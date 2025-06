Madžarski kolesar Attila Valter bo po koncu letošnje sezone sklenil svoje poglavje pri ekipi Visma | Lease a Bike. Sedemindvajsetletniku se izteka pogodba, nizozemska ekipa pa mu še ni podala ponudbe za podaljšanje. Valter se je posledično odločil, da ne bo več čakal in se bo po poročanju portala WielerFlits prihodnjo sezono pridružil ekipi Bahrain Victorious.

Ekipa Visma | Lease a Bike si je Attilo Valtra želela v svojih vrstah že nekaj let, preden je prestopil iz moštva Groupama-FDJ. V njem so videli potencialnega vodjo na etapnih dirkah in enodnevnih klasikah s hribovitim profilom, a Madžaru teh pričakovanj ni uspelo v celoti upravičiti.

V dresu Visme je sicer dosegel nekaj vidnejših rezultatov, med drugim 4. mesto na dirki Strade Bianche (2023), 11. mesto na Valonski puščici (2023), 5. mesto na Dirki po ZAE (2024) ter 4. mesto na cestni dirki na olimpijskih igrah v Parizu. Kot kolesar se je najbolj izkazal v vlogi hribolazca, saj je že nastopil na dveh Vueltah in enem Giru.

Valter, ki bo ta konec tedna lovil svojo četrto zaporedno zmago na madžarskem državnem prvenstvu v cestni vožnji, bo tako postal že četrti kolesar, ki po sezoni 2025 zapušča nizozemsko moštvo. Prej je bilo že znano, da se Tiesj Benoot in Olav Kooij selita k ekipi Decathlon AG2R La Mondiale, medtem ko bo Dylan van Baarle po vsej verjetnosti okrepil Soudal-Quick Step.