Po zmagi v drugem krogu turnirja v Las Vegasu nad neugodnim Japoncem Hiroto Shinozuko s 3:2, je 26-letni Hrastničan dejal, da bo moral v osmini finala še dvigniti raven svoje igre, če se bo želel prebiti med osem najboljših. V osmini finala je bil na drugi strani mize dve leti starejši Qui, s katerim se dobro poznata tako z nemškega prvenstva kot z mednarodnih turnirjev. Pred tremi leti je Nemec Jorgića premagal v finalu evropskega prvenstva v Münchnu, dobil pa je tudi zadnje tri medsebojne dvoboje.

"Taktično sem igral pravilno"

"Forma je res tista prava in pa seveda tudi glava. Taktično sem igral pravilno in bil tisti agresivni Darko od začetka do konca. To mi je vedno prinašalo točke in tudi proti Wangu moram igrati na podoben način," je po zmagi dejal Jorgić, ki se bo za napredovanje v polfinale v soboto zgodaj zjutraj pomeril z Wangom, drugim nosilcem tekmovanja. Z njim sta se zadnjič pomerila lani novembra v polfinalu zaključnega turnirja svetovne serije v Fukuoki, s 4:1 pa je slavil Kitajec.

Začetek njunega obračuna v Las Vegasu je pripadel slovenskemu igralcu, ki je povedel s 5:2, pred vstopom v končnico niza pa že z 9:4, kar je bila dovolj velika prednost za mirno nadaljevanje. Toda v drugem nizu je Qui s šestimi zaporednimi točkami Jorgiću pobegnil na 7:2 ter niz zanesljivo dobil. Odločilni je bil tretji niz, v katerem je bil v končnici bolj zbran trenutno deveti igralec sveta, ki je izkoristil tretjo zaključno žogico. V četrtem nizu je vse kazalo na gladko Jorgićevo zmago, saj je vodil že s 7:2, vendar se Qui ni predal, saj je izenačil na 7:7, to pa je bilo tudi vse.

