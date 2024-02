Vodilni ob koncu etape padel, Merlier še drugič najhitrejši

Zaradi padca v zadnjih treh kilometrih etape so kolesarji, udeleženi v njem, prejeli isti čas kot glavnina. Vodstvo v razvrstitvi je tri etape pred koncem ohranil Avstralec Jay Vine (UAE Team Emirates).

Moštveni kolega slovenskih kolesarjev Tadeja Pogačarja in Domna Novaka ima 11 sekund naskoka pred rojakom Benom O'Connorjem (Decathlon AG2R La Mondiale) in 13 pred še enim kolesarjem UAE Team Emirates, Američanom Brandonom McNultyjem. Emirati so sicer v sredini etapi ostali brez prvega favorita, Britanca Adama Yatesa, ki je odstopil zaradi pretresa možganov.

Današnjo etapo je dobil Merlier, ki je slavil 38. zmago v karieri in drugo na letošnji dirki. Najboljši je bil tudi v ponedeljkovi prvi etapi. Danes je zanesljivo ugnal dva Nizozemca, Arvida de Kleijna (Tudor Pro) in Olava Kooija (Visma-Lease a Bike).

Edini slovenski predstavnik Luka Mezgec (Jayco-AlUla) je bil 63., potem ko je v sprintu pomagal še enemu Nizozemcu, Dylanu Groenewegnu, ki je bil na koncu 17.

V petek bo na sporedu še ena ravninska etapa od Al Ake do Um Al Kuvajna (182 km).