Slovenski boj med Rogličem in Pogačarjem prestavljen

Podrobneje: Dirka po Franciji, 16. etapa, La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans, 164 km

Cilj - Veliki zmagovalec je postal Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe)

1. Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe)

2. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers)

3. Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ)

4. Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers)

...

20. Miguel Angel Lopez (Astana)

21. Tadej Pogačar (UAE Emirates)

22. Primož Roglič (Jumbo Visma)

...

Skupni vrstni red po 16. etapi

1. PRIMOŽ ROGLIČ TEAM JUMBO - VISMA 70;06:47' 2. TADEJ POGAČAR UAE TEAM EMIRATES +0:40 3. RIGOBERTO URAN EF PRO CYCLING 1:34 4. MIGUEL ANGEL LOPEZ ASTANA PRO TEAM 1:45 5. ADAM YATES MITCHELTON - SCOTT 2:03' 6. RICHIE PORTE TREK - SEGAFREDO 2:13' 7. MIKEL LANDA BAHRAIN - MCLAREN 2:16' 8. ENRIC MAS MOVISTAR TEAM 3:15' 9. TOM DUMOULIN TEAM JUMBO - VISMA 5:19' 10. NAIRO QUINTANA TEAM ARKEA - SAMSIC 5:43'

Na zadnji gorski cilj, ki je bil hkrati tudi cilj, je Tadej Pogačar (UAE Emirates) poizkušal odščipniti kakšno sekundo Primožu Rogliču, ki se je kot klop držal rojaka. Na koncu pa je celo Miguelu Angelu Lopezu (Astana) uspelo skočiti. Čeprav je prišel v cilj z nekaj metri prednosti, mu niso prišteli nobene sekunde prednosti.

Meanwhile, @TeamUAEAbuDhabi accelerate in the final climb, as @TamauPogi looks to take seconds off of @rogla !



Accélération de l'équipe @TeamUAEAbuDhabi dans l'ultime montée pour tenter de grappiller quelques secondes !#TDF2020 pic.twitter.com/vX1juRglMo — Tour de France™ (@LeTour) September 15, 2020

5 km do cilja - Nemški kolesar Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) se približuje veliki zmagi. Pred njim je le še zadnji gorski cilj III. kategorije Villard de Lans (2,2 km in 6,6-odstotni naklon). Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) zaostaja že več kot minuto.

10 km do cilja - Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) ima pol minute prednosti pred najbližjim zasledovalcem Richardom Carapazom (Ineos Grenadiers). Obeta se mu največja zmaga v karieri. V skupini rumene majice, ki jo nosi Primož Roglič (Jumbo Visma) spet vse mirno. Ta zaostaja že 15 minut, a nihče od ubežnikov v skupnem seštevku ne ogroža našega kolesarja.

20 km do cilja - Gorski cilj I. kategorije Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte (11,1 km in 6,5-odstotni naklon)

1. Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) 10 točk

2. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) 8

3. Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ) 6

4. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) 4

...

Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) je kot prvi skočil v ubežni četverici. Sledila ssta mu Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ) in Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe). Slednji je nato ob vrhu prelaza navil obrate in bil na vrhu najitrejši. Pred Carapazom ima zdaj 5 sekund prendosti. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) je odpadel.

Medtem je glavnina ujela Guillaumeja Martina (Cofidis). Egan Bernal (Ineos Grenadiers) medtem zaostaja že več kot 18 minut.

25 km do cilja - Iz glavnine je skočil Guillaume Martin (Cofidis), ki je izgubil nekaj časa v nedeljski etapi. V skupnem seštevku je na 11. mestu z zaostankom 6:45. Z njim je moštveni kolega Nicolas Edet.

Medtem je vodilnega ubežnika Quentina Pacherja slabih pet kilometrov do vrha prelaza ujela četverica kolesarjev - Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) in Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

28 km do cilja - Lanskoletni zmagovalec Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ima nove težave, saj je odpadel iz glavnine. Pojavile so se govorice, da je pred dnevi obiskal bolnišnico. Za kakšne težave gre pri kolumbijskemu kolesarju, ne poročajo.

31 km do cilja - Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept) je pred začetkom vzpona na gorski cilj I. kategorije Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte (11,1 km in 6,5-odstotni naklon) skočil in ima pred preostalimi ubežniki pol minute prednosti.

42 km do cilja - 23 kolesarjev je v begu in imajo pred glavnino 12:30 prednosti. Jasno je, da bomo današnjega junaka dobili iz ubežne skupine. Zanimivo bo spremljati, kaj, če sploh, se bo zgodilo v glavnini, v kateri so favoriti za skupno zmago.

54 km do cilja - Prednost 23 ubežnikov znaša 12 minut, a ni nihče nevaren vodilnemu Primožu Rogliču v boju za rumeno majico.

Andrey Amador, Richard Carapaz, Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Lennard Kämna, Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Alberto Bettiol, Neilson Powless (EF Education First), Winner Anacona, Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Imanol Erviti, Carlos Verona (Movistar Team), Simon Geschke, Matteo Trentin (CCC Team), Chris Juul Jensen, Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), Romain Sicard (Total Direct Energie), Tiesj Benoot, Casper Pedersen, Nicolas Roche (Team Sunweb), Quentin Pacher, Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept).

⛰ Five more points for @PierroooRolland!



⛰ 5 points de plus pour Pierre Rolland !



⚪🔴 @BenoitCosnefroy: 36 pts

Pierre Rolland: 36 pts#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/V539XcRjgz — Tour de France™ (@LeTour) September 15, 2020

Pet kolesarjev je že zmagalo etapo na Dirki po Franciji: Alaphilippe, Barguil, Geschke, Trentin in Rolland. Alaphilippe je edini, ki je etapo osvojil tudi letos.

🏔 The peloton reach the Côte de Revel summit, just under 12' after the breakaway group.



🏔 Le peloton vient de passer au sommet de la Côte de Revel 12' après l'échappée de 23 coureurs.#TDF2020 pic.twitter.com/56cwoZ0bMz — Tour de France™ (@LeTour) September 15, 2020

69 km do cilja - Gorski cilj II. kategorije Côte de Revel (6 km in 8-odstotni naklon)

1. Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) 5 točk

2. Simon Geschke (CCC) 3

3. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) 2

4. Quentin. Pacher (B&B Hotels-Vital Concept) 1

Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) je skočil iz ubežne skupine. Z novimi petimi točkami se je izenačil v skupnem seštevku pikčaste majice za najboljšega hribolazca z Benoîtom Cosnefroyjem (Ag2r La Mondiale).

72 km do cilja - "Osredotočen moramo biti na nas. Le nase lahko vplivam in se postavim v dober položaj. Imamo rumeno majico, ki jo vsak želi nositi kot kolesar. Ponosen sem na to. Vse bom naredil, da jo bom imel tudi v Parizu," je pred etapo dejal vodilni Primož Roglič.

Skupni vrstni red pred 16. etapo

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 65;37:07

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 0:40

3. Rigoberto Uran (Kol/EF Pro Cycling) 1:34

4. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 1:45

5. Adam Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 2:03

6. Richie Porte (Avs/Trek-Segafredo) 2:13

7. Mikel Landa (Špa/Bahrain-McLaren) 2:16

8. Enric Mas (Špa/Movistar) 3:15

...

74 km do cilja - Kolesarji so začeli z vzponom na gorski cilj II. kategorije Cote de Revel (6 km in 8-odstotni naklon).

77 km do cilja - Julian Alaphilippe je imel težave s kolesom in ga je moral zamenjati. Zdaj lovi ubežno skupino, v kateri je sicer 18 kolearjev. Njihova prednost znaša 10 minut.

97 km do cilja - Gorski cilj II. kategorije - Col de Porte (7,4 km in 6,8-odstotni naklon)

1. P. Rolland 5

2. N. Roche 3

3. L. Kämna 2

4. R. Carapaz 1

98 km do cilja - Col de Porte je že 19-ič na Dirki po Franciji, prvič po letu 1998. Letos so ga nekateri že prekolesarili na kriteriju Dauphine. Takrat je bil Primož Roglič najhitrejši na cilju, za njim pa Thibaut Pinot in Emanuel Buchmann.

100 km do cilja - Kar 18 kolesarjev ima pred Primožem Rogličem osem minut prednosti, vmes pa je še skupina petih kolesarjev, ki za ubežniki zaostaja 1:20. Warren Barguil (Arkéa-Samsic) in Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) sta tista, ki sta Rogliču najbližja v skupnem seštevku. Prvi zaostaja 32:27, drugi 32:55.

Kolesarji se vzpenjajo na drugi gorski cilj II. kategorije Col de Porte (7,4 km in 6,8-odstotni naklon).

Leteči cilj, 119 km do cilja - Najhitrejši je bil Matteo Trentin, ki zdaj za vodilnim v boju za zeleno majico Samom Bennett.

💚 20 points for 🇮🇹 @MATTEOTRENTIN! He is now 60 points behind 🇮🇪 @Sammmy_Be.



💚🇮🇹 Matteo Trentin prend 20 points au sprint intermédiaire. Il revient à 60 points de 🇮🇪 Sam Bennett.#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/Hn2ePqruv5 — Tour de France™ (@LeTour) September 15, 2020

125 km do cilja - Zdaj je v ospredju 15 kolesarjev, ki imajo dobro minuto naskoka pred Primožem Rogličem. Povprečna hitrost znaša 46,9 km/h.

149 km do cilja - 35 kolesarjev se je podalo v beg in ima pred glavnino 15 sekund prednosti. Najvišje uvrščen v skupnem seštevku je Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), ki za rumenim Primožem Rogličem zaostaja 32:55.

The large breakaway has been caught but 🇮🇪 @nicholasroche and 🇪🇨 @RichardCarapazM attempt to create one of their own.



🇪🇨 @RichardCarapazM et 🇮🇪 @nicholasroche tentent de sortir du peloton.#TDF2020 pic.twitter.com/gB8TtV2Lfa — Tour de France™ (@LeTour) September 15, 2020

160 km do cilja - Quentin Pacher, ki je kot prvi poizkšal s pobegom, je že nazaj v glavnini. Kolesarji nadaljujejo z napadi. Poizkušala sta tudi Julian Alaphilippe in Greg Van Avermaet.

13.20, štart – Kolesarji so se podali na štart 164 kilometrov dolge trase, na kateri je pet gorskih ciljev.