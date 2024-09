Slovenski kolesar Tadej Pogačar je privekal na svet 21. septembra 1998. Izjemni kolesar profesionalne ekipe UAE prihaja iz Klanca pri Komendi in je leta 2020 kar nekoliko presenetljivo postal drugi najmlajši zmagovalec v zgodovini francoske pentlje, pred senzacionalno zmago na Touru pa se je vpisal na seznam zmagovalcev treh večetapnih dirk (dirka po Valencii – 2020, dirka po Kaliforniji - 2019, dirka po Algarveju – 2019). Na Dirki po Franciji se je skupne zmage veselil tudi leto kasneje, k temu dosežku pa je v Pekingu v cestni dirki dodal še bronasto olimpijsko odličje. Prav tako je bronasto medaljo osvojil na svetovnem prvenstvu, na cestni dirki v Glasgowu (2023).

Julija 2023 je kot prvi kolesar v zgodovini UCI svetovne lestvice, presegel mejo 7000 točk.

… na današnji dan leta 1998 je umrla ameriška atletinja Florence Griffith Joyner, še vedno lastnica svetovnih rekordov v tekih na 100 in 200 metrov. Joynerjeva je atletska mejnika postavila leta 1988, rekordni čas 10,49 v šprintu na stometrski razdalji je postavila v Indianapolisu, na ameriških olimpijskih kvalifikacijah. Na igrah v Seulu je v vseh tekih tekla pod 11 sekundami in prišla do prvega zlatega odličja. Temu je dodala še zlato na 200-metrski razdalji, svetovni rekord 21,34 pa je dosegla prav v finalu.

Foto: Reuters

Tretje olimpijsko zlato je osvojila kot članica ameriške štafete v teku na 4 x 100 metrov. Tekla je tudi v štafeti na 4 x 400 metrov in prišla do srebra. Že na igrah v Los Angelesu leta 1984 je osvojila srebrno odličje v teku na 200 metrov, bila bi tudi med potniki na igre v Moskvi štiri leta prej, a so jih Američani zaradi političnih napetosti s Sovjetsko zvezo bojkotirali.

Osupljivi časi, ki jih je Joynerjeva dosegala v olimpijskem letu 1988, so sprožili ugibanja o zlorabi dopinga. V olimpijsko sezono je vstopila vidno močnejša, sumili so, da si je pomagala s steroidi. Na igrah v Seulu je bila pod drobnogledom protidopinške agencije, vsi testi pa so bili negativni. Upokojila se je po OI v Seulu, le teden dni po tem, ko sta Mednarodni olimpijski komite (MOK) in Mednarodna atletska zvez (IAAF) objavila, da bosta z letom 1989 uvedla tudi nenapovedane medsezonske dopinške teste.

Umrla je v spanju 21. septembra 1998 zaradi zadušitve po hudem epileptičnem napadu. Že leta 1995 je bila sprejeta v hram slavnih ameriške atletske zveze, po njeni smrti pa so po njej poimenovali osnovno šolo v Los Angelesu, ki jo je obiskovala kot otrok.

Zgodilo se je še ...

Leta 1951 je češki tekač Emil Zatopek je kot prvi pretekel 20 kilometrov v manj kot eni uri.

Leta 1966 so nogometaši Barcelone na povratni tekmi finala pokala velesejemskih mest na štadionu La Romareda v Zaragozi s 4:2 po podaljških premagali Zaragozo in s skupnim izidom 4:3 osvojili prestižno lovoriko.

Leta 1972 je takratni nogometaš Bayerna iz Münchna Gerd Müller na svečani prireditvi v Parizu prejel nagrado zlati čevelj za najboljšega klubskega strelca, in sicer za 40 golov, doseženih v bundesligi.

Leta 1983 je Marco van Basten prvič zabil gol v dresu nizozemske nogometne reprezentance na prijateljski tekmi proti Belgiji v Bruslju, ko je bil star 18 let. Skupno je za Nizozemsko zaigral 58-krat in zabil 24 golov.

Leta 1994 je Gary Lineker naznanil konec kariere. Eden najboljših angleških nogometašev osemdesetih let prejšnjega stoletja je v karieri nosil dres Leicester Cityja, Evertona, Barcelone, Tottenhama in Nagoye, za člansko angleško reprezentanco pa je zaigral 80-krat in zabil 48 golov.

Leta 1995 je evropska nogometna zveza UEFA iz lige prvakov izključila Dinamo iz Kijeva. Ukrajinski klub je kazen doletela zaradi poskusa podkupovanja sodnika Antonia Lopeza Nieta pred tekmo s Panathinaikosom iz Aten.

Leta 1997 je Španija v Kairu v finalu svetovnega nogometnega prvenstva do 17 let prišla do naslova prvakov, potem ko je premagala Nemčijo z 2:1.

Leta 1999 se je na tekmovanju za pokal Mercosur (od 2002 klubski pokal Južne Amerike) v Buenos Airesu končala najdaljša tekma v zgodovini nogometa. Kluba Independiente in Velez Sarsfield sta na ta dan odigrali drugi polčas tekme, ki se je začela že 1. septembra, vendar je bila takrat prekinjena, ker je vratarja Veleza, Juana Luisa Chilaverta zadela navijaška petarda.

Leta 2004 je umrl Brian Clough, nekdanji nadarjeni nogometaš in uspešni trener klubov Derby County in Nottingham Forest. Oba je popeljal do naslova angleške lige.

Leta 2014 sta slovenska kanuista Luka Božič in Sašo Taljat na svetovnem prvenstvu v Deep Creeku osvojila naslov prvakov v konkurenci dvojcev. Druga sta bila Francoza Hugo Biso in Pierre Picco, tretja pa Slovaka Ladislav in Peter Škantar.

Leta 2020 je nekdanji kapetan slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar pri 38. letih zaključil svojo dolgoletno nogometno pot.

Leta 2021 je slovenski plezalec Luka Potočar postal svetovni podprvak v težavnostnem plezanju. Devetnajstletni Jeseničan je drugo mesto osvojil na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Moskvi. Potočar je največji uspeh v karieri vpisal v svojem prvem finalu na svetovnih prvenstvih. Zmagal je avstrijski veteran Jakob Schubert.

V Moskvi so razglasili tudi nosilce kolajn v razvrstitvi tekmovalcev in tekmovalk, ki so se v tako imenovani kombinaciji merili v vseh treh posamičnih disciplinah. Za Slovenijo je srebrno kolajno osvojila Mia Krampl, potem ko je bila v hitrosti 23., v balvanih 29. in v težavnosti 19.

Leta 2021 je avstrijski šampion smučarskih skokov Gregor Schlierenzauer naznanil konec bogate kariere. Eden najboljših skakalcev v zgodovini športa, s 53 zmagami tudi rekorder v svetovnem pokalu; ob tem ima 88 uvrstitev na zmagovalni oder, ima z olimpijskih iger štiri kolajne. V Vancouvru 2010 je bil zlat z ekipo ter bronast tako na srednji kot veliki skakalnici, leta 2014 v Sočiju pa je v zbirko dodal še ekipno srebro. Slovel je tudi kot izvrsten letalec in je trikrat osvojil mali kristalni globus za to prestižno skakalno disciplino (2009, 2011, 2013), s svetovnih prvenstvih v poletih pa ima pet kolajn: štiri zlate, od tega en posamični naslov, in eno srebrno. Uspešen je bil tudi na nordijskih SP, na katerih je kot član avstrijske reprezentance skupno osvojil 12 kolajn, od tega v posamični konkurenci eno zlato ter tri srebrne.

Rodili so se …

1951 nekdanji ameriški nogometaš in trener Bruce Arena

1960 nekdanji hrvaški nogometaš Ivan Gudelj

1961 slovenski rokometni trener Tone Tiselj

1970 nekdanja slovenska plavalka Tanja Godina

1971 nekdanji slovenski veslač Jani Klemenčič

1974 nekdanji slovenski nogometaš Boštjan Zemljič

1980 nekdanji slovenski nogometaš, zdaj trener Dejan Grabić

1983 nekdanja slovenska kanuistka na divjih vodah Nina Mozetič

1987 poljski nogometaš Michael Pazdan

1992 poljski nogometaš Jacek Goralski

1992 ukrajinska šahistka Marija Muzičuk

1992 norveški alpski smučar Aleksander Aamodt Kilde

1993 hrvaški nogometaš Ante Rebić

1994 nemški veslač Torben Johannesen

1996 nemški nogometaš Thilo Kehrer

1998 slovenski kolesar Tadej Pogačar

1999 švedski nogometaš Alexander Isak

2000 slovenski odbojkar Črtomir Bošnjak

2002 slovenska plavalka Sara Račnik