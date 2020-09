"Ne vem, kaj reči, to je neverjetno!"

Tadej Pogačar (UAE Emirates) je v soboto prikazal še eno izjemno predstavo na Dirki po Franciji, dobil dobrih 36 kilometrov dolg posamični kronometer in osupnil svet. V cilju je bil namreč minuto in 56 sekund hitrejši od Primoža Rogliča (Jumbo-Visma) ter tako rojaka prehitel tudi v skupnem seštevku Toura. Pogačar bo tako jutri postal drugi najmlajši zmagovalec v zgodovini Toura.

"Mislim, da sanjam, ne vem, kaj reči, neverjetno je!" je imel Pogačar v cilju 20. etape težave z iskanjem besed, primernih neverjetnemu dosežku. "Moje sanje so bile le nastopiti na Touru, ne vem, kdaj bom dojel, kaj se mi dogaja. Ponosen sem na ekipo, ki mi je omogočila, da sem izpolnil sanje," je še povedal v mikrofon prireditelja, na opazko, da je danes vendarle vozil čisto sam, saj je šlo za posamični kronometer, pa je odvrnil: "Vedel sem za vsak ovinek, vsako luknjo na cesti, vedel, kdaj pospeševati in to je tudi zasluga moje ekipe."

Pogačar je kronometer od Lura do vrha Planche des Belles Filles začel silovito in iz kilometra v kilometer manjšal zaostanek za Rogličem, do konca si je priboril celih 59 sekund prednost v skupnem seštevku. Je vedel, kaj mu uspeva na cesti? "Poslušal sem informacije po radiu le v prvem delu, na klancu pa so bili navijači preglasni in nisem slišal nič, le na polno sem šel do konca. Res neverjetno."

An incredible TT saw 🇸🇮 @tamaupogi power his way into the Yellow Jersey 💛



🎬 Relive the emotion of that final kilometre!



Un mano à mano exceptionnel dans la Planche des Belles Filles ! Victoire de 🇸🇮 @TamauPogi qui s'empare du Maillot Jaune !#TDF2020 pic.twitter.com/mrYuM2b9aW — Tour de France™ (@LeTour) September 19, 2020

Pogačar je zmagal z minuto in 21 sekundami pred Tomom Dumoulinom (Jumbo-Visma) in Avstralcem Richijem Portom (Trek-Segafredo). Slednji se je prebil na tretje mesto v skupnem seštevku in bo jutri v Parizu stal na stopničkah.

Rumeno majcico mora 21-letnik iz Klanca pri Komendi le še pripeljati varno v Pariz. Foto: Reuters

Pogačar je z 21 leti in 364 dnevi drugi najmlajši zmagovalec Toura v zgodovini te dirke, najmlajši ostaja Henri Cornet, ki je bil ob zmagi leta 1904 star 19 let in 352 dni. Pogačar ima zdaj tudi tri majice, poleg rumene še pikčasto in belo, tri majice na Touru je nazadnje osvojila belgijska legenda Eddy Merckx. "Vsem hvala za vsa sporočila, za vse spodbudne besede in navijanje ob cesti, še posebej pa zahvala moji Urški in družini, komaj čakam, da jih objamem," še iz Francije sporoča Pogačar.

Izidi 20. etape: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 55:55 2. Tom Dumoulin (Niz/Jumbo-Visma) + 1:21 3. Richie Porte (Avs/Trek-Segafredo) isti čas 4. Wout Van Aert (Niz/Jumbo-Visma) 1:31 5. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 1:56 6. Remi Cavagna (Fra/Deceuninck-Quick-step) 1:59 7. Damiano Caruso (Ita/Bahrain-McLaren) 2:29 8. David De La Cruz (Špa/UAE Team Emirates) 2:40 9. Enric Mas (Špa/Movistar) 2:45 10. Rigoberto Uran (Kol/EF Pro Cycling) 2:54 ... 22. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 2:13 96. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-McLaren) 8:34 142. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 10:59 Skupni vrstni red: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 84:26:33 2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 0:59 3. Richie Porte (Avs/Trek-Segafredo) 3:30 4. Mikel Landa (Špa/Bahrain-McLaren) 5:58 5. Enric Mas (Špa/Movistar) 6:07 6. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 6:47 7. Tom Dumoulin (Niz/Jumbo-Visma) 7:48 8. Rigoberto Uran (Kol/EF Pro Cycling) 8:02 9. Adam Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 9:25 10. Damiano Caruso (Ita/Bahrain-McLaren) 14:03 ... 41. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 2:29:54 77. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-McLaren) 3:49:02 88. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 4:17:07

Preberite še: