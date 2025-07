Svetovni prvak zaustavil Darka Jorgića: Nimam si česa očitati

Tudi peti medsebojni obračun med Jorgićem in Wang Chuqinom je pripadel kitajskemu igralcu, ki je v Las Vegasu drugo postavljeni nosilec. Novembra lani, ko sta se zadnjič pomerila na zaključnem turnirju svetovne serije v Fukuoki, je Kitajec slavil s 4:1, tokrat pa se je moral za zmago še bolj potruditi.

Začetek četrtfinalnega obračuna je pripadel slovenskemu igralcu. Jorgić je povedel s 5:0, in čeprav se mu je Wang približal na točko zaostanka (5:6), do preobrata ni prišlo. S tretjo zaključno žogico je Hrastničan dobil uvodni niz. Tudi v drugem nizu je bil Jorgić na pragu zmage, saj je po izenačenju na peti točki Wangu pobegnil na 9:5, spet imel tri zaključne žogice, ki pa so tokrat ostale neizkoriščene. Svojo prvo je nato izkoristil Wang, ki je zanesljivo dobil tretji niz, v četrtem pa je Jorgić še vodil z 8:7. V izenačenem petem nizu je s tremi zaporednimi točkami slavil slovenski igralec, v petem pa je tekmec prišel do treh točk prednosti (6:3), ki jih ni več izpustil iz rok.

Wang Chuqin Foto: Guliverimage

V polfinalu bo Wang igral s Francozom Felixom Lebrunom, ki je brez izgubljenega niza premagal rojaka Liliana Bardeta, ki se je na glavni turnir prebil iz kvalifikacij. Drugi polfinalni par je med prvim nosilcem turnirja, Kitajcem Lin Shidongom, ki je bil v četrtfinalu s 4:1 boljši od Japonca Yuta Tanaka, in drugim Japoncem Tomokazu Harimotom, ki je s 4:2 premagal Lin Yun-Juja iz Tajvana.

Jorgić: Imel sem možnost za zmago, za mano eden najboljših turnirjev

"Vsekakor sem imel možnost za zmago, vodil sem z 1:0 v nizih in 10:7 v drugem, na koncu pa je Wang s preobratom prišel do končnega uspeha. Zasluženo je aktualni svetovni prvak in nimam si česa očitati. Mislim, da sem od prvega kroga naprej igral dober namizni tenis, to velja tudi za dvoboj z Wangom, ko niti v enem trenutku nisem popuščal. Ves čas sem igral agresivno, česar sem si že dolgo želel in mislim, da je za mano eden najboljših turnirjev. Že dolgo nisem igral tako dobro in samo upam lahko, da bom v nadaljevanju rasel iz turnirja v turnir. Mislim, da sem dvignil raven svoje igre, to pa je najbolj pomembno," je dejal 26-letni Jorgić.

"Že dolgo nisem igral tako dobro in samo upam lahko, da bom v nadaljevanju rasel iz turnirja v turnir." Foto: Aleš Fevžer

Začetek avgusta na Japonsko

Pred njim je zdaj 14 dni premora, nato pa ga v začetku avgusta že čaka turnir na Japonskem, nato pa smash na Švedskem. "Gre za dva zelo pomembna turnirja in upam, da se do takrat napolnim s pozitivno energijo, da se spočijem, regeneriram in uspešno začnem turnir na Japonskem," je še dodal najboljši slovenski namiznoteniški igralec.