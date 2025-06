Odštevamo dneve do začetka 112. Dirke po Franciji, ki se bo začela to soboto v Lillu. V taboru nizozemske ekipe Visma | Lease a Bike bodo stavili na Danca Jonasa Vingegaarda, ki je na Touru slavil v letih 2022 in 2023. Čeprav je pred dobrima dvema tednoma na generalki pred Tourom, Kriteriju po Dofineji, slovenski as Tadej Pogačar pometel s konkurenco, tudi z Vingegaardom, v Vismi niso zaskrbljeni. Prepričani so, da bo danski zvezdnik na francoski pentlji veliko konkurenčnejši svetovnemu prvaku.

"Osredotočamo se predvsem na Jonasa, ker je to tisto, kar nadzorujemo, in vemo, kaj zmore in na čem bi moral delati," je v pogovoru za spletno stran Domestique povedal nekdanji nizozemski profesionalec Mathieu Heijboer, ki v ekipi Visma | Lease a Bike vodi oddelek za kondicijo tekmovalcev. "Seveda pa gledamo tudi nad seboj, na Pogačarja. Trenutno je najboljši kolesar na svetu. Spet nas je dobro udaril v obraz. Poskušamo se učiti od njega, vendar Jonasa ne moremo spremeniti v Pogačarja. Osredotočiti se moramo na to, da iz Jonasa in ekipe izvlečemo najboljše," je še dodal.

Tudi leto ni šlo brez padca

Vingegaard, ki je lani po grozljivem padcu v Baskiji domala čudežno okreval po resnih poškodbah in se sestavil za Dirko po Franciji, pa nato na njej priznal premoč Pogačarju, ki je zmagal z dobrimi šestimi minutami prednosti, je imel tudi letos nekaj smole. Padel je na dirki Pariz–Nica, zaradi poškodb, tokrat k sreči veliko manj resnih, pa je moral izpustiti približno mesec dni treningov in Dirko po Kataloniji. V tekmovalni pogon se je vrnil na Dofineji, kjer je bil po mnenju Heijboerja že spet v dobri formi. "Izpustil je sicer daljše vzpone v Kataloniji, a od takrat smo naredili vse, kar smo si želeli. Mislim, da se ne bi mogli bolje pripraviti. Z Jonasovim nastopom na Dofineji smo bili zelo zadovoljni, mislim, da je bil celo malo nad našimi pričakovanji."

"Spet nas je dobro udaril v obraz. Poskušamo se učiti od njega, vendar Jonasa ne moremo spremeniti v Pogačarja." Foto: Guliverimage

"Nismo favoriti. Glede tega smo precej realni."

V osmih etapah letošnje Dofineje ga je Pogačar, zvezdnik ekipe UAE Team Emirates - XRG, premagal za 59 sekund. "V kraljevski etapi s ciljnim vzponom na Valmeinier 1800 razlike niso bile tako velike, kar kaže na to, da je v visokogorju med njima več ravnovesja," meni Heijboer. Vingegaard je na tej kraljevski sedmi etapi zaostal 14 sekund za Pogačarjem. "Čeprav smo na Dofineji izgubili, je bil še vedno boj: Pogačar nam ni odvzel dveh minut v vsaki etapi. Bilo je nekaj pozitivnih stvari in prepričani smo bili, da lahko Jonas izboljša svojo raven. Še vedno smo prepričani o tem, a očitno tudi nismo favoriti. Glede tega smo precej realni ... Prvi teden je lahko nevaren in Pogačar se je v vročini in na nadmorski višini izboljšal. Kljub temu bo tretji teden verjetno odločil dirko," je optimističen nizozemski strokovnjak.

"Prvi teden je lahko nevaren in Pogačar se je v vročini in na nadmorski višini izboljšal. Kljub temu bo tretji teden verjetno odločil dirko." Foto: Guliverimage

"V pelotonu se počuti udobno, ni ga strah"

Vingegaard se je z ekipo Visme – danskemu kapetanu bodo pomagali Italijan Edoardo Affini, Belgijci Tiesj Benoot, Victor Campenaerts in Wout van Aert, Američana Matteo Jorgenson in Sepp Kuss ter zmagovalec letošnjega Gira, Britanec Simon Yates – na TDF pripravljala na višinskih pripravah v Tignesu, Heijboer je prepričan, da bo adut nizozemske ekipe boljši, kot je bil lani. "Lani smo hiteli, saj se je še vedno spopadal s posledicami padca v Baskiji, tudi psihično. Tour je bila njegova prva dirka po nesreči, zato je bilo veliko negotovosti. Letos te negotovosti ni več. V pelotonu se počuti udobno, ni ga strah. Njegov trening je bil bolj nadzorovan. Lahko smo delali na vseh vidikih nastopa. Torej, veliko bolj smo prepričani v Jonasovo raven in nastop na tem Touru kot lani."

