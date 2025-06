Trener: Jonas Vingegaard je popoln eksperiment

Danski kolesar Jonas Vingegaard, ki bo čez nekaj dni, 5. julija, krenil na lov za tretjo zmago na Dirki po Franciji, je v zadnjih letih postal simbol popolnosti na kolesu – ne le zaradi osvojenih rumenih majic, temveč predvsem zaradi svoje skoraj robotske discipline in pristopa k treningu. Njegov dolgoletni trener pri ekipi Visma | Lease a Bike, Tim Heemskerk, ga je v novi številki revije Ride, posvečeni Touru, opisal kot popoln eksperiment, in to v najboljšem mogočem pomenu.

"Morda se sliši nenavadno, a Jonas je bil pravzaprav popoln eksperiment," je v intervjuju za revijo Ride povedal trener Tim Heemskerk. "Kar zadeva skladnost, natančnost in spoštovanje urnikov, je brez konkurence. Vse naredi do potankosti – skoraj do decimalke natančno."

Trener poudarja, da se Vingegaard dosledno drži dogovorjenih načrtov. "Če mu rečeš, naj pet ur trenira v določenem območju, bo teh pet ur vozil točno v tem območju. Nobenih odstopanj, nobenega dodajanja ali odvzemanja. Drugi kolesarji pogosto nekoliko zaidejo – vozijo z nekaj več vatne moči ali podaljšajo trening. Ne Jonas. Štiri ure z intervali VO2 so štiri ure z intervali VO2. Točno tako, kot piše," poroča spletna stran Wielerflits.

Po njegovih besedah je prav ta doslednost ključ do uspeha – ne zato, ker bi bil Vingegaard nekakšen brezčuten stroj, ampak ker razume pomen strukturiranega dela. "To ni slepo sledenje urniku kot robot, kot se pogosto misli. To je razumevanje, zakaj je sledenje načrtu ključno za dolgoročni napredek."

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Edino, kar ga je spremenilo, je očetovstvo

Zanimivo je, da Vingegaard, kljub zvezdniškemu statusu, ni doživel večje osebnostne preobrazbe. "Ne, sploh ne," trdi Heemskerk. "Edino, kar ga je zares spremenilo, je očetovstvo. Zdaj je družinski človek, ima dva otroka, kar ga je dodatno prizemljilo."

Tudi v profesionalnem odnosu je ostal enak. "Še vedno delava po isti rutini kot pred njegovimi uspehi. To mu ustreza, tudi zato, ker je po naravi introvertiran. Takšni ljudje se ne trudijo spreminjati stvari, ki delujejo, temveč se jih držijo in jih izpilijo."

Ni presenetljivo, da je tudi komunikacija z njim zelo premišljena. "Če ga pokličem na hitro, se normalno pogovoriva. Če pa se dogovorimo za sestanek, se pripravi do zadnje podrobnosti. To je moč introvertov – priprava, analiza, preciznost."

Preberite še: