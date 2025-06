Primož Roglič na Dirko po Franciji brez Jana Tratnika

Dober teden pred začetkom 112. izvedbe Dirke po Franciji so osmerico, ki jih bo zastopala na največji etapni dirki leta, predstavili tudi pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe. Pričakovano bo kapetan ekipe Primož Roglič, presenečenje pa je, da v ekipi ne bo Jana Tratnika, ki ga verjetno še vedno mučijo težave s kolenom, ki so se začele po padcu na italijanskem Giru.

Primožu Rogliču bodo do zmagovalnega odra na Dirki po Franciji pomagali Jordi Meeus, Gianni Moscon, Danny van Poppel, Aleksandr Vlasov, Florian Lipowitz, Laurence Pithie in Mick van Dijke.

Prvi štirje so kolesarji z bogatimi izkušnjami na tritedenskih dirkah, ki imajo skupaj 14 nastopov na Dirki po Franciji. Tako kot na italijanskem Giru bo Moscon ponovno prevzel vlogo kapetana na cesti, sezona Vlasova pa je bila skrbno načrtovana tako, da bo vrhunec dosegel prav v drugi polovici dirke, sporočajo iz ekipe Red-Bull, kjer pričakujejo, da bosta Meeus in van Poppel, znana po svoji fizični moči in izkušnjah na klasikah, igrala ključno vlogo že na začetku Toura.

Foto: Guliverimage Red Bull na Tour s kar tremi novinci

V ekipi so se odločili, da priložnost ponudijo še treh mladim talentom, in sicer Florianu Lipowitzu, tretjemu na letošnji Dofineji, Laurencu Pithieju in Micku van Dijku, ki bodo prvič nastopili na Touru.

Rolf Aldag, vodja športa pri Red Bull - BORA - hansgrohe, je v sporočilu za javnost zapisal, da se ekipa na Tour podaja izjemno dobro pripravljena.

"Vsaka etapa je bila proučena, analizirana in simulirana. Moč naše ekipe bo še posebej ključnega pomena v prvi polovici dirke – pet kolesarjev je predanih temu, da naše tri hribolazce varno pripelje do Pirenejev. V gorskih etapah pa bo odločala individualna raven. To je naš načrt in naše vodilno načelo za naslednje tri tedne. S Primožem v naših vrstah imamo to čast, da imamo v naši sredini enega najuspešnejših kolesarjev na Grand Tourih. Je osredotočen, motiviran in v vrhunski formi. Vedno, kadar se postavi na start Grand Toura, so cilj stopničke. Da bi to dosegli, smo k pripravi vseh osmih kolesarjev pristopili zelo individualno – z višinskim treningom, intenzivnostjo dirke in časom, ki so ga preživeli s svojimi družinami. Vsi na Tour prihajajo v najboljši mogoči formi."

Ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe za Tour de France 2025 Primož Roglič

Florian Lipowitz

Jordi Meeus

Gianni Moscon

Laurence Pithie

Mick van Dijke

Danny van Poppel

Aleksandr Vlasov

