni britanski in evropski prvak v vožnji na čas je za 42 sekund premagal Irca Darrena Raffertyja (EF Education – EasyPost) in za 48 sekund Španca Pabla Castrilla (Equipo Kern Pharma).

Vingegaard je za zmagovalcem zaostal 2:26 in zasedel šele 45. mesto, najboljši član Visme pa je bil Nizozemec Wilco Kelderman s šestim časom (+ 1:01) uvodnega kronometra. Jasno je, da Vingegaard v takšnih nevarnih razmerah ni želel preveč tvegati. Današnji časi pa zaradi neregularnih razmer na progi ne bodo šteli v skupni seštevek dirke, so sporočili prireditelji.

Jutri kolesarje čaka hribovita 151,2 kilometra dolga druga etapa od Taboade do Chantade. Slovenskih kolesarjev ni na startni listi. Vingegaard je lani to dirko dobil, na prvi izvedbi leta 2022 pa je zmagal Španec Alejandro Valverde.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: