Zoran Zeljković, ki je bil vrsto let tudi sam nogometaš, se je kot trener dokazal v drugoligašu Krki in nato na klopi Kopra, ki ga je uspešno vodil od junija 2021 do oktobra 2023. Takrat ga je v Stožice zvabila Olimpija. A kot že ničkolikokrat so bili pri Olimpiji nepotrpežljivi in Zeljković je na položaju ostal le do maja 2024.

Lani je pol leta vodil klub Auda iz Latvije, od letošnjega februarja pa ruskega drugoligaša Rodino. V Moskvi je dosegel osem zmag, tri remije in pet porazov. Po dveh porazih in remiju na začetku nove sezone je ponudil odstop. Ekipa poroča, da naj se ne bi dobro razumel s športnim direktorjem. Vodstvo kluba je odstop sprejelo in sporazumno so prekinili sodelovanje.

Zanimivo je, da se je to zgodilo na isti dan, ko se je za zamenjavo trenerja odločila tudi Olimpija, a je težko verjeti, da bi v Stožicah pomislili nanj. Ljubljanski klub je vodil na 27 tekmah. Z njim so dosegli 14 zmag, sedem remijev in šest porazov.