Pogačar do zdaj na Touru zaslužil več kot Roglič, a denar ne bo njegov

Po podatkih statističnega portala Gracenote Olympic je največji zaslužkar na letošnji Dirki po Franciji slovenski kolesar Tadej Pogačar. Z dvema etapnima zmagama in vodilnim položajem na lestvici najboljših mladih kolesarjev je do zdaj za fond svoje ekipe UAE Emirates zaslužil že 35.220 evrov oz. več kot ostalih 17 ekip od skupno 22 na letošnji dirki. Kje na lestvici so ostali Slovenci?

Na lestvici 30 največjih zaslužkarjev na letošnji Dirki po Franciji so se znašli kar trije Slovenci. Poleg že omenjenega Pogačarja, ki je v sklad svojega moštva UAE Emirates (in ne v svoj žep) prilil že več kot 35 tisočakov, sta na seznamu še nosilec rumene majice Primož Roglič, ki je na petem mestu, in Luka Mezgec, ki je z nekaj manj kot 8500 evri zaslužka na letošnjem Touru na 20. mestu.

Seznam 30 največjih zaslužkarjev na letošnjem Touru: Pogačar Tadej UAE (Team Emirates) 35.220 Bennett Sam (Deceuninck – Quick Step) 31.700 Hirschi Marc (Team Sunweb) 29.400 Ewan Caleb (Lotto-Soudal) 28.970 Roglič Primož (Jumbo Visma) 27.770 van Aert Wout (Jumbo Visma) 25.100 Alaphilippe Julian (Deceuninck – Quick Step) 16.970 Kragh Andersen Søren (Team Sunweb) 14.470 Peters Nans (AG2R La Mondiale) 14.450 Sagan Peter (Bora-hansgrohe) 14.340

Kristoff Alexander (UAE Team Emirates) 13.510 Lutsenko Alexey (Astana) 12.680 Martínez Daniel Felipe (EF Pro Cycling) 12.400 Bol Cees (Team Sunweb) 11.000 Rolland Pierre (B&B Hotels-Vital Concept) 9.980 Pedersen Mads (Trek-Segafredo) 8.910 Trentin Matteo (CCC Team) 8.880 Cosnefroy Benoît (AG2R La Mondiale) 8.800 Yates Adam (Mitchelton Scott) 8.690 Mezgec Luka (Mitchelton Scott) 8.490

Herrada Jesús (Cofidis) 7.830 Coquard Bryan (B&B Hotels-Vital Concept) 7.580 Boasson Hagen Edvald (NTT Pro Cycling) 7.340 Bernal Egan (Ineos Grenadiers) 7.210 Schachmann Maximilian (Bora-hansgrohe) 7.180 Skujiņš Toms (Trek-Segafredo) 6.950 Kämna Lennard (Bora-hansgrohe) 6.100 Küng Stefan (Groupama-FDJ) 6.000 Cousin Jérôme (Total Direct Energie) 5.650 Van Avermaet Greg (CCC Team) 5.590

Kot je v neposrednem prenosu današnje 16. etape na TV Slovenija povedal strokovni komentator, nekdanji kolesar Martin Hvastija, denar, ki ga kolesarji zaslužijo na Touru ne bo pristal v njihovem žepu, ampak v skladu njihovih ekip.

Od tam se bo približno 20 odstotkov razdelilo med osebje, ostalo pa med ostalo sedmerico kolesarjev v ekipi. "Kolesarji ne živijo od nagrad, ampak od profesionalnih pogodb v ekipah in premij, ki jih dobijo za posamezni dosežek. Boljši kot so njihovi rezultati, bolj donosna je njihova pogodba v prihodnje letu," je pojasnil Hvastija.

500 tisočakov za nosilca rumene majice

Nagradni sklad letošnje Dirke po Franciji, ki se bo končala 20. septembra v Parizu, je vreden več kot 2,2 milijona evrov. Levji delež seveda pripada končnemu zmagovalcu dirke (500 tisoč evrov), ki pa nagrado že tradicionalno razdeli med ekipo in sam ne zadrži ničesar, a tudi preostali kolesarji, ki so na dirki pustili svoj pečat, ne ostanejo praznih rok.

Drugouvrščenemu pripade 200 tisočakov, tretjeuvrščenemu pa sto tisočakov.

En dan v rumenem nagrajen s 500 evri

Najboljši šprinter in hribolazec bosta poleg zelene in pikčaste majice prejela 25 tisoč evrov nagrade, najboljši mladi kolesar (do 25. let) oziroma dobitnik bele majice pa bo domov odpotoval bogatejši za 20 tisočakov.

Vsak dan v rumeni majici nosilcu "Maillot jaune" prinese dodatnih 500 evrov, nosilcem preostalih treh majic pa 300 evrov.

Na vsaki etapi razdelijo tudi nagrade za leteče šprinte (1.500, 1.000 in 500 evrov), nagradijo pa tudi najboljših 14 na vsaki etapi ali kronometru. 11 tisočakov dobi zmagovalec etape, 5.500 evrov podelijo za drugo mesto in 2.800 evrov za tretje.

340 evrov dobi kolesar na 14. mestu, medtem ko uvrščenim med 15. in 20. mestom razdelijo po 300 evrov.

Izdatna nagrada pripade tudi najboljšim hribolazcem. Kolesar, ki prvi prečka gorski cilj, ocenjen z najvišjo oceno težavnosti (hors catégorie), prejme 850 evrov, 650 evrov podelijo za klanec prve kategorije, 500 evrov za klanec druge kategorije, 300 evrov za vzpon tretje kategorije in 200 evrov za vzpon četrte kategorije.

Junak najtežjega vzpona nagrajen s 5.000 evri

Največji dodatek za šampione v klanec prinaša nagrada Henri Desgrange (poimenovana po ustanovitelju Toura). Vredna je 5.000 evrov, podelijo pa jo tistemu kolesarju, ki prvi prečka najvišjo točko na Touru. Letos bo to Col de la Loze (2.304 metrov nad morjem) v 17. etapi.

Nagrado prejme tudi najbolj borben kolesar. Za rdečo številko v določenem dnevu dobi 2.000 evrov, za skupno zmago v tej kategoriji pa 20 tisočakov.

