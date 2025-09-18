Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
18. 9. 2025,
9.36

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Lea Paulin Katarina Stražar Namizni tenis

Četrtek, 18. 9. 2025, 9.36

10 minut

Namizni tenis, univerzitetno EP, Turčija

Lea Paulin in Katarina Stražar srebrni na univerzitetnem EP

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Katarina Stražar | Katarina Stražar je v paru z Leo Paulin osvojila srebro. | Foto Grega Valančič/Sportida

Katarina Stražar je v paru z Leo Paulin osvojila srebro.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska namiznoteniška študentska ekipa je na univerzitetnem evropskem prvenstvu v Turčiji osvojila medaljo. Kot so sporočili z Univerze v Ljubljani, sta Lea Paulin in Katarina Stražar med dvojicami osvojili srebrno odličje.

Dvojica Paulin - Stražar je v polfinalu izločila madžarsko dvojico Dari/Fejos (3:1) in se uvrstila v veliki finale. Tam sta Slovenki z 0:3 klonili proti dvojici Ho/Meng (Univerza Nottingham).

Študentska reprezentanca, poleg Paulin in Stražar sta nastopili še Gaja Mavri in Ana Kovačec, se tako tudi letos - lani je v Debrecenu osvojila tri kolajne - v domovino vrača s kolajno. To je osmo odličje na dosedanjih univerzitetnih EP za Univerzo v Ljubljani.

Darko Jorgić
Sportal Darko Jorgić v Macau izgubil že v prvem krogu

Lea Paulin Katarina Stražar Namizni tenis
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.