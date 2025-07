Bi moral Remco Evenepoel resno razmisliti o prestopu?

45-letni Bradley Wiggins je v pogovoru za Sporzo pohvalil kariero Remca Evenepoela, še posebej lanski debitantski nastop na Dirki po Franciji, kjer je osvojil belo majico in zmagal v etapi, ter izjemen uspeh na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je osvojil dve zlati medalji, kljub temu pa meni, da bi lahko prav ekipa Soudal – Quick-Step, ki ji je zvest že od začetka profesionalne kariere, postala zanj ovira pri lovu na rumeno majico.

Foto: Guliverimage

"Remco je izjemen kolesar," je dejal Wiggins. "Seveda bo težko, a zdaj ima izkušnje z lanskega Toura. Ve, da lahko zdrži tri tedne. Letos se vrača po poškodbi, a mislim, da lahko doseže raven, ki je letos še nismo videli."

Evenepoel se bo na letošnji Dirki po Franciji pomeril z dvema velikanoma Grand Tourov – Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom. Wiggins se zaveda, da bo to zanj težka naloga, priložnost pa vidi v morebitnem taktičnem boju med glavnima favoritoma.

Izkoristiti mora igro mačke in miši med Pogačarjem in Vingegaardom

"Remco mora izkoristiti morebitno igro mačke in miši med Pogačarjem in Vingegaardom. Na klancih mora zdržati čim dlje, nato pa izkoristiti kronometra, da pridobi sekunde," svetuje Wiggins. "Ne sme pozabiti, da ima tudi on svoje prednosti. Ena od teh je kronometer, ki mu ga tudi preostala dva zavidata. Ko ima svoj dan, se lahko povsem enakovredno kosa z njima."

Wiggins največjo težavo Evenepoela vidi v njegovi ekipi, ki se po sestavi niti pod razno ne more kosati z ekipo, s katero na Tour odhajata Pogačar in Vingegaard.

"Je Soudal – Quick-Step sploh dovolj močna ekipa za skupnega zmagovalca Toura? Sploh zdaj, ko Patricka (Lefevreja, dolgoletnega šefa ekipe, op. a.) ni več? Morda bi moral začeti razmišljati o drugih možnostih," je namignil Wiggins in pri tem mnenju ni edini. "Poglejte ekipi, kot sta Visma – Lease a Bike ali UAE Team Emirates – imajo pomočnike, ki bi lahko zmagali na velikih dirkah. Soudal ni na tej ravni."

Kontrast med ekipami treh glavnih tekmecev za zmago na Touru je več kot očiten. Tadej Pogačar bo imel na francoskih cestah ob sebi izjemno zasedbo z Adamom Yatesom, Joaom Almeido, Pavlom Sivakovom in belgijskim državnim prvakom Timom Wellensom, Jonas Vingegaarda pa bo lahko računal na zmagovalca letošnjega Gira Simona Yatesa, Mattea Jorgensona, zmagovalca Vuelte Seppa Kussa in raznovrstnega Wouta van Aerta. Po drugi strani Soudal–Quick-Step takšne širine nima. Mikel Landa, ki je lani pomagal Evenepoelu do tretjega mesta, bo zaradi posledic padca na Giru Tour moral spremljati od daleč. Evenepoel bo lahko v gorah računal na Valentina Paret-Peintra (moral bi nastopiti na Giru, a je zaradi poškodbe prvi Grand Tour sezone izpustil), pomemben člen pa bo tudi Ilan van Wilder, ki na Tour prihaja z dobro popotnico z Dirke po Švici, kjer je osvojil skupno osmo mesto. V ekipi sta še izkušeni Mattia Cattaneo in vsestranski Max Schachmann, ki bosta ključna za pozicioniranje na razgibanih etapah ter ob vznožju odločilnih klancev, ter Pascal Eenkhoorn in Bert Van Lerberghe.

Red Bull, Ineos, zakaj pa ne Lidl-Trek?

Wiggins kot zanimivi možnosti za prestop Evenepoela omenja ekipi Red Bull – Bora – Hansgrohe in INEOS Grenadiers, kjer bi lahko Evenepoel imel boljšo podporo v gorah in več možnosti za končno zmago.

"Prestop v ekipo, kot sta INEOS ali Red Bull – Bora – Hansgrohe, bi mu lahko pomagal do naslednjega koraka. Ker kot posameznik ima vse, kar je potrebno, da osvoji Tour," je prepričan Wiggins.

Patrick Lefevere Foto: Guliverimage O možnosti prestopa Evenepoela je v pogovoru z Danielom Bensonom razmišljal tudi njegov nekdanji šef Patrick Levefere, ki je prepričan, da bo glede tega razplet letošnjega Toura ključnega pomena.

"Če bo (Remco, op. a.) po Touru zadovoljen, ne vidim razloga, da bi odšel drugam. Pozna ljudi v ekipi, čeprav nova okolja lahko rodijo nove ambicije. Vidim velike ekipe, ki niso nič boljše od nas, čeprav imajo več denarja. Če bo kdo želel Remca za leto 2026, ga bo moral drago plačati – a naši sponzorji ne bodo zadovoljni," je opozoril Lefevere. Kot možnosti za novo okolje, v katerem bi Evenepoel nadaljeval kariero, je tudi on omenil Rogličev in Tratnikov Red Bull ali Ineos, ponudbo pa naj bi poslali tudi iz ekipe Lidl-Trek, ki prav tako spada v eno od bogatejših zasedb v kolesarski karavani.

Preberite še: