Mali princ, ki je osvojil sveti gral kolesarstva #video

Karavana letošnje, še kako odmevne Dirke po Franciji je po treh tednih z nekaj praskami končno prispela do Pariza. Zdaj ni več nobene mrvice dvoma, Tadej Pogačar je kralj 107. Toura, v njegovi lasti pa je sveti gral kolesarstva – znamenita rumena majica, ki je v cilju Toura ni nosil še noben Slovenec.

Pogačar je bil na letošnjem Touru najboljši v kar treh kategorijah. Kot absolutno najboljši, kot najboljši na gorskih ciljih in kot najboljši med mladimi kolesarji do 25 let. Foto: Reuters

Za nameček si je mladenič po EMŠU – šele jutri bo dopolnil 22 let – in prekaljeni veteran po bojevitosti in nepopustljivosti na kolesu pod Slavolokom zmage na slovitih Elizejskih poljanah oblekel še pikčasto majico za najboljšega hribolazca letošnjega Toura in belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Zgodovinska zmaga z grenkim priokusom

Mali princ, kot so ga poimenovali pri italijanski Gazetti dello Sport, je postal levji kralj. Pa čeprav s samo dvema levčkoma v roki, v nasprotju z Rogličem, ki si jih je na tem, za Slovence še kako zanimivem Touru, priboril kar 11.

Poglejte, kako čustveno je bilo včeraj v spremljevalnem avtomobilu Tadeja Pogačarja:





Neverjetno, nepojmljivo in še bi lahko nizali besede osuplosti ob dosežku mladega Pogačarja, če na drugi strani ne bi trčili ob razočaranega Primoža Rogliča, ki je včeraj v predzadnji etapi, rezervirani za gorski kronometer, izgubil vse. En slab dan na Touru in njegove sanje ter sanje njegove Jumbo-Visme o skupni zmagi so se stopile na vzponu na Planoto lepih deklet (La Planche des Belles Filles).

Pogačar zdaj ni več samo nek čudežni meteor, ki je po naključju treščil ob kolesarski planet, mladenič iz Klanca pri Komendi je zdaj še pred dopolnjenim 22. letom eden najuspešnejših kolesarjev na svetu.

Na letošnjem Touru je dosegel tri etapne zmage, dve na gorskih etapah in eno v kronometru. Foto: Reuters

V naši rubriki Sobotni intervju, kjer športnike skušamo predstaviti širše kot zgolj skozi rezultatsko prizmo, smo ga prvič gostili pred letom dni in šestimi meseci.

Po skromnem, a prisrčnem sprejemu pred krajevno skupnostjo v Komendi v čast njegove zmage na Dirki po Algarveju, na svoji šele tretji dirki med profesionalci, kamor je odpotoval kot rezerva, potem pa po bolezni enega od ekipnih kolegov dobil priložnost za nastop, smo se z njim usedli na leseno klopco v kleti in se v intervjuju dotaknili tudi njegovih želja.

Februarja lani smo po sprejemu Tadeja Pogačarja v čast njegovi zmagi na Dirki po Algarveju mladega kolesarja povabili na Sobotni intervju. Takrat je dejal, da se mu zdi, da je za tritedenske dirke še premlad ... Foto: Urban Meglič/Sportida

Takrat je priznal, da bi si sicer želel nastopiti na eni od tritedenskih dirk, a je prepričan, da je za kaj takega premlad.

Dobrih šest mesecev pozneje je v Madridu na znamenitem trgu Cibeles stal na zmagovalnem odru kot tretji na Dirki po Španiji, kot najboljši med mladimi kolesarji in kot lastnik treh etapnih zmag na španski dirki.

... nekaj mesecev pozneje, 15. septembra lani, pa je že stal na zmagovalnem odru Vuelte. Tudi takrat ob boku Primožu Rogliču, le da dve stopnički pod njim, na 3. mestu. Foto: Luis Angel Gomez / Photogomezspo

Karantensko leto 2020

V vmesnem obdobju do letošnjega Toura, ki je zaradi pandemije na sporedu dva meseca pozneje, se mu je zgodilo marsikaj. Ekipi UAE Emirates je svojo zvestobo obljubil najmanj do leta 2024, najbolj pa je leto 2020 do zdaj zaznamovalo to, da je moral kar trikrat v karanteno.

Prvič po koncu Dirke po Združenih arabskih emiratih, ki jo je končal na skupno 2. mestu, drugič po prihodu v Monaco, kjer sta si s partnerko Urško Žigart, prav tako kolesarko, uredila partnersko gnezdece, in še tretjič po prihodu v Slovenijo.

Tadej Pogačar lani za Sportal o svojih načrtih:

Državni prvak v kronometru in podprvak na cesti

Da mu karantensko zadrževanje za štirimi zidovi ni niti malo škodilo, je dokazal že nastop na državnem prvenstvu konec junija, ko sta z Rogličem, vodilnim kolesarjem svetovne jakostne lestvice, samo zamenjala mesti na zmagovalnem odru.

30-letni Zasavec je postal državni prvak v cestni vožnji, devet let mlajši Gorenjec pa v kronometru. In prav kronometer je bil tisti, ki je včeraj po šokantnem zasuku v vojni s kopnečimi se sekundami odločil letošnji Tour.

Marsikdo je bil prepričan, da je 59 sekund prednosti zadosten garant za rumeno majico. Pogačar je na krilih mladostne sproščenosti in dobrih nog očitno menil drugače.

Z Rogličem sta skupaj stala tudi na zmagovalnem odru letošnjega državnega prvenstva. Zasavec je zmagal v cestni vožnji, Gorenjec pa v kronometru. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Če se na trpljenje pripraviš, lahko trpiš dlje

Znano je, da je fant izredno vztrajen in se nikoli ne preda. "Vedno sem se boril do zadnje kaplje. Mislim, da je to v človeku. Na trpljenje se lahko miselno zelo dobro pripraviš. Če se, potem lahko trpiš vedno dlje," je razkril v enem od intervjujev.

Foto: Reuters

Tako je bil denimo na lanskem svetovnem prvenstvu na spolzki progi in ob skorajda zimskih temperaturah, ki so vladale na cestni dirki svetovnega prvenstva v angleški grofiji Yorkshire, edini od preostale sedmerice Slovencev, ki je zdržal do cilja.

Na 261-kilometrski preizkušnji od Leedsa do Harrogata je končal na 18. mestu, minuto in 14 sekund za zmagovalcem Dancem Madsom Pedersnom.

Na lanskem svetovnem prvenstvu v Yorkshiru je bil edini Slovenec, ki je zdržal do cilja 261 kilometrov dolge dirke, ki je potekala v ekstremnih vremenskih razmerah. Foto: Kolesarska zveza Slovenije

Zakaj je Pogačar tako poseben? Dragulj, kot so ga številni označili?

Martin Hvastija, selektor reprezentance do 23 let in strokovni komentator nacionalne televizije, je v enem od pogovorov za Sportal dejal, "da takega fanta še nismo imeli. Če se nam je Primož Roglič 'zgodil', preskočil je vse mlajše kategorije, je Tadej produkt slovenske kolesarske šole od 11. leta. Odličen je v vožnji na klanec, če je potrebno, pa tudi v kronometru. Lahko smo zelo ponosni".

"Tadej zna iti čez prag bolečine, ima res izstopajoče fiziološke predispozicije ter veliko sposobnost regeneracije, kar mu pomaga, da se res lahko hitro spočije in pripravi na naslednji dan," pravi prvi trener Pogačarja Miha Koncilija. Foto: Ana Kovač

Izstopajoče fiziološke predispozicije in velika sposobnost regeneracije

Njegov nekdanji trener Miha Koncilija pravi, da je za Pogačarjev uspeh sokriv skupek dejavnikov, ki so se povezali v to, da danes govorimo o kolesarskem fenomenu.

"Seveda sta ključna tudi taktika in inteligenca, poznavanje kolesarstva, da veš, kdaj iti zraven, kdaj iti na polno … Tadej zna iti tudi čez prag bolečine, ima res izstopajoče fiziološke predispozicije ter veliko sposobnost regeneracije, kar mu pomaga, da se res lahko hitro spočije in pripravi na naslednji dan," pravi Koncilija, ki je s Pogačarjem in Žigartovo posnel serijo oddaj o kolesarstvu Treniraj kot Tadej Pogačar, ki ste jih lahko spremljali tudi na našem portalu.

Pogačar s klubskimi kolegi iz KD Rog. Foto: osebni arhiv Mihe Koncilija

Po prvi zmagi na Krvavcu se je zaljubil v klance

Pogačar se je s kolesarstvom resneje začel ukvarjati leta 2009, pri 11 letih. "Moja prva večja zmaga je bila zmaga na Dirki na Krvavec leta 2009, v moji prvi sezoni v kategoriji deček C. Spomnim se, da sem se takrat navdušil, ampak res navdušil, za plezanje v hribe s kolesom," nam je fant, doma prav s Klanca, povedal v enem od intervjujev.

Kolesarsko se je kalil v Kolesarskem klubu Rog pri prej omenjenemu trenerju Konciliji, tesno je sodeloval z zdajšnjim selektorjem slovenske članske reprezentance in športnim direktorjem pri ekipi UAE Emirates Andrejem Hauptmanom, čigar mnenje in nasvete izjemno spoštuje in upošteva, na podlagi njegovega mnenja se je tudi odločil za prestop k tej ekipi svetovne serije, čeprav je na mizi imel tudi druge pogodbe, ter trenerjem Markom Polancem, ki Pogačarja hvali kot velikega garača.

Pogačar v družbi slovenskega selektorja in športnega direktorja moštva UAE Emirates Andreja Hauptmana. Foto: Vid Ponikvar

Lani je iz nekdanjega Roga, pozneje preimenovanega v ekipo Ljubljana Gusto Xaurum, prestopil v klub najvišjega ranga UAE Emirates, kjer je s 13. mestom v skupni razvrstitvi nase opozoril že na prvi dirki sezone Tour Down Under (Dirka po Avstraliji), nato pa eksplodiral na tretji kolesarski preizkušnji, 45. izvedbi dirke po portugalski pokrajini Algarve (Volta ao Algarve), kjer je v žep pospravil etapno zmago in zmago v skupni razvrstitvi, in nato z 20 leti postal še najmlajši zmagovalec Dirke po Kaliforniji.

Rivala na trasi, prijatelja v zasebnem živjenju. Foto: Reuters

Obetaven, obetavnejši, najobetavnejši

Pogačar velja za enega od najobetavnejših kolesarjev v Evropi, po predstavi na letošnjem Touru, kjer je dobil kar tri etapne zmage – dve z gorskim ciljem in eno na gorskem kronometru –, verjetno ne pretiravamo, če rečemo kar najobetavnejši.

Predlani je zmagal na Dirki prihodnosti (Tour de l'Avenir), ki se je je prijel vzdevek Tour za mlade, in leta 2016 na cestni dirki evropskega prvenstva v kategoriji mladincev osvojil bron.

V letih 2017 in 2018 je na domači dirki Po Sloveniji oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja, kar je leta 2016 uspelo lanskemu zmagovalcu Toura, leto dni starejšemu Eganu Bernalu.

"Tudi ko se zdi, da je v izgubljenem položaju, grize do konca in se ne preda," pravi Tadejeva nežnejša polovica, prav tako kolesarka Urška Žigart. Foto: Reuters

Ne obupa, tudi ko se zdi, da je v izgubljenem položaju

Zdi se zelo umirjen in skromen, a je na kolesu precej brezkompromisen. "Tudi ko se zdi, da je v izgubljenem položaju, grize do konca in se ne preda," pravi Tadejeva nežnejša polovica Urška Žigart. Nikoli se ne predaj in nikoli ne odnehaj, je tudi slogan, ki odpira njegovo spletno stran.

Žigartova nam je v enem od intervjujev povedala, da je Tadej na kolesu precej drugačen kot v vsakdanjem življenju, kjer je bolj zadržan, na kolesu pa grize in "ne obupa, tudi kadar se zdi, da je v izgubljenem položaju. Vedno iz sebe iztisne 110 odstotkov za to, da bi dosegel to, kar si želi".

Tudi tako, da napada in lovi vsako stotinko zaostanka, tako kot na letošnjem Touru, ko je v vetrovni sedmi etapi pridelal kar minuto in 20 sekund zaostanka, a skoraj vse do konca trdil, da je rumena majica še vedno dosegljiva.

Rumena majica naj bi v Slovenijo pripotovala že 28. septembra. Za takrat je ljubljanski župan Zoran Janković napovedal sprejem. Foto: Reuters

Na sprejemu, ki ga omenjamo na začetku besedila, smo slišali tudi stavek, povzet pod objavo na družbenih omrežjih, ki se nam ob omembi Pogačarja vedno znova zdi vedeževalski. "Naj vam sprejemi pridejo v navado, saj boste letos ves čas pred občino," je napisala ena od uporabnic spleta. In prav je imela.

Lani so sprejem po uspehu na Vuelti zaradi velikega zanimanja morali preseliti na hipodrom v Komendi, letos pa je zaradi ukrepov ob pandemiji novega koronavirusa njegova usoda precej bolj negotova.

Jurij Kern, organizator prejšnjih sprejemov, nam je iz Pariza, kjer pričakuje svojega slavnega vaščana, sporočil, da sprejem za Tadeja zagotovo bo, le oblika in termin zaradi ukrepov za zdaj ostajata neznana.

Prvi Slovenec s skupno zmago na Touru naj bi se po nekaterih podatkih v domovino vrnil konec novembra, ljubljanski župan Zoran Janković pa je danes sporočil, da slovenska junaka 107. Toura na Kongresnem trgu v Ljubljani pričakujejo v ponedeljek, 28. septembra.

