Štirje najresnejši kandidati za zmago na letošnji francoski pentlji so Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Primož Roglič in Remco Evenepoel, slednji pa je z ekipo Soudal Quick-Step danes že stopil pred medije in spregovoril o pričakovanjih. Lani je bil na svojem prvem Touru v karieri tretji, za zmagovalcem Pogačarjem in drugouvrščenim Vingegaardom.

"Imel sem precej grozno zimo"

Se je v tej sezoni Slovenci in Dancu še približal, je bilo prvo vprašanje portala CyclingUpToDate? "Imel sem precej grozno zimo, zato bomo morali videti, kako bo šlo skozi tri tedne dirke. Brez ustreznega zimskega treninga je nadležno, zato moramo videti iz dneva v dan in preprosto sprejeti, kako bo šlo," je odgovoril mladi belgijski as, ki se je na zimskem treningu doma zaletel v poštno vozilo in utrpel več zlomov, zaradi poškodb pa je bil dolgo brez kolesa.

Letošnjo sezono je začel 18. aprila z zmago na Barabantski puščici, bil nato tretji na dirki Amstel Gold, deveti na Valonski puščici, šele 59. na spomeniku Liege–Bastogne–Liege, pa nato peti na enotedenski Dirki po Romandiji in četrti na Kriteriju po Dofineji. Pred Tourom je osvojil naslov državnega prvaka v vožnji na čas, na cestni dirki članov pa zasedel drugo mesto za Timom Welensom, ki bo v naslednjih treh tednih Pogačarjev pomočnik v ekipi UAE Emirates.

V prvem kronometru načrtuje napad na rumeno majico

Svetovni in olimpijski prvak v vožnji na čas seveda tudi na Touru stavi na kronometer. "Drugi kronometer (13. etapa, op. p.) v resnici sploh ni kronometer, ampak je bolj solo zaključni vzpon. Ta bo preprosto popoln napor proti vrhu, prvi (5. etapa) pa je prava kronometrska dirka. Trasa je lepa, ne preveč tehnična in zaradi te sem se prejšnji teden tudi udeležil državnega prvenstva, da bi imel še zadnjo pripravo na to ravninsko vožnjo na čas," je razlagal Evenepoel.

Ekipa Soudal Quick-Step za TDF: Remco Evenepoel, Mattia Cattaneos, Pascal Eenkhoorn, Tim Merlier, Valentin Paret-Peintre, Maximilian Schachmann, Bert van Lerbreghe in Ilan van Wilder. Foto: Guliverimage

Že v peti etapi letošnje dirke bo tako napadel rumeno majico. "To bo lepa priložnost za etapno zmago, z njo pa morda tudi rumeno majico," si želi belgijski zvezdnik. A prej bo moral preživeti nepredvidljive uvodne štiri etape, v katerih bodo v ospredju sprinterski asi, tudi njegov moštveni kolega Tim Merlier. "Glede na to, kako se teh uvodnih etap veselijo sprinterji, pričakujem, da bo še bolj kaotično kot lani. Se tega veselim? Ne, ampak to moram oddelati. Že v soboto bo pomemben dan za ekipo, poskušali bomo le preživeti in konec tedna bomo videli, kdo se bo z bojišča izvlekel brez prask ali poškodb."

Prvih deset dni želi prebroditi brez padca

Prvi kronometer v peti etapi bo dobrodošla sprememba hektičnega ritma, ki ga pričakuje v uvodu dirke, sicer pa bo prvih deset etap za favorite za skupno zmago nadvse nevarnih. "Poskušali bomo preživeti, prebroditi teh prvih deset dni brez padcev in težav. Mislim, da vsi vedo, da se bo prava bitka za skupno zmago začela v drugem tednu s Pireneji in seveda v tretjem tednu," je poudaril Evenepoel. V sprinterskih etapah Remca ne bo vlaku za Tima Merliera, so še povedali športni direktorji ekipe.

