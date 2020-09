Rogliču lahko le še Pogačar ali višja sila prepreči zgodovinski podvig

Kaže, da je letošnji Tour odločen, v nedeljo pa bomo v Sloveniji praznovali zgodovinski podvig Primoža Rogliča, prvega Slovenca z zmago na največji kolesarski dirki na svetu. Četrtkova 18. etapa je bila še zadnja, ki je tekmecem slovenskega dvojca ponujala priložnost za napad, petkova bo namreč prelahka za to, v sobotnem kronometru pa prav Slovenca spadata med največje favorite za zmago.

Ineos vendarle do zmage

Bolj pestro je bilo zadnji dan v Alpah v boju za tretje mesto v skupnem seštevku, pa v bitkah za zeleno in pikčasto majico. Zadnjo si je v sredo priboril Pogačar in jo kot prvi Slovenec nosil danes, jutri pa je ne bo več, v razvrstitvi najboljšega hribolazca je vodstvo namreč prevzel Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadier), danes drugi v etapi, zmago je namreč galantno prepustil moštvenemu kolegu, Michalu Kwiatkowskemu. "V kolesarstvu sem doživel veliko lepih trenutkov, ampak ta je bil nekaj posebnega," je po prvi etapni zmagi na Touru razlagal Poljak.

Takoj po štartu 175-kilometrske etape so se začeli poskusi bega, odlepiti pa se je naposled uspelo precej veliki skupini 32 kolesarjev, med katerimi sta bila tudi Irec Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) ter Slovak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), ki bijeta boj za zeleno majico najboljšega po točkah. Do letečega cilja na 14. kilometru etape sta svoje opravila – bolj zadovoljen je bil Bennett – in nato zdrsnila v ozadje.

Vendarle nekaj veselja v taboru Ineosa Foto: Reuters

Bojeviti Švicar padel, Roglič odbil redke napade

Sledila je namreč serija klancev, pet kategoriziranih, od teh dva prve in en ekstra kategorije, kjer so svojo priložnost iskali favoriti. Carapaz in Kwiatkowski sta izkoristila nezainteresiranost Jumbo-Visme, saj Ekvadorec in Poljak nista ogrožala rumenega Rogliča. Odpeljala sta izvrstno etapo, se med potjo do cilja otresla vseh tekmecev, bojeviti Švicar Marc Hirschi (Sunweb) se jima je sicer lahko postavil po robu, a je v trenutku nepazljivosti na enem od spustov padel, medtem pa so v skupini favoritov Rogličevi nadzorovali dogajanje.

Kakšnih 35 kilometrov pred ciljem je napadati sicer poskušal Mohoričev kapetan pri Bahrain-McLarnu Mikel Landa, si privozil kakšnih sto metrov prednosti, njegov napad pa je neusmiljeno ustavil Pogačar, ko je dvignil tempo na najtežjem vzponu dneva, na Plateau des Glieres. "Ni kaj reči, poskušal sem napasti, saj je bila to zadnja priložnost," je v cilju lahko le razočarano skomignil Španec, ki se je sicer prebil na peto mesto v skupnem seštevku.

Avstralec Richie Porte (Trek Segafredo) je imel defekt na makadamskem delu ceste na Glieresu, ki so se ga kolesarji bali. Močno se je moral potruditi, da je ohranil četrto mesto v skupnem seštevku, za tretjim Miguelom Angelom Lopezom (Astana) zaostaja 39 sekund. Bitka za tretje mesto na letošnjem Touru bi lahko bila še zelo zanimiva, medtem ko sta prvi dve mesti za Neslovence domala nedosegljivi.

💪 Putting the hammer down on the Plateau des Glières.



💪 Les favoris accélèrent sur le Plateau des Glières.#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/YiwbncZdsQ — Tour de France™ (@LeTour) September 17, 2020

Pogačar bo poskušal še v soboto

Roglič je zadržal 57 sekund pred Pogačarjem, ta pa 30 pred Lopezom, a če sta naša asa odlična kronometrista, to za najboljšega Kolumbijca na dirki ne velja povsem. Ambiciozni Pogačar je danes ostal brez pikčaste majice najboljšega hribolazca – oblekel jo je Carapaz – zato pa mu ostaja bela, ki jo nosi najboljši mlad kolesar na dirki. V soboto bo poskušal dobiti pikčasto nazaj, obenem pa napasti še najpomembnejšo med vsemi, rumeno.

"Po profilu je bila to ena od najzahtevnejših etap in to se je izkazalo tudi na cesti. Jumbo je spet opravil odlično delo, napadati sem poskušal na zadnjem vzponu, pa ni šlo. Vseeno je za menoj dober dan, tudi ekipa se je spet izkazala. Zadovoljen sem z doseženim," je po etapi povedal Pogačar, za RTVSLO pa še: "Poskušal sem še šprint za tretje mesto, pa je Wout Van Aert dokazal, da je v tem razred zase."

Pogačar že razmišlja o soboti: "Poskušal bom vse na kronometru, morda lahko spet pridem še do pikčaste majice." Pa misli, da ima možnosti za presenečenje? "Če bi imel Primož slab dan, jaz pa odličnega, bi se lahko kaj zgodilo, a upam lahko le na to, da bom imel dobre noge in bom obdržal drugo mesto," odgovarja 21-letnik s Klanca pri Komendi.

Še en dan bližje Parizu Foto: Reuters

En dan bližje zgodovinskemu podvigu

Roglič in Pogačar, čeprav tekmeca na dirki, sta po najzahtevnejšem vzponu dneva prijateljsko klepetala. In o čem sta se pogovarjala? "Ne spomnim se natanko, kaj sem povedal Tadeju, zagotovo nekaj zabavnega, vesel sem namreč bil, da sva brez težav preživela vse nevarnosti," je povedal vodilni kolesar Toura, Pogačar pa je za slovensko nacionalno televizijo dodal: "Oba sva bila vesela, da se na makadamu ni zgodilo nič neprijetnega in nisva imela defektov."

Roglič je še deseti dan ubranil rumeno majico, zdaj je korak bližje slavju v Parizu, pravi: "Po dveh napornih dneh v Alpah sem vesel, da mi je uspelo ohraniti prednost. Še en dan manj do končne zmage, seveda pa mi tudi tokrat ne bi uspelo brez pomoči izvrstne ekipe. Nekaj je težav nas še čaka, ostati moram zbran. Tour še ni odločen, vsak trenutek se ti lahko kaj pripeti, osredotočen pa moram biti na sobotni kronometer."

"Težji del Toura je za nami"

Oddahnil si je tudi Pogačarjev pomočnik pri UAE Emirates Jan Polanc. "Pravzaprav je tisti težji del Toura za nami, jutri bo morda za nas pomočnike nekoliko lažje, tiste, ki se borijo za zmago, pa čaka še sobotni kronometer. Toura zanje še ni konec. Dobro, tudi jutri trasa ne bo povsem ravna in morda zato ne bo prav enostavno. Nekaj klancev je, a niso prav zahtevni. Utrujenost pa se pozna vsem," je povedal za RTVSLO.

Petkova 19. etapa od Bourg en Bresseja do Champagnola bo dolga 166,5 kilometra, bo razgibana, a bo kolesarjem ponudila le en kategorizirani klanec, in še ta le četrte kategorije. Na 117. kilometru je leteči cilj, zato bi lahko videli boj šprinterjev. Ti so danes v klancih spet hudo trpeli in v cilj prikolesarili več kot pol ure za zmagovalci, le Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) in Sagan nekaj hitreje, slabih 29 minut za Kwiatkowskim, skupaj z Nairom Quintano (Arcea Samsic).

