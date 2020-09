Šok in razočaranje, pomešana z evforijo v domačem kraju Primoža Rogliča #video

Navijači Primoža Rogliča, ki so se danes intenzivno pripravljali na veliko slavje, so tako kot Zasavec ob razpletu doživeli hladno prho, a so se hitro sprijaznili. Tudi drugo mesto na Touru je uspeh, hkrati pa bo Roglič vedno prvi Slovenec, ki je oblekel rumeno majico, so se strinjali.

Navijači Primoža Rogliča, ki so se danes intenzivno pripravljali na veliko slavje, so tako kot Zasavec ob razpletu doživeli hladno prho, a so se hitro sprijaznili. Tudi drugo mesto na Touru je uspeh, hkrati pa bo Roglič vedno prvi Slovenec, ki je oblekel rumeno majico, so se strinjali. Foto: Ana Kovač

Medtem ko so najbližji prijatelji in sorodniki Primoža Rogliča to popoldne trepetali ob trasi gorskega kronometra z brutalnim vzponom na Planoto lepih deklet, so njegovi sosedje in prijatelji Rogličev domači kraj oblačili v rumeno, trenutno najbolj trendi barvo v Sloveniji. Rumene so bale sena, porumenel je most na vstopu v Strahovlje pri Kisovcu, malem zasavskem kraju z nekaj več kot 20 hišami, rumena in z Rogličevimi silhuetami okrašena je tudi škarpa na vhodu iz Trojan v Zagorje. In kaj zdaj, ko Roglič v Parizu jutri ne bo rumen?

Predzadnja etapa Toura se ni razpletla po pričakovanjih navijačev Primoža Rogliča (foto: Ana Kovač)

Nič groznega, so se z novo realnostjo, v kateri je kralj rumene barve Tadej Pogačar, Roglič pa njegov najbližji zasledovalec, hitro sprijaznili navijači danes verjetno najbolj razočaranega kolesarja na svetu.

Že od jutra so si dali opravka s preobrazbo vpadnice v vasico Strahovlje, od koder prihaja družina vodilnega na svetovni kolesarski lestvici Primoža Rogliča, ne pa tudi vodilnega na letošnji Dirki po Franciji.

Most, ki pelje v vas Strahovlje v krajevni skupnosti Kisovec, je v čast največjega uspeha njihovega vaščana Primoža Rogliča na Touru (do danes je bil najvišje na 4. mestu v skupnem seštevku) danes popoldne porumenel. Foto: Ana Kovač

Popestrili so ga s silhuetami njihovega najbolj slavnega vaščana. Foto: Ana Kovač

Kot nam je povedal Cene Koritnik, družinski prijatelj Rogličevih in ustanovni član lokalnega kolesarskega kluba Zagorska dolina, katerega član je bil kratek čas tudi Roglič, vhod v vas krasijo že šestič.

Kako so se v Strahovljah pripravljali na veliko zmagoslavje slovenskega kolesarstva (video: Ana Kovač)

Najprej je bil most zaradi Gira obarvan v rožnato barvo, leta 2016 se je v čast Rogličevem nastopu na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru prelevil v barve olimpijskih krogov, sledila je rumena preobrazba v čast Touru, pa spet preskok v rožnato, lani v rdečo, znak Dirke po Španiji, in letos spet nazaj v najbolj čislano rumeno barvo. Most so popestrili z Rogličevimi silhuetami, šablone zanje so danes ves dan izdelovali v bližnjem podjetju Skitti.

Cene Koritnik, ki je Rogliča pospremil po nakupih za njegovo prvo kolo, je danes prevzel organizacijske vajeti rumene preobrazbe. Foto: Ana Kovač

Družinski prijatelj: Za nas bo še vedno rumen

In še enkrat, kaj zdaj, ko Roglič vendarle ne bo rumen? "Za nas je še vedno rumen," zagotavlja Koritnik, ki je bil ob presenetljivem razpletu sicer razočaran, a je hitro zbral misli.

"Primož je prvi Slovenec, ki je oblekel rumeno majico, kar je zgodovinski trenutek za slovensko kolesarstvo, in kot takega, ga bomo tudi sprejeli, ko bo prišel domov. Vsa rumena ostaja," je zatrdil Koritnik, ki je bil sicer ob Primožu, ko je ta kupoval svoje prvo kolo.

"Bi pa rad čestital Tadeju, neverjetno, kaj je pokazal na tem Touru. Malo mi je trenutno težko in boli, bili smo namreč prepričani v Primoževo zmago, a danes je bil Tadej enostavno boljši," je neverjetni predstavi mladega kolesarja pritrdil gospod, ki ima na svojem avtu registracijsko številko Go-ROGLA, kar je dovolj zgovoren podatek o njegovi predanosti.

"Šport je šport, vse se lahko zgodi, tudi tako nepredvidenega, kot se je danes. Pogi je bil danes boljši, ne vemo, kaj se je dogajalo s Primožem, a vseeno, veseli smo, da rumena majica prihaja v Slovenijo. Oba sta pokazala, da je Slovenija trenutno velesila v kolesarskem športu."

Foto: Ana Kovač

Tudi spomin na lansko slovensko zmagoslavje na Vuelti, ki jo je Roglič končal v rdeči in zeleni majici, Tadej Pogačar pa v beli najboljšega mladega kolesarja, še vedno živi. Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Dela v čast Rogliču je bilo precej, k projektu so prostovoljno pristopili številni vaščani. Most, ki je zaradi ostankov rdeče barve spominjal na zmagoslavje na lanski Vuelti, kjer je Roglič oblekel rdečo majico zmagovalca, za povrh pa še zeleno najboljšega v posebnem točkovanju letečih in končnih ciljev, Tadej Pogačar pa je uspeh zaokrožil z belo majico najboljšega mladega kolesarja, je bilo treba prebarvati v rumeno, na velikansko kolo ob cesti navezati slovenske zastave, bale sena obleči v rumeno in jih poleg rožnatih, ki so postavljene v obliki vzdevka Rogla, razporediti po bližnjem travniku.

Bale sena so po bližnjem travniku razvrstili v obliki črk Rogličevega vzdevka ... Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

... danes so zgodbo dopolnili še z nekaj rumenimi balami. Foto: Ana Kovač

"Vse je organizirano, pa hkrati tudi spontano. Vsak prispeva svojo idejo, najboljše pa potem spravimo v življenje," je povedal Koritnik. Na vprašanje, ali so se podobnih preobrazb lotevali tudi v času Rogličeve smučarsko skakalne kariere, je dejal, da je za kaj takega prehitro končal kariero.

"Mislim, da je bil kot skakalec najbolje pripravljen, a mu je zmanjkala pikica na i, da bi odletel tja, kamor je želel, za nameček si je poškodoval še koleno in nato končal kariero. Primož je tip zmagovalca in nikakor ni bil zadovoljen z 10. ali 15. mestom v evropskem pokalu, sledila je preobrazba v kolesarja in zdaj imamo kar imamo," je nekaj ur pred trenutkom resnice na letošnjem Touru žarel od ponosa glavni dirigent rumene preobrazbe, ki se je v času etape, tako kot večina vasi, preselil v bližnji lokal. Navijat, kakopak.

Na vprašanje, zakaj ni na poti v Pariz, kjer se bo jutri s parado šampionov razpletlo zadnje dejanje 107. Dirke po Franciji, je odgovoril podobno kot župan Zagorja ob Savi Matjaž Švagan. "Nekdo mora ostati doma, dežurati in urediti vse potrebno," se je namuznil gospod, ki se je zadnje dni, tako kot vedno ob uspehih Primoža Rogliča, in tudi 2. mesto na Touru je uspeh, prelevil v pravo medijsko zvezdo.

Župan Zagorja ob Savi Matjaž Švagan s šablono Primoža Rogliča, ki so jo izdelali v podjetju Skitti. Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Tudi župan Švagan je ob uspehih Rogliča zaželen sogovornik. V Zagorju ob Savi so se hitro aktivirali in v skladu z novo covid realnostjo najprej naročili 2000 zaščitnih mask s silhueto Primoža Rogliča in logotipom občine, od tega so jih kar 1800 razdelili med tamkajšnje osnovnošolce in osnovnošolke.

Če ne bi živeli v obdobju covid pandemije, bi Zagorjani danes kronometer spremljali na ploščadi sredi mesta, tako pa so se morali organizirati v manjših skupnah. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

"Veseli nas, da smo po zaslugi Primoža po šestih mesecih končno začeli govoriti o čem drugem kot o koronavirusu. Hvala Primožu za to in seveda čestitke za veličasten uspeh," je dejal župan.

"Če ne bi bilo trenutnih ukrepov, bi bilo danes v Zagorju ob Savi precej drugače. Najverjetneje bi organizirali ogled kronometra na velikem platnu na ploščadi v Zagorju, tako kot v času Vuelte, kar bi najbrž pomenilo več tisoč ljudi, tako pa ... Ker to ni mogoče, je vse skupaj prepuščeno individualni ravni, a pozitivna nota in ponos ob tem kljub temu ostaja. Kaj takega se lahko zgodi enkrat na sto, ali celo tisoč let. Biti župan takega kraja je v tem trenutku bolje kot biti predsednik ZDA ali kake druge velesile. Mislim, da mi v tem trenutku tudi Trump zavida," se je namuznil župan Zagorja ob Savi, in napovedal še eno zanimivo novost. Prihodnje leto bodo namreč začeli graditi kolesarsko stezo od Zagorja ob Savi do začetka trojanskega klanca, ki bo nosila zanimivo ime. Uganili ste, imenovala se bo kolesarska steza Primoža Rogliča.

Rogliča še kar nekaj časa ne pričakujejo v domačem kraju, ko pa se bo vendarle vrnil, ga bo tam čakalo presenečenje. Prvo vlogo za sprejem so jim na NIJZ sicer že zavrnili, a pustimo se presenetiti tudi mi. Kdo ve, kakšna bo realnost oktobra ali novembra, ko naj bi se Roglič po dolgem času spet vrnil domov.