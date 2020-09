Neverjetni Tadej Pogačar v pravi drami slekel Primoža Rogliča!

Dirka po Franciji, 20. etapa v živo:

Najboljših pet v cilju:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 55:55

2. Tom Dumoulin (Niz/Jumbo-Visma) + 1:21

3. Richie Porte (Avs/Trek-Segafredo) + 1:21

4. Wout Van Aert (Bel/Jumbo-Visma) + 1:31

5. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 1:56

22. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) + 4:13

96. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-McLaren) + 8:34

142. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) + 10:59

Primož Roglič je na kronometru izgubil največjo zmago v karieri. Foto: Reuters

Konec: Tadej Pogačar z etapno zmago do rumene majice!

18:05 - na tretjem merjenju vmesnega časa je Pogačar minuto in 22 sekund hitrejši od Rogliča. Mladenič hiti k etapni zmagi naproti, pa tudi zmago na Touru!

18:01 - Pogačar je v virtualni rumeni majici, na cesti je izničil zaostanek za Rogličem!

17:59 - Roglič še naprej izgublja čas proti Pogačarju, ta zdaj znaša le še dobrih deset sekund,

17:55 - kolo je menjal tudi Roglič, o zmagovalcu letošnje dirke odloča klanec!

17:50 - Pogačar je pred zaključnim vzponom menjal kolo. V virtualnem skupnem seštevku se je Rogliču približal na vsega 20 sekund!

17:49 - na drugem merjenju vmesnega časa je bil Pogačar 36 sekund hitrejši od Rogliča.

17:42 - Pogačarjeva prednost pred Pogačarjem v skupnem seštevku kopni, Zasavcu je ostaja le še nekaj več kot pol minute, več bo jasno na drugem merjenju vmesnega časa.

17:35 - Wout Van Aert je nov vodilni v cilju, Cavagno je prehitel za 28 sekund.

17:32 – na prvem merjenju vmesnega časa je bil Pogačar 13 sekund hitrejši od Rogliča. Gorenjec je prvih 21,8 kilometra etape odpeljal v 17 minutah in 14 sekundah, Zasavec v 17:27. Cavagna je zadržal najboljši čas, Dumoulin je drugi, Pogačar tretji, Roglič pa peti!

17:14 - na progi je še zadnji tekmovalec na štartni listi, vodilni kolesar letošnjega Toura, rumeni Primož Roglič (Jumbo-Visma)!

17:12 - Tadej Pogačar se je pognal s štarta, koelsar moštva UAE Emirates za rumenim Rogličem v skupnem seštevku zaostaja 57 sekund.

17:10 - štartal je Miguiel Angel Lopaz (Astana), tretji v skušni razvrstitvi, minuto 2z7 za Rogličem.

17:00 - na progi sta tudi Rogličeva moštvena kolega Wout Van Aert in Tom Dumoulin, ta je zadnji zmagovaklec posamičnega kronometra na Touru, danes pa tudi eden glavnih favoritov za zmago.

16:52 - Jan Polanc je v cilju, s časom 1;00;08 trenutno na sedmem mestu.

16:39 - Nemec Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) je četrti kolesar, ki se je spustil pod eno uro.

Zadnji kilometer etape:

16:35 - Polanc vozi odlično, na drugem merjenju vmesnega časa je za vodilnim Cavagno zaostal 1:55, kar je trenutno osmi čas.

16:19 - zmagovalec včerajšnje etape, Danec Soren Kragh Andersen (Sunweb), je tretji kolesar, ki je s kronometrom opravil v manj kot uri.

16:11 - Jan Polanc je na prvem merjenju vmesnega časa le minuto in sekundo za vodilnim Cavagno. To je bil 12. čas za Slovenca.

15:52 - na progo se je podal še tretji Slovenec, Jan Polanc (UAE Emirates). Mohorič je v cilju 6:35 za vodilnim Francozom, ta pa ni več edini, ki se je spuistil pod eno uro, to je uspelo še Špancu Davidu de la Cruzu.

15:35 - Mohorič na drugem merjenju vmesnega časa za vodilnim zaostaja 4:41, Mezgec je medtem že v cilju, ima pa natanko devet minut zaostanka za vodilnnim Cavagno.

15:19 - Mezgec je na drugem merjenju vmesnega časa skoraj šest minut za trenutno najboljšim. V cilju je sicer že 50 tekmovalcev, Cavagna pa je edini, ki se je do zdaj spustil po eno uro.

15:05 - tudi Mohorič kolesari precej ležerno, na prvem merjenju vmesnega časa je bil le dve sekundi hitrejši od Mezgeca.

14:59 - Mezgec na kronometru ne računa na kakšen imeniten rezultat, na prvem merjenju vmesnega časa je med najpočasnejšimi. Njegov zaostanek za trenutno vodilnim je znašal skoraj dve minuti in pol.

14:50 - Matej Mohorič (Bahrain McLaren) je štartal kot 70. (14:42,30), naslednji bo Jan Polanc (UAE Emirates) kot 105. (ob 15:52,00). Naša najboljša Pogačar in Roglič se bosta na progo podala zadnja, prvi ob 17:12, dve minuti za njim pa še vodilni mož na Touru. Oba spadata med največje favorite za današnjo zmago, kot tudi Rogličev moštveni kolega pri Jumbo-Vismi Tom Dumoulin. Nizozemec je Rogliča denimo premagal na kronometru na svetovnem prvenstvu leta 2017 v Bergnu na Norveškem.

14:28 – štartal je tudi že prvi izmed slovenskih kolesarjev, Luka Mezgec (Mitchelton Scott), na progo se je pognal ob 14:28:30. Mezgec v skupnem seštevku Toura zaseda 87. mesto (+ 4;07:05 za vodilnim Rogličem).

14:00 - vprašanje je, kateri kolesarji se bodo ob vznožju zaključnega vzpona odločili za menjavo kolesa. Ta jih bo stala nekaj sekund, izračunati morajo, če se jim bo sploh izplačalo. Takole je menjavo opravil Avstralec Caleb Ewan, brez možnosti za odmeven dosežek ni prav hitel:

Gorski kronometer se je začel nekaj po 13. uri, najprej so na vrsti najslabše uvrščeni kolesarji v skupnem seštevku, najboljši bodo prišli na vrsto na koncu, okoli 17, ure, čisto zadnji se bo na 36,5-kilometrsko traso s ciljem na La Planche des Belles Filles (klanec I. kategorije, 1.035 m.n.v., 5,9 km s povprečnim naklonom 8,5 %) podal rumeni Primož Roglič.

Ciljni vzpon:

Foto: A. S. O.