Neverjetna Slovenca: Pogačar napovedal lov za Rogličem

Ekipa Jumbo-Visme je tudi v nedeljo v gorski etapi opravila svoje delo z odliko. Z izjemnim tempom so njeni kolesarji naredili selekcijo v družbi favoritov. Že na začetku zadnjega vzpona Grand Colombier je na škrge dihal do 15. etape tretji v skupnem seštevku Egan Bernal.

Kolesar Ineos Grenadiers, ki je lani osvojil Dirko po Franciji, je bil povsem brez moči, kar je pokazal tudi v kamero, ki se je peljala mimo njega. Na koncu je zaostal več kot sedem minut in izpadel celo iz najboljše deseterice (13. mesto), kar je velik udarec za britansko moštvo. Odpadel je tudi njegov rojak Nairo Quintana (Arkea-Samsic), ki je zdaj z več kot petimi minutami zaostanka s četrtega padel na deveto mesto.

As many fell victim to the Grand Colombier, there was another opportunity for the 🇸🇮 Slovenians as @tamaupogi won ahead of @rogla in the last kilometre!



🇸🇮 @Tamaupogi s’envole au Grand Colombier ! Dans un dernier kilomètre décisif, il devance @rogla sur la ligne !#TDF2020 pic.twitter.com/Jxp5jtJlk1