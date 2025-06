Belgijski kolesarski zvezdnik Wout van Aert se v nedeljo ni pojavil na štartu cestne dirke državnega prvenstva, na kateri je naslov prvaka osvojil Tim Wellens. Razlog za 30-letnikovo odsotnost je bolezen. In to teden dni pred začetkom Dirke po Franciji.

"Žal se Wout van Aert ne počuti stoodstotno zdravega in zato ne bo štartal na belgijskem prvenstvu. V soboto zvečer so se pojavili simptomi bolezni, po zdravniškem pregledu pa so sprejeli odločitev, da na dirki ne nastopi," so v nedeljo sporočili iz Belgijčeve ekipe Visma | Lease a Bike.

Nizozemski kolektiv podrobnejših informacij o zdravstvenem stanju svojega pomembnega člana ni razkril, se pa kolesarska javnost sprašuje, koliko moči mu je pred bližajočo se prestižno tritedensko Dirko po Franciji vzela bolezen.

Van Aert bo na Touru pomemben člen nizozemske ekipe. Foto: Guliverimage

Van Aert je zadnjič dirkal pred mesecem dni na Dirki po Italiji, naslednjič pa naj bi 5. julija, ko se bo slovita francoska pentlja začela v Lillu.

Barve ekipe Visma | Lease a Bike bo na Touru zastopala osmerica. Ob van Aertu še eden glavnih protagonistov za skupno zmago Jonas Vingegaard, Matteo Jorgenson, Simon Yates, Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Victor Campenaerts in Edoardo Affini.