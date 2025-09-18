Lea Paulin in Katarina Stražar srebrni na univerzitetnem EP

Slovenska namiznoteniška študentska ekipa je na univerzitetnem evropskem prvenstvu v Turčiji osvojila medaljo. Kot so sporočili z Univerze v Ljubljani, sta Lea Paulin in Katarina Stražar med dvojicami osvojili srebrno odličje.

Dvojica Paulin - Stražar je v polfinalu izločila madžarsko dvojico Dari/Fejos (3:1) in se uvrstila v veliki finale. Tam sta Slovenki z 0:3 klonili proti dvojici Ho/Meng (Univerza Nottingham).

Študentska reprezentanca, poleg Paulin in Stražar sta nastopili še Gaja Mavri in Ana Kovačec, se tako tudi letos - lani je v Debrecenu osvojila tri kolajne - v domovino vrača s kolajno. To je osmo odličje na dosedanjih univerzitetnih EP za Univerzo v Ljubljani.