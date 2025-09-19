Avto iz drugega časa, ki še danes služi kot prvi dan #foto

Če ste v 90. letih odraščali v Sloveniji, obstaja velika verjetnost, da ste svojo avtomobilsko zgodbo začeli s Citroënom AX. To ni bilo le prevozno sredstvo, bil je simbol samostojnosti, svobode in mladostne norosti. Za Stanislava Lašiča iz okolice Ljutomera pa je ta zgodba dobila nadaljevanje – še danes vozi AX letnik 1995, ki mu pomeni veliko več kot le vozilo. "Avto sem kupil od starejše gospe iz Ribnice pred šestimi leti. Takrat je imel prevoženih le 29 tisoč kilometrov. Zelo dobro se spomnim prve vožnje domov v Ljutomer. Bilo je v zimskem času, ko je naletaval sneg, zato sem vozil počasi, ker nisem poznal avta in njegovih voznih lastnosti," se spominja.

Citroën AX je bil avto, ki je pomenil veliko za malo denarja. Lahek, preprost, za tisti čas presenetljivo prostoren in izjemno varčen. AX ni bil statusni simbol, temveč avto, ki ste si ga lahko privoščili, z njim pa ste imeli tudi prvi občutek svobode. A čeprav nas tehnologija pelje naprej, nekateri avtomobili ostajajo z nami. Eni zato, ker so lepi. Drugi, ker so hitri. AX pa je v srcih mnogih ostal zato, ker je bil prvi.

Ljubezen na štirih kolesih

Stanislav Lašič iz okolice Ljutomera je nekdanji ravnatelj glasbene šole in dolgoletni učitelj trobente. Njegova strast do Citroënov ni nikoli počivala, zdaj v pokoju pa ima zanjo še več časa. Začela se je z legendarnim spačkom, letnik 1976, ki ga je kupil iz čistega navdušenja, ne iz potrebe. "Pritegnil me je njegov simpatičen dizajn, nezgrešljiv zvok dvovaljnega motorja in način, kako se pelje – počasi, a z dušo," se spominja. Spaček je bil avto za užitek, za nedeljske izlete in nasmehe mimoidočih. Ko je ugotovil, da zaradi pomanjkanja časa spačka ne more več v polnosti uporabljati, se je odločil, da ga prepusti nekomu, ki mu bo prinašal enako veselje, kot ga je dolga leta njemu.

A čez nekaj let se je vrnil k starodobniku, drugačnemu, a še vedno z značajem. Zakaj ravno AX? "Želel sem imeti starejši ohranjen avto, zato sem izbral Citroën AX. Pritegnila me je njegova preprostost. Avto je lahek, nezahteven za vzdrževanje, dostopen in hkrati presenetljivo prostoren za svoj razred. Cena pa je bila tudi zelo ugodna, kar je pri takem nakupu vedno pomemben dejavnik." Danes, ko smo preplavljeni z digitalnimi zasloni in glasovnimi pomočniki, se AX vrača kot svež veter iz preteklosti.

In ko ga vprašamo, zakaj je avto v mladosti tako pomemben, odgovori brez oklevanja: "Avto je bil sinonim za svobodo, prvič si lahko bil samostojen, neodvisen od avtobusov, vlakov ali voženj s starši. Z avtom mlad človek dobi občutek, da lahko gre, kamor želi."

AX kot dragocenost s karakterjem

AX je zanj veliko več kot le avto za vsakodnevno uporabo. Postal je majhna dragocenost z veliko osebno zgodovino. "Ko sem ga kupil, me je najbolj navdušila njegova lahkotnost. Avto je izredno živahen, vožnja je igriva, pa tudi parkirati ga je mogoče skoraj kjerkoli. Danes me navdušuje tudi drugače, postal je namreč prava redkost. Kar je bilo včasih povsem vsakdanje, je danes retro čar, ki pritegne poglede in vzbudi nostalgijo."

AX je Stanislava Lašiča peljal na številne poti, med drugim tudi na eno nepozabno dogodivščino v hribe: "Spomnim se enega izleta v hribe, ko sem parkiral na zelo strmem klancu. Avto je tako lahek, da sva ga s prijateljem skoraj brez težav prestavila na roke, da je bil poravnan s cesto. V tistem trenutku sem se samo smejal, to se s sodobnim avtom ne bi moglo zgoditi."

Od vsakdanjika do redkosti, ki danes obrača poglede

Čeprav gre za starodobnik, AX ni muzejski eksponat. Daleč od tega. "Čeprav je avto po letih že starodobnik, ga uporabljamo vsakodnevno. Največ v mesto po nakupih, saj je zelo okreten in ga je lahko parkirati. Včasih pa ga uporabljam za krajše nedeljske izlete. Rad ga pokažem tudi prijateljem ali znancem."

Ko se pelje z AX-om, ima občutek, kot da bi se za trenutek vrnil v 90. leta. Zvok motorja, vonj v kabini, način, kako se volan obnaša – vse je tako drugačno od današnjih avtomobilov. "Postal je simpatičen retro avto. Ljudje se z navdušenjem ozirajo za njim, nekateri se celo ustavijo in rečejo: "tega pa že dolgo nisem videl.'"

Preprostost, ki še vedno prepriča

Stanislav Lašič se pri vožnji z AX-om vsakokrat znova spomni, zakaj ga je izbral. "Všeč mi je armaturna plošča. Je popolnoma preprosta: velika stikala in jasne funkcije," pove z navdušenjem. Prav to, kar je nekoč veljalo za osnovno, danes deluje kot osvežujoča alternativa. "Posebnost so tudi skrite kljuke na vratih in odpiranje stranskih šip ob zadnjih sedežih – nekaj, kar dandanes res redko vidiš."

Zanimivo je, da je njegov AX še vedno skoraj povsem v originalnem stanju. "Avtentičnost pri starodobniku je največ vredna. Čeprav bi lahko marsikaj zamenjal ali mogoče predelal, sem ga namenoma želel ohraniti takega, kot je bil," razloži.

Od AX-a do C3: avto za mladost, avto za življenje

Če je bil AX v devetdesetih sinonim za mladost, svobodo in prve korake na cesti, je danes Citroën C3 njegov sodobni naslednik. Z več varnosti, več udobja, več digitalne povezljivosti, a z enako preprosto idejo: biti avto, ki ga razume vsak.

Stanislav Lašič v novem C3 prepozna podoben duh: "Oba imata isto osnovno poslanstvo, torej biti avto za širok krog ljudi." Pred skoraj štirimi desetletji je bil to AX, danes pa je C3 tisti dostopni vsakdanji avto. "Čeprav sta si po tehnologiji povsem različna, imata skupen ta "demokratičen" duh – avto, ki je blizu ljudem."

Novi C3 kot dostopna prihodnost Medtem ko AX predstavlja nostalgijo in preproste čase, je Novi Citroën C3 tukaj zato, da ponudi tisto, kar današnji voznik pričakuje: udobje, varnost, tehnologijo. C3 ni več "mali avto". Zrasel je. Pri višini, prostornosti in samozavesti. Predstavlja se v bencinski, hibridni in električni različici ë-C3 ter predstavlja nov korak za znamko, ki ostaja zvesta zagotavljanju cenovno dostopnih vozil. Ko govorimo o dostopni in ugodni ceni, imamo v mislih predvsem to, da novih avtomobilov za manj kot 20 tisoč evrov ni več veliko. Sploh pa ne takšnih, ki v tej cenovni kategoriji ponujajo toliko kot Citroën C3. A gotovo ni le cena tista, ki nas prepriča, veliko je tudi drugih lastnosti. Katerih? Model C3 prinaša izboljšano udobje, več prostora, novo vzmetenje, višji sedežni položaj ter s priznanimi sedeži Citroën Advanced Comfort® in vzmetenjem Citroën Advanced Comfort® ustvarja izjemno vozno izkušnjo. Novi C3 ostaja kompakten in okreten v mestu, a se z večjimi gabariti že spogleduje z razredom malih SUV-vozil.

Vožnja do Ljutomera z električnim ë-C3: tiho, odzivno in brez stresa

Na pot do Ljutomera, kjer smo obiskali lastnika Citroëna AX, smo se odpravili z novejšim bratom legendarnega modela, in sicer s popolnoma električno različico Citroëna C3. Prijetna izkušnja vožnje je pokazala, kam je prišla Citroënova filozofija v skoraj štirih desetletjih.

Vozilo nas je osvojilo s tiho vožnjo, saj električni motor z močjo 83 kW (113 KM) ponuja odličen pospešek, brez hrupa in tresljajev. Na mestnih ulicah in podeželskih cestah se je ë-C3 izkazal za okretnega in preglednega, predvsem zaradi višje postavljenih sedežev, ki vozniku omogočajo boljši pregled nad okolico in tudi enostavnejše vstopanje ter izstopanje.

Z enim polnjenjem ponuja do 320 km WLTP, kar je več kot dovolj za prevoz do službe, po dnevnih opravkih in tudi za obisk prijateljev. Z možnostjo hitrega polnjenja (do 100 kW) pa se lahko baterija od 20 % do 80 % napolni že v 26 minutah, kar pomeni, da ste že med jutranjo kavo pripravljeni na nove poti.

Med vožnjo po prleških goricah in na poti nazaj čez mestno središče Ptuja je ë-C3 ohranil stabilnost in mehkobo, za kar se gre zahvaliti sistemu Citroën Advanced Comfort®, ki združuje udobno vzmetenje in ergonomske sedeže.

Za razliko od AX-a, ki je bil simbol minimalizma, novi ë-C3 prinaša tudi moderno udobje: zaslon na dotik z vsemi pomembnimi funkcijami, brezžični Apple CarPlay in Android Auto, samodejno zaviranje v sili, sistem za preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu, pomoč pri ohranjanju voznega pasu ter senzor za vzvratno vožnjo, kar vse skupaj poskrbi, da je vožnja ne le prijetna, temveč tudi varna.

In čeprav gre za električni avtomobil, njegova začetna cena ostaja presenetljivo dostopna. Dobite ga že od 16.600 evrov dalje, kar pomeni, da je ë-C3 eden najbolj ugodnih električnih vozil na trgu.

Komu bi ga priporočili?

Čar Citroëna C3 je v praktičnosti, dostopnosti in dejstvu, da zna ponuditi veliko za svoj razred. Zato je popoln prvi avto za mladega voznika, drugi družinski avto ali mestno vozilo za vsakodnevno rabo, ki hkrati ne izključuje daljših poti.

Mladim voznikom bo pisan na kožo zaradi nizkih stroškov vzdrževanja, preproste vožnje in dostopne cene, pa tudi zaradi enostavne povezljivosti. Z brezžičnim Apple CarPlay in Android Auto boste imeli glasbo, navigacijo in sporočila vedno na dosegu prstov. C3 je avtomobil, s katerim lahko brez težav začnete svojo vozniško pot in si z njim privoščite več svobode.

Družinam bo všeč zaradi presenetljivo velike prostornosti, udobnih zadnjih sedežev in varnostnih asistenčnih sistemov, ki pomagajo pri vsakodnevnih vožnjah v vrtec, šolo ali po nakupih. Zlasti električna različica pa bo prepričala tiste, ki želijo narediti okolju prijazen korak naprej, ne da bi zato morali sklepati kompromise glede cene ali uporabnosti.

