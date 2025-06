Dober teden dni pred začetkom Dirke po Franciji so pri ekipi UAE Emirates-XRG razkrili osmerico, ki bo njihove barve zastopala na letošnji dirki vseh dirk. Poleg Tadeja Pogačarja, ki je pripravljen na lov na četrto zmago na francoskem Touru, so v ekipi še Portugalec João Almeida, ki je letos zmagal že na treh etapnih dirkah in je v izjemni formi, ekvadorski državni prvak Jhonatan Narváez, Nemec Nils Politt, Francoz Pavel Sivakov, Španec Marc Soler, Belgijec Tim Wellens in Britanec Adam Yates. Kar peterica je bila s Pogačarjem že na dirki Kriterij po Dofineji. V ekipi ni Domna Novaka, ki je bil vseskozi na razširjenem seznamu za Tour.

Tadej Pogačar se Toura, ki se bo začel naslednjo soboto, 5. julija, v Lillu, izjemno veseli. "Komaj verjamem, da je to že moj šesti Tour de France, čas beži," je 26-letni šampion razmišljal v izjavi za javnost. Do zdaj je na francoski pentlji trikrat slavil in bil dvakrat drugi (2022, 2023) za Jonasom Vingegaardom, ki bo tudi letos bržkone glavni tekmec v boju za rumeno majico.

"Letos sem imel srečo, da sem se lahko zelo dobro pripravil – vse je potekalo res gladko, še posebej po odličnem višinskem taboru z moštvenimi kolegi. Vzdušje v ekipi je trenutno neverjetno in to mi vliva veliko samozavesti. Seveda pa na nekaj, kot je Tour de France, nikoli ne moreš biti popolnoma pripravljen – je nepredvidljiv in to je delno tisto, zaradi česar je tako poseben," se zaveda prvi kolesar sveta.

"Prvi dnevi bodo za navijače res razburljivi, saj bodo od začetka na sporedu odprte etape za agresivno dirkanje, zadnji teden pa bo veliko vzponov na ikonskih klancih. Obeta se hud boj vse do Pariza. Pripravljen sem dati vse od sebe," sporoča svetovni prvak.

Pogačarja in ekipo bodo na prizorišču spremljali športni menedžer Joxean Matxin Fernández ter športni direktorji Andrej Hauptman, Marco Marcato in Simone Pedrazzini.

Ekipa UAE Emirates-XRG za Dirko po Franciji 2025: – Tadej Pogačar (Slo) – João Almeida (Portugalska) – Jhonatan Narváez (Ekvador) – Nils Politt (Nemčija) – Pavel Sivakov (Francija) – Marc Soler (Španija) – Tim Wellens (Belgija) – Adam Yates (Velika Britanija)

Od Slovencev je na Touru sicer predviden še nastop Primoža Rogliča in Jana Tratnika (oba Red Bull-BORA-hansgrohe), Mateja Mohoriča (Bahrain-Victorious) in Luke Mezgeca (Jayco AlUla).

Preberite še: