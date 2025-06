Francoz, nekdanji evropski podprvak in osmi igralec sveta, je bil boljši s 3:1 (5, -9, 4, 7).

Če sta bila za Jorgića in Denija Kožula v Ljubljani usodna brata Felix in Alesis Lebrun, sta ju tokrat domov poslala druga Francoza. Kožula s 3:1 Leo de Nodrest, Jorgića pa izkušeni Gauzy. Ta je bil večino dvoboja boljši tekmec, nekaj slabih trenutkov je imel le v drugem nizu, ko je slovenski as povedel z 8:4. Francoz se je nato še približal, a niza ni več rešil. Je pa z dobro igro nadaljeval v tretjem in četrtem, Jorgiću ni ponudil prave možnosti.

Kožul na lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze ITTF 80. igralec sveta, ki je za turnir v Zagrebu dobil povabilo, je proti 24-letnemu de Nodrestu izgubil prva niza s 7:11, nato pa tretjega dobil z 11:5. V četrtem proti 308. igralcu lestvice ni imel možnosti, Francoz ga je namreč dobil z 11:2.

Kot zadnja slovenska dvojica, ki se je poslovila od zagrebških miz, sta bili Ana Tofant in Katarina Stražar. Slovenki sta se na glavni turnir uvrstili kot srečni poraženki, v prvem krogu sta bili premočni za njiju Japonka Miyuu Kihara in Južna Korejka Joo Cheonhui, zmagali sta s 3:0.

Peter Hribar in Tofant sta izpadla v prvem krogu mešanih dvojic proti indijski navezi Mudit Dani/Yashaswini Ghorpade. Indijca sta bila boljša s 3:0.