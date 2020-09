Roglič in Pogačar prestala dramo in napad Kolumbijca

Dirka po Franciji, 17. etapa, podrobneje

Cilj 17. etape

1. Miguel Angel Lopez (Astana) 4;49:08

2. Primož Roglič (Jumbo Visma) +0:15

3. Tadej Pogačar (UAE Emriates) 0:30

Skupini vrstni red

1. Primož Roglič (Jumbo Visma) 74;56:04

2. Tadej Pogačar (UAE Emriates) 0:57

3. Miguel Angel Lopez (Astana) 1:26

1 km do cilja - Miguel Angel Lopez ima 13 sekund prednosti pred Primožem Rogličem. Tadej Pogačar zaostaja dodatne tri sekunde.

2 km do cilja - Tadej Pogačar je odpadel. Primož Roglič gre za Miguelom Angelom Lopezom. Loči ju 9 sekund.

2,5 km do cilja - Miguel Angel Lopez se je odlepil Seppa Kussa. Primož Roglič je kmalu zatem skočil, Tadej Pogačar ima nekaj težav, a se še drži Rogliča. Lopez ima 10 sekund prednosti, ki v skupnem seštevku zaostaja 1:45

3 km do cilja - Četverica je ujela Richarda Carapaza. Sprva je skočil moštveni kolega Primoža Rogliča Sepp Kuss, za njim pa je šel Miguel Angel Lopez, ki je ušel slovenskima kolesarjema.

3,5 km do cilja - Skočil je Miguel Angel Lopez. Za njim so šli le Primož Roglič, Tadej Pogačar in Sepp Kuss, v nadaljevanju se je priključil Richie Porte. Richard Carapaz je le še 10 sekund pred njimi.

3,8 km do cilja - David de la Cruz je navil obrate za svojega Tadeja Pogačarja. Odpadli so Rigoberto Uran, Mikel Landa, Adam Yates. Primož Roglič ima še ob sebi Seppa Kussa. Odpadel je Tom Dumoulin.

6 km do cilja - Primož Roglič in Tadej Pogačar sta v skupini 13 kolesarjev, ki bodo napadali zmago. Mlajši Pogačar se je prilepil kolesarju Jumbo Visme za kolo. Ker je tempo nekoliko popustil, je Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) prišel do 40 sekund prednosti.

7 km do cilja - Lanski zmagovalec Gira Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) ima 20 sekund prednosti. Primož Roglič ima ob sebi Toma Dumoulina in Seppa Kussa. Pričakujejo se napadi. Verjetno bo poizkušal tudi Tadej Pogačar, ki ga zanima rumena majica in je v skupnem seštevku na drugem mestu s 40 sekundami zaostanka. Le še 13 kolesarjev je v tej skupini.

9 km do cilja - Primož Roglič ima še vedno največ pomočnikov ob sebi. Izgubil je Georgea Bennetta, a ima še tri pomočnike. Mikel Landa ima dva moža ob sebi in prav njegova pomočnika diktirata hiter tempo. Tadej Pogačar ima še Davida de la Cruza. Preostali kapetani nimajo več ob sebi pomočnikov. Miguel Angel Lopez, Rigoberto Uran, Richie Porte, Adam Yates so ostali sami.

Medtem je Richar Carapaz (Ineos Grenadiers) ostal sam kot ubežnik. Odpadel je Gorka Izagirre (Astana Pro Team)

10 km do cilja - Še pet kilometrov do najtežjega dela vzpona, kjer bo naklon tudi 24-odstoten. Ubežnika imata le še pol minute prednosti.

Foto: A.S.O.

12 km do cilja - Jullian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) je odpadel. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) in Gorka Izagirre (Astana Pro Team) sta ostala sama. A bosta tudi slednja verjetno kmalu ujeta. Le še minuta je njuna prednost.

🇪🇨 @RichardCarapazM tries to up the pace as the gap to the Yellow Jersey group falls under 1' and 🇫🇷 @alafpolak1 is dropped!



Changement de rythme de 🇪🇨 @RichardCarapazM et 🇫🇷 @alafpolak1 est distancé. L'écart est passé sous la minute.#TDF2020 pic.twitter.com/LcB7FsdL14 — Tour de France™ (@LeTour) September 16, 2020

14 km do cilja - Še 1000 višinskih metrov morajo kolesarji narediti do konca etape. Skupina z rumenim Primožem Rogličem (Jumbo Visma) zaostaja za ubežniki le še 1:30. Roglič ima ob sebi štiri pomočnike. Ob Tadeju Pogačarju (UAE Emirates) je le še David de la Cruz. Medtem ima Mikel Landa (Bahrain McLaren) ob sebi dva pomočnika, ki diktirata oster tempo.

Iz te skupine so nazadnje odpadli Warren Barguil, Omar Fraile, Robert Gesink in Hugh Carthy.

Skupni vrstni red pred 17. etapo:

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 70:06:47

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 0:40

3. Rigoberto Uran (Kol/EF Pro Cycling) 1:34

4. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 1:45

5. Adam Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 2:03

6. Richie Porte (Avs/Trek-Segafredo) 2:13

7. Mikel Landa (Špa/Bahrain-McLaren) 2:16

8. Enric Mas (Špa/Movistar) 3:15

...

16 km do cilja - Najtežji del klanca bo predstavljalo zadnjih pet kilometrov, ko lahko pričakujemo pravi rock'n'roll. Na čelu glavnine z rumeno majico je še naprej moštvo Bahrain McLarna. Matej Mohorič je medtem opravil svoje delo za danes.

18 km do cilja - Za zdaj je v skupini z rumeno majico na zaključnem vzponu še mirno, brez napadov. Ta za trojico ubežnikov Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Jullian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) in Gorka Izagirre (Astana Pro Team) zaostaja 1:55.

21,5 km do cilja - Začel se je brutalen vzpon na Col de la Loze (21,5 kilometra in 7,8-odstotni naklon). Pričakuje se, da bodo kolesarji potrebovali približno uro, da se bodo povzpeli nanj. Na nekaterih delih je naklon tudi 24-odstoten. Prav tako se pričakuje neizprosen boj za rumeno majico.

⛰ Focus Col de la Loze ⛰



📈 21,5 km; 7,8%



😱 Here it is, the new TDF monster.

😱 Voici le nouveau monstre du Tour.#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/sIUFDMV4Hv — Tour de France™ (@LeTour) September 16, 2020

23 km do cilja - Matej Mohorič (Bahrain McLaren) je tisti, ki narekuje hiter tempo v skupini rumene majice. Prednost treh ubežnikov je zmanjšal na dve minuti.

33 km do cilja - Kolesarji so opravili s spustom. Pred seboj imajo še najtežji del današnje etape. Prvič v zgodovini Toura se bo trasa končala na prelazu Col de la Loze (21,5 kilometra in 7,8-odstotni naklon). Pred dobrim letom so jo asfaltirali povsem do vrha. Trije ubežniki imajo 2:30 prednosti. Na čelu glavnine je Matej Mohorič (Bahrain McLaren), ki je kolesarje ujel pri spustu, zdaj pa je še vedno v ospredju.

56 km do cilja - Dan Martin (Israel Start-Up Nation) je odpadel iz ubežne četverice. Zdaj so v ospredju le še Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Jullian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) in Gorka Izagirre (Astana Pro Team). Njihova prednost je 1:41.

Trenutni vrstni red v razvrstitvi pikčaste majice:

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), 42 točk

2. Benoît Cosnefroy (Ag2r La Mondiale), 36

3. Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept), 36

4. Primož Roglič (Jumbo-Visma), 33

5. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), 32

6. Nans Peters (Ag2r La Mondiale), 32

7. Marc Hirschi (Team Sunweb), 31

8. Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), 27

9. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 25

10. Jesús Herrada (Cofidis), 25

After a strong ascent, @alafpolak1 went on to show his descending skills on the downhill from Col de la Madeleine



The gap to the bunch is back up to 2'35'' #TDF2020 #TDFdata pic.twitter.com/nZSxWBIcqz — letourdata (@letourdata) September 16, 2020

62 km do cilja - Col de la Madeleine (17,1 kilometra in 8,4-odstotni naklon) - Pogačar obelekel še pikčasto majico

1. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers)

2. Jullian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

3. Dan Martin (Israel Start-Up Nation)

4. Gorka Izagirre (Astana Pro Team)

5. Tadej Pogačar (UAE Emirates)

...

Njihova prednost je le še 1:24. Pri spustu bi lahko kolesarjem ponagajala tudi kakšna ploha.

Slovenski kolesar Tadej Pogačar (UAE Emirates) ima po novem zdaj že dve majici. Beli majici za najmlajšega kolesarja je zdaj dodal še pikčasto, ki jo sicer nosi kolesar z največ točkami na gorskih cljih.

🇸🇮 @TamauPogi briefly ventures out from the peloton to score 8 points. He is now the virtual leader of the KOM classification 🔴⚪



🇸🇮 Tadej Pogacar marque 8 points et prend la tête du classement de la montagne. 🔴⚪#TDF2020 pic.twitter.com/1sdhN6f6Ca — Tour de France™ (@LeTour) September 16, 2020

63 km do cilja - Primož Roglič, Tom Dumoulin, George Bennett, Robert Gesink, Sepp Kuss, Wout van Aert (Jumbo-Visma), Mikel Landa, Pello Bilbao, Damiano Caruso, Wout Poels (Bahrain-McLaren), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Rigoberto Urán, Hugh Carthy (EF Education First), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Enric Mas, Alejandro Valverde, Nelson Oliveira, Carlos Verona (Movistar Team), Richie Porte, Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Tadej Pogačar, David de la Cruz, Jan Polanc (UAE Team Emirates), Miguel Ángel López, Omar Fraile (Astana Pro Team), Adam Yates (Mitchelton-Scott), Guillaume Martin (Cofidis) je 25 kolesarjev v rumeni skupini.

66 km do cilja - Še pet kilometrov do vrha gorskega cilja ekstre kategorije Col de la Madeleine (17,1 kilometra in 8,4-odstotni naklon). Zdaj na čelu skupine rumene majice diktira tempo Matej Mohorič (Bahrain McLaren). Ubežniki imajo le še 2:29 naskoka. Bahrain McLaren ima v ospredju pet kolesarjev, Jumbo Visma šest, Tadej Pogačar pa ima ob sebi le enega kolesarja iz UAE Emirates. Jan Polanc je zdaj na čelu te skupine.

💨 @BahrainMcLaren's high rhythm at the head of the peloton is seeing the gap to breakaway decrease significantly, it's now under 3' !



💨 @BahrainMcLaren impose toujours un rythme élevé en tête du peloton et l'écart passe en-dessous des 3' !#TDF2020 pic.twitter.com/RFxCKKxH6R — Tour de France™ (@LeTour) September 16, 2020

70 km do cilja - V skupini vodilnega Primoža Rogliča (Jumbo Visma) je še 33 kolesarjev. Za ubežniki zaostajajo 3:19.

Od dirke se je poslovil Mikel Nieve (Mitchelton Scott). Prvič v karieri je predčasno končal kakšno od treh tritedenskih dirk.

73 km do cilja - Prednost štirih ubežnikov znaša 3:40 - Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Jullian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Gorka Izagirre (Astana Pro Team) in Dan Martin (Israel Start-Up Nation).

V ozadju je iz skupine rumene majice odpadel Nairo Quintana (Arkea Samsic), ki se tako poslavlja od elitne deseterice v skupnem seštevku Toura.

75 km do cilja - V glavnini hitrejši tempo diktirajo kolesarji Bahrain McLarna. V ospredju je tudi Matej Mohorič, ki dela za svojega kapetana Mikela Lando - Španec v skupnem seštevku za Primožem Rogličem zaostaja 2:16.

Očitno želijo razredčiti skupino Jumbo Visme - za zdaj je pet kolesarjev okoli slovenskega kolesarja.

Prednost ubežnikov se je medtem zmanjšala na 4:07. Odpadel je včerajšnji zmagovalec Lennard Kämna (Bora Hansgrohe).

Yesterday's stage winner 🇩🇪 @lennardkaemna is dropped by the breakaway, 13km from the summit!



The gap has been decreased significantly.



Le vainqueur d'hier 🇩🇪 @lennardkaemna ne parvient pas à suivre les 4 hommes de tête à 13km du sommet. L'écart continue de diminuer.#TDF2020 pic.twitter.com/ykNdqnxzp6 — Tour de France™ (@LeTour) September 16, 2020

77 km do cilja - "Danes je kraljeva etapa Toura. Zaključili jo bomo na najvišji točki dirke. Res je noro težka. Zadnjih pet kilometrov je res težkih. Zadnji klanec je unikaten, težko ga je primerjati. Vse moram pričakovati. S celotno ekipo moramo ostati osredotočeni. Potekal bo boj za vsako sekundo," je pred etapo dejal Primož Roglič (Jumbo Visma) in tekmecih dodal: "Tadej je najbližji tekmec in pričakujem, da bo skušal napadati. Tudi drugi bodo. Če gledam nazaj na gorske etape, je bil Tadej najmočnejši, zato se moram osredotočiti na najboljše fante in nase, da opravim svoje delo, kar se da najbolje."

Foto: Reuters

80 km do cilja - Ubežniki so s šestimi minutami prednosti začeli z vzponom na Col de la Madeleine (17,1 kilometra in 8,4-odstotni naklon).

91 km do cilja - Kolesarji se približujejo prvemu resnemu testu, ki sliši na ime Col de la Madeleine (17,1 kilometra in 8,4-odstotni naklon). Ubežniki ga bodo začeli s prednostjo skoraj šestih minut. Njihova povprečna hitrost je 49 km/h.

Foto: A.S.O.

110 km do cilja - Vseh pet kolesarjev, ki so v begu, so v preteklosti že zmagali v etapi na kakšni od tritedenskih dirk:

Jullian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Dan Martin (Israel Start-Up Nation) in Lennard Kämnna (Bora Hanshgrohe) na Driki po Franciji – zadnji je zmagal včeraj -, Gorka Izagirre (Astana Pro Team) in Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) na Giru. Njihova prednost pred glavnino, v kateri je zdaj tudi Daryl Impey, je zdaj že 4:30.

115 km do cilja - Lestvica v boju za zeleno majico za najboljšega kolesarja po točkah.

1. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), 278

2. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), 231

3. Matteo Trentin (CCC Team), 218

4. Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept), 171

5. Caleb Ewan (Lotto-Soudal), 158

6. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 150

7. Wout van Aert (Jumbo-Visma), 131

8. Michael Morkov (Deceuninck-Quick Step), 120

9. Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), 100

119 km do cilja - Prednost ubežnikov zdaj znaša 3:30. Daryl Impey (Mitchelton Scott) išče priključek peterici spredaj, vendar ni videti, da mu bo uspelo.

Leteči cilj - La Rochette

1. Jullian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) 20 točk

2. Dan Martin (Israel Start-Up Nation) 17

3. Gorka Izagirre (Astana Pro Team) 15

4. Lennard Kämnna (Bora Hanshgrohe) 13

5. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) 11

6. Daryl Impey (Mitchelton Scott) 10

7. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step)

...

9. Peter Sagan (Bora Hanshroge)

Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) je v boju za zeleno majico, ki pripada kolesarju z največ točkami, na letečem cilju prehitel Petra Sagana (Bora Hansgrohe) in se mu zdaj oddaljil na 47 točk prednosti. Sagan je v karieri že sedemkrat prikolesaril v Pariz v majici zelene barve.

💚 In the peloton, @Sammmy_Be takes 9 points.The battle for the green jersey is well on.



💚 Dans le peloton, Sam Bennett prend 9 point. La bataille pour le maillot vert continue !#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/ARGFmFCfFN — Tour de France™ (@LeTour) September 16, 2020

130 km do cilja - Povprečna hitrost v prvih 40 kilometrih je bila kar 48 km/h. Ubežniki imajo zdaj 1:08 naskoka pred glavnino z rumenim Primožem Rogličem (Jumbo-Visma) na čelu.

139 km do cilja - Zdaj je v begu le še peterica - Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Jullian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Gorka Izagirre (Astana Pro Team), včerajšnji zmagovalec Lennard Kämnna (Bora Hanshgrohe) in Dan Martin (Israel Start-Up Nation). Njihova prednost znaša 25 sekund.

143 km do cilja - V begu je zdaj kar 21 kolesarjev. Najbližji v skupnem seštevku Primožu Rogliču je Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), ki zaostaja 17:23. Njihova prednost pred skupino z rumeno majico znaša le 15 sekund.

150 km do cilja - Povsem sam je v begu Thomas De Gent (Lotto Soudal), ki si je prikolesaril 18 sekund prednosti.

Next up is 🇧🇪 @DeGendtThomas, and he's able to build himself a 13" lead over the peloton, solo.



🇧🇪 @DeGendtThomas est sorti du peloton et dispose d'une avance de 13" sur le peloton qui est toujours à vive allure.#TDF2020 pic.twitter.com/yHto0RJVTs — Tour de France™ (@LeTour) September 16, 2020

157 km do cilja - Napeto je že na začetku etape. Tisti, ki jih zanima zelena majica - skupna zmaga po točkah -, navijajo obrate, saj bo po prvih 45 kilometrih leteči cilj. Trenutno je v zeleni opravi Sam Bennett, ki ima pred Petrom Saganom 45 točk prednosti. Tretji je Matteo Trentin, ki zaostaja 57 točk.

160 km do cilja - Egan Bernal se je pred 17. etapo poslovil od Toura.

24 riders are out of #TDF2020 as @EganBernal and @stefankueng don't start Stage 17



Bernal is the 4th defending champion to abandon in the race history after:

- Bernard Thevenet (1976, 1978)

- Bernard Hinault (1980)

- Chris Froome (2014)#TDFdata pic.twitter.com/eCmaxBhPDk — letourdata (@letourdata) September 16, 2020

12.30 - Kolesarji so se podali na 170 kilometrov dolgo pot, ki se bo končala z najtežjim vzponom na letošnjem Touru. Col de la Loze bo predstavljal 21,5 kilometra klanec s povprečnim naklonom 7,8%.

Še zadnji prigrizek Primoža Rogliča pred začetkom izjemno zahtevne etape. Foto: Reuters

