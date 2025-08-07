Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
7. 8. 2025,
17.58

Osveženo pred

45 minut

Namizni tenis Darko Jorgić

Namizni tenis, WTT Champions, Yokohama

Darko Jorgić v prvem krogu elitnega turnirja s Korejcem

Avtor:
STA

Darko Jorgić | Darka Jorgića v prvem krogu čaka južnokorejski tekmec.

Darka Jorgića v prvem krogu čaka južnokorejski tekmec.

Foto: worldtabletennis.com

V Yokohami se je začel namiznoteniški turnir WTT Champions, na katerem igrajo le najboljši igralci sveta, večina najboljših s svetovne lestvice ter najboljši posamezniki celin. Nekateri so sicer nastop odpovedali, kar ne velja za najboljšega slovenskega igralca Darka Jorgića. Ta je na turnirju šesti nosilec.

Prvi, Kitajec Lin Shidong, je svoje delo v prvem krogu že uspešno opravil, njegov morebitni tekmec v četrtfinalu Jorgić, trenutno osmi igralec sveta, pa bo prvič za mizo stopil v petek, njegov tekmec bo Južnokorejec Kao Cheng-Jui, 27. z lestvice ITTF. Če ga premaga, ga nato v osmini finala čaka zmagovalec dvoboja med Američanom Kanakom Jhajem in Francozom Simonom Gauzyjem.

Nagradni sklad turnirja znaša 500.000 ameriških dolarjev oziroma 430.000 evrov.

