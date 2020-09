Kot smo že poročali, so zaradi napada na komisarja Mednarodne kolesarske zveze (UCI) včeraj z Dirke po Franciji izključili in finančno kaznovali Merijna Zeemana, športnega direktorja pri ekipi Primoža Rogliča Jumbo-Visma. Nizozemec je zdaj pojasnil svojo plat zgodbe.

Reaction to Merijn Zeeman's exclusion from Tour de France⤵️ — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 17, 2020

Merijn Zeeman naj bi se na komisarja Mednarodne kolesarske zveze (UCI) spravil med pregledom koles po sredini kraljevski etapi s ciljem na prelazu Col de la Loze, ki so jih podrobneje preverjali v okviru boja proti tehnološkim prevaram oz. mehanskem dopingu. Predstavniki UCI so po poročanju RTV Slovenija takrat pregledali 41 koles, od tega vsa iz moštva Jumbo-Visma.

Zeeman trdi, da ga je jeza popadla zato, ker je opazil, da je uslužbenec med pregledom poškodoval kolo Primoža Rogliča (razdrl naj bi mu gonilko).

"Zavzemamo se za čist šport in v to so vključeni tudi pregledi, a ti morajo biti opravljeni v razumni meri. Kljub temu pa bi moral ohraniti mirnost in se na komisarja UCI obrniti v bolj spoštljivem tonu," se danes posipa s pepelom Nizozemec, ki globoko obžaluje svoje dejanje. Za izpad se je komisarju takoj opravičil in ta je njegovo opravičilo sprejel, a tekmovalna komisija ga je kljub temu izključila z dirke.

Foto: Reuters

Rumene sanje še naprej živijo

"Povsem sem skrušen," je priznal Zeeman, a dodaja, da njihove rumene sanje kljub temu živijo dalje.

Oglasili so se tudi iz ekipe Jumbo-Visma, kjer so v sporočilu za javnost zapisali, da med komisarji med pregledom niso našli nobenih nepravilnosti in da Zeeman ostaja del njihovega moštva na Touru, s tem da ne bo imel nobenih uradnih funkcij znotraj con, za katere je potrebna akreditacija.

Disciplinska komisija je včeraj kaznovala tudi Tadeja Pogačarja, ki je bil eden od šestih kolesarjev (Mikel Landa, Wout Van Aert, Alberto Bettiol, Hugh Carthy, Matteo Trentin), ki so bili kaznovali zaradi odvrženih smeti zunaj za to določenega območja. Napaka jih bo stala 186 evrov.

Preberite še: