Vine presenetil favorite, vodilni še naprej Baudin

Avstralec Jay Vine (UAE Team Emirate-XRG) je zmagovalec četrte etape dirke po Romandiji. Favorite je z napadom presenetil kilometer pred ciljem in zdržal do vrha krajšega vzpona v Cossonayju, v okolici katerega je potekala 183,1 km dolga etapa. Skupno vodstvo je ohranil Francoz Alex Baudin.

Na deloma razgibani trasi so sprva bežali štirje kolesarji, a je zadnjega med njimi, domačina Stefana Künga (Groupama-FDJ), glavnina ujela 11 km pred ciljem. Zadnjih 2,6 km ceste je potekalo navkreber, ekipe favoritov pa so zgolj nadzorovale položaj. Okoli oznake za kilometer do cilja je napadel Jay Vine, si hitro privozil nekaj sekund prednost ter zdržal do cilja. Slavil je deveto zmago v karieri in tretjo letos.

Drugo mesto je v etapi pripadlo Francozu Lennyju Martinezu (Bahrain-Victorious), tretje pa Portugalcu Joau Almeidi (UAE Team Emirates-XRG). Zaostala sta dve sekundi. Toliko je zaostal tudi sedmouvrščeni Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

V skupnem seštevku je vodstvo ohranil Alex Baudin (EF Education-EasyPost), ki ima pred Belgijcema Williamom Lecerfom (Soudal Quick-Step) in Lennertom Van Eetveltom (Lotto) pet oziroma šest sekund naskoka. Vine je šesti z 41 sekundami zaostanka, Almeida sedmi (+0:49), Evenepoel pa deveti (+0:52).

V soboto bo na sporedu kraljevska etapa od Siona do Thyona 2000 (128,4 km) z zadnjim klancem, dolgim kar 20 km s povprečnim naklonom okoli osem odstotkov. V nedeljo bo za konec 78. dirke po Romandiji, na kateri slovenskih kolesarjev ni, še razgibana vožnja na čas v Ženevi (17,1 km).