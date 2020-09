Čustveni prizori v spremljevalnem avtomobilu Tadeja Pogačarja #video

Tadeja Pogačarja, ki bo jutri na finalnem dejanju letošnjega Toura oblekel ne samo rumeno, ampak tudi pikčasto in belo majico najboljšega hribolazca in najboljšega mladega kolesarja, so v spremljevalnem avtomobilu spremljali glavni športni direktor ekipe UAE Emirates Allan Peiper, Matxin Joxean Fernandez in slovenski kolesarski selektor Andrej Hauptman ter mehanik, ki je poskrbel za bliskovito menjavo kolesa na trasi gorskega kronometra, ki je korenito spremenil razplet letošnjega Toura.

Poglejte, kako so Pogačarja prek radijskih zvez spodbujali v avtomobilu!

