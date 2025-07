Na koga se bo Evenepoel lahko oprl pri lovu na cilje na Dirki po Franciji?

Moštvo Soudal–Quick-Step je danes, štiri dni pred začetkom 112. izvedbe Dirke po Franciji, predstavilo svojo ekipo za letošnji Tour. Čeprav Remco Evenepoel, lani tretji na dirki vseh dirk, ne bo imel tako močne podpore, kot jo bosta imela glavna favorita Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard, pa to še zdaleč ne pomeni, da gre za skromno zasedbo.

"To bo moja druga Dirka po Franciji in zelo se veselim starta, ki bo letos zelo blizu Belgije. Mislim, da je jasno, da ciljam na dober skupni seštevek, a najpomembnejše bo, da v prvi polovici dirke ne izgubim veliko časa. Ta bo zelo napeta, s številnimi pastmi in zahtevnimi cestami. Tako kot lani si želim zmagati vsaj eno etapo in priti čim višje v skupni razvrstitvi. A kot vedno – gremo dan za dnem," je v izjavi za javnost povedal olimpijski prvak Remco Evenepoel.

V ekipi Soudal–Quick-Step so se odločili, da pozornost usmerijo tudi v sprinterske etape, zato je v postavi za Tour tudi izjemni sprinter Tima Merlier, a večina ekipe bo vendarle osredotočena na to, da je čim bolj v oporo Evenepolu.

Temu bo namesto Mikela Lande, ki se je hudo poškodoval na letošnjem Giru, letos v gorah pomagal Valentin Paret-Peintre (moral bi nastopiti na Giru, a je zaradi poškodbe prvi Grand Tour sezone izpustil), pomemben člen pa bo tudi Ilan van Wilder, ki na Tour prihaja z dobro popotnico z Dirke po Švici, kjer je osvojil skupno osmo mesto.

V ekipi sta še izkušeni Mattia Cattaneo in vsestranski Max Schachmann, ki bosta ključna za pozicioniranje na razgibanih etapah ter ob vznožju odločilnih klancev, ter Pascal Eenkhoorn in Bert Van Lerberghe.

