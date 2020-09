"Hudo mi je bilo, ko sem gledal Primoža trpeti"

Za ekipo Jumbo Vismo je na Dirki po Franciji potekalo vse, kot so si lahko le zamišljali. Dokler ni prišel na spored kronometer in neverjetna vožnja Tadeja Pogačarja, ki je prevzel rumeno majico od rojaka Primoža Rogliča in zavil nizozemsko moštvo v žalost.

Vse so imeli pod nadzorom. Pohvalili so se tudi s tremi etapnimi zmagami, Roglič je enajst etap zapored nosil rumeno majico, v zaključni kronometer pa je slovenski kolesar vstopil s skoraj minuto prednosti pred najbližjim zasledovalcem Pogačarjem.

"Zelo smo razočarani. Vse je šlo perfektno."

Vzvodi za veliko zmagoslavje so bili trdni, nato pa je v eni uri vse izpuhtelo v zrak. Pogačar je z noro vožnjo postavil celoten Tour na glavo, razveselil tabor UAE Emirates in razžalostil člane Jumbo Visme. Roglič kronometra ni odpeljal tako, kot so od njega pričakovali. Foto: Reuters

Wout Van Aert je skupaj s Tomom Dumoulinom spremljal zaključek in na obrazu obeh se je videlo, da sta bila šokirana nad razpletom. "Zelo smo razočarani. Vse je šlo perfektno. Trdo smo garali. Ni bilo nobenega indica, da bi šlo karkoli narobe. Videti Primoža trpeti, je bilo hudo. Videli smo drugega Primoža na kolesu. Izgubiti zadnji dan je zelo težko. Pred štartom je bilo vse videti dobro. Pogačar je vozil zares fantastično, Primož pa ni prišel do svoje normalne ravni. Vsak dan smo naredili vse in to perfektno. Pripravljeni smo bili na praznovanje."

"Ko je šlo mož na moža, je bil Pogačar močnejši"

Dumoulin je imel drugi rezultat kronometra, a je bil tudi on presenečen, da je Pogačar kolesaril tako hitro in ga za seboj pustil kar minuto in 21 sekund. "Kaj naj rečem? Zgodilo se je. Ne vem, kako je Pogačar šel na vzponu minuto hitreje od mene. Tega nismo vzeli v obzir. To je velik udarec. Zmaga na Touru nam je izpuhtela iz rok. Dobro sem sicer kolesaril, a to ni več pomembno."

Tadej Pogačar je oblekel rumeno majico vodilnega, potem ko je na kronometru deklasiral konkurenco. Foto: Reuters

"Pogačar je bil premočan tokrat. Na povsem drugačni ravni je bil. Primož se je dobro počutil. Vedel je, da bo moral odpeljati dober kronometer. Ni najbolje kolesaril, a tudi ni bilo slabo. Pričakovali smo, da bo dovolj. Vsi smo zelo razočarani. Nismo verjeli, da bi se lahko kaj takega zgodilo. Razočaranja so del kolesarstva. S tem se moramo soočiti. Bili smo najmočnejša ekipa. Ko je šlo mož na moža, je bil Pogačar močnejši. Na drugi ravni. To je realnost. Vse smo naredili prav. Zadnje tri tedne smo bili tu, da osvojimo Tour. Vse smo imeli pod nadzorom. Na takšen dan moraš dati vse od sebe. Izkazalo se je, da ni bilo dovolj," je opisoval Dumoulin, ki se je na Touru povsem podredil Rogliču v boju za rumeno majico.