Američan Matteo Jorgenson je podaljšal pogodbo s kolesarsko ekipo Visma-Lease a Bike, so Nizozemci sporočili na spletni strani. Tik pred začetkom 112. dirke po Franciji je vsestranski Američan zvestobo svoji dosedanji ekipi obljubil do konca sezone 2029.

Jorgenson, ki danes praznuje 26. rojstni dan, bo eden ključnih pomočnikov Dancu Jonasu Vingegaardu v lovu na tretjo slavje na Touru (2022, 2023).

Američan je od lanskega prihoda k nizozemski ekipi napravil velik korak naprej v razvoju in se razvil v vsestranskega in vzdržljivega kolesarja tudi na večdnevnih preizkušnjah.

Z Visma-Lease a Bikom je dvakrat zapovrstjo osvojil dirko Pariz-Nica, na letošnji Tour pa prihaja s popotnico šestega mesta na kriteriju po Dofineji.

Z Nizozemci imajo za zdaj dolgoročne pogodbe sklenjene Vingegaard (2028), Jorgenson (2029) in Belgijec Wout Van Aert, ki bo do konca kariere ostal pri Visma-Lease a Biku.

Dirka po Franciji, na kateri bo prvi favorit slovenski as Tadej Pogačar, se bo začela v soboto v Lillu in trajala vse do 27. julija. Na njej bodo nastopili še trije Slovenci, in sicer Primož Roglič, Matej Mohorič in Luka Mezgec.

