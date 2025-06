Namigi o čeladi v reklami Tadeja Pogačarja: provokacija ali naključje?

Nova reklamna kampanja enega od sponzorjev Tadeja Pogačarja z naslovom Začuti svoj jaz, v kateri nastopata prvi kolesar sveta in simpatični devetletni Jaka, je sprožila precej nepričakovan odziv – in to ne zaradi zgodbe, temveč zaradi ... čelade. Na družbenih omrežjih se je namreč vnela debata, da dečkova čelada sumljivo spominja na tisto, ki jo nosi Jonas Vingegaard – glavni Pogačarjev tekmec na znamenitem Touru. Je šlo za prikrito sporočilo ali le za splet naključij?

Pozorni opazovalci so hitro opazili, da deček Jaka v reklami enega od sponzorjev Tadeja Pogačarja nosi čelado v barvni kombinaciji, ki spominja na čelado danskega kolesarskega zvezdnika Jonasa Vingegaarda, njegovega glavnega tekmeca na Dirki po Franciji. Tako kot pri skoraj vsaki stvari se je tudi glede tega na družbenih omrežjih vnela debata, ali je v tem morda prisotna simbolika – subtilna provokacija ali celo prefinjen humor v duhu tekmovalnosti?

Kaj pravijo ustvarjalci reklame?

Za razjasnitev smo se obrnili na podjetje Jamnica, natančneje na vodjo korporativnega komuniciranja Anito Glavaš Vujić, ki je pojasnila, da barvna kombinacija čelade nima nobene zveze z danskim rivalom.

"Deček v reklami nosi čelado, ki je v barvah vizualne identitete blagovne znamke Jana (torej bela, rdeča, s kančkom zelene)," je pojasnila Glavaš Vujić in ovrgla idejo, da bi šlo pri reklami za kakršnakoli rivalska namigovanja.

"Reklama je prav to, kar smo želeli sporočiti – iskrena zgodba o vztrajnosti, avtentičnosti in ostajanju zvest samemu sebi, tudi kadar je težko. Verjamem, da nam je to sporočilo, zahvaljujoč Tadeju in malemu Jaki, ki je pri svojih devetih letih v celotno zgodbo vnesel neverjetno energijo in entuziazem, uspelo uspešno prenesti," je prepričana sogovornica, ki jo veseli, da je nova kampanja zaživela in da doživlja komentarje, kar – kot pravi – pomeni, da spodbuja razmišljanje, kar je bil v resnici njihov končni cilj.

Jana s kampanjo Začuti svoj jaz dokazuje, da blagovna znamka lahko komunicira več kot le izdelek – lahko izraža vrednote, stališča in pogled na svet. Namesto da vsiljuje sporočila, nas opominja na poglavitno – pomembno je ostati zvest sebi, je zapisano v reklamnem sporočilu.

