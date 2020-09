Zaključni rock'n'roll Pogačarja in Rogliča - spet dvojna slovenska zmaga!

15. etapa Dirke po Franciji podrobneje:

Cilj - V zaključnem finišu je Tadej Pogačar prehitel Primoža Rogliča in se veselil etapne zmage. To je tretja dvojna slovenska zmaga na Touru in peta slovenskih kolesarjev v vsej zgodovini. Pod vse uspehe sta se podpisala Roglič in Pogačar. Prvi ima tri, drugi dve etapni zmagi.

600 metrov do cilja - Roglič skočil, Pogačar sledi.

2 km do cilja - Primož Roglič ima ob sebi še vedno Toma Dumoulina in Seppa Kussa. Nadzorujejo preostale tekmece v boju za rumeno majico. Pred enim mesecem je Roglič prav na tem vzponu na Tour d l'Ain skočil v zadnjem kilometru. Bo tudi danes?

6 km do cilja - Tom Dumoulin (Jumbo Visma) je z enakomernim tempom zatrl napad Adama Yatesa.

7 km do cilja - Skočil je Adam Yates (Mitchelton Scott), ki si je pred vse manjšo skupino prikolesaril nekaj metrov prednosti.

🇬🇧 @AdamYates7 has attacked! The former Yellow Jersey holder has a go in the last 7km!



L’ancien Maillot Jaune 🇬🇧 @Adamyates7 tente sa chance à 7km de l’arrivée ! #TDF2020 pic.twitter.com/awBmkOmRuL — Tour de France™ (@LeTour) September 13, 2020

10 km do cilja - Na čelu še naprej kolesarji Jumbo-Visme. Napadi tako niso mogoči. Polom bo doživel Egan Bernal, ki zaostaja že 1:40.

12 km do cilja - Ekipa Jumbo-Visme narekuje izjemen tempo. Kar pet kolesarjev je povsem v ospredju, vključno z vodilnim Primožem Rogličem. Tadej Pogačar se drži. Nairo Quintana in Egan Bernal sta medtem odpadla in zaostata že več kot 40 sekund.

13 km do cilja - Nairo Quintana in Egan Bernal v težavah.

17 km do cilja - Z vzponom na Grand Colombier sta začela tudi Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki sta v vodilna v skupnem seštevku. Pričakujemo izjemno razburljiv zaključek 15. etape.

17,4 km do cilja - Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) in Michael Gögl (NTT Pro Cycling) sta začela z zaključnim vzponom do cilja na Grand Colombierju. V skupini z vodilnim Primožem Rogličem (Jumbo-Visma) pričakujemo zaključni rock'n'roll in napade na rumenega Rogliča.

Foto: A.S.O.

24 km do cilja - V ospredju sta le še Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) in Michael Gögl (NTT Pro Cycling), ki imata pred glavnino 2:13 prednosti.

26 km do cilja - Pred kolesarji je še zadnji preizkus v dnevu, ki sliši na ime Grand Colombier. Prelaz bo prvič gostil cilj etape, pred tem pa so ga trikrat (2012, 2016 in 2017) le prečkali. Zato pa je redno cilj na Tour de l'Ain. Na letošnjem Touru nastopata dva kolesarja, ki sta na tej dirki že kot prva osvojila Grand Colombier. Thibaut Pinot dvakrat (2011 in 2019), Primož Roglič pa pred mesecem.

30 km do cilja - Povprečna hitrost vzpona na Col de la Biche je Primož Roglič s svojimi moštvenimi kolegi opravil s povprečno hitrostjo 18,5 km/h.

44 km do cilja - po spustu z gorskega cilja bo sledilo nekaj kilometrov vožnje po ravnem, nato pa bo sledil še zaključni vzpon na Grand Colombier (17,4 kilometra, povprečni naklon 7,1 odstotka. Na treh delih bo naklon okoli 12 odstotkov.). V ospredju so zdaj trije ubežniki Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept), Michael Gögl (NTT Pro Cycling) in Jesus Herrada (Cofidis). Uloviti jih skuša Simon Geschke (CCC Team).

V skupnem seštevku ima Primož Roglič (Jumbo Visma) pred drugim Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates) 44, pred tretjim Eganom Bernalom (Ineos Grenadiers) pa 59 sekund prednosti.

45 km do cilja - Gorski cilj I. kategorije Col de la Biche (6,9 km, 8,9 %).

1. Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept)

2. Michael Gögl (NTT Pro Cycling)

3. Jesus Herrada (Cofidis)

...

46 km do cilja - Michael Gögl (NTT Pro Cycling) in Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) sta zdaj sama v ospredju, a glavnina z rumeno majico kolesari vse hitreje. Na čelu je Robert Gessink, moštveni kolega Primoža Rogliča, ki je znižal zaostanek za ubežniki na 2 minuti.

47 km do cilja - Thibaut Pinot, dvakratni zmagovalec etapa, ki se je končala na Grand Colombier na dirki Tour de l'Ain, je odpadel od glavnine z rumeno majico.

50 km do cilja – Michal Kwiatkowski (Ineos Greandiers) v težavah. Pomoč je poiskal pri glavnemu zdravniku dirke.

🇦🇹 @MichaelGogl has accelerated in the descent and now finds himself 25" ahead of the breakaway group!



Accélération de 🇦🇹 @MichaelGogl dans la descente. Il a 25" d'avance sur 🇩🇪 @simongeschke, 🇪🇸 @jesushl90 et 🇫🇷 @PierroooRolland.#TDF2020 pic.twitter.com/olvSVgXQHM — Tour de France™ (@LeTour) September 13, 2020

52 km do cilja - Michael Gögl (NTT Pro Cycling) je kot prvi začel z drugim gorskim ciljem današnje etape - Col de la Biche (6,9 km, 8,9 %). Sledijo mu Jesus Herrada (Cofidis), Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) in Simon Geschke (CCC Team), ki zaostajajo 50 sekund, glavnina pa 3:15.

58 km do cilja - Egan Bernal (Ineos Grenadiers) je na prvi vzpon prikolesaril povsem v ozadju. Ali je imel težave s tempom Jana Polanca (UAE Emirates) ali tehnične preglavice, ni znano.

63 km do cilja – Gorski cilj I. kategorije Montée de la Selle de Fromentel (11,1 km – 8,1 % naklona)

1. Jesus Herrada (Cofidis)

2. Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept)

3. Simonu Geschke (CCC Team)

4. Michael Gogl (NTT Pro Cycling)

...

Jan Polanc je na prvem vzponu navil tempo in za Tadeja Pogačarja (oba UAE Emirates) naredil določeno selekcijo. Odpadli so številni pomagači. Za zdaj je videti, da imajo le pri Jumbo-Vismi Primoža Rogliča vse pod nadzorom, v težavah pa so pri Ineos Grenadiers.

64 km do cilja – Jan Polanc diktira izjemno hiter tempo, saj bi rad za njegovega moštvenega kolega Tadeja Pogačarja razbil skupino Jumbo-Visme, ki ima v svojih vrstah Primoža Rogliča. V težavah so že trje kolesarji Ineos Grenadiersa.

65 km do cilja – Pierre Rolland in Jesus Herrada sta se priključila Simonu Geschkeju, zdaj so vsi trije osamljeni v begu. Njihova prednost pred glavnino je dobre štiri minute.

67 km do cilja – Takoj ko se je začel vzpon na Montée de la Selle de Fromentel (11,1 km – 8,1 % naklona), so odpadli Coquard, Ewan, Alaphilippe, Viviani, Stuyven, Bennett ... Zaključni del prvega gorskega cilja je kar 22-odstotni.

74 km do cilja – Konec "zabave". Po ravninskih prvih 100 kilometrih so kolesarji začeli prvi od treh gorskih ciljev. Prednost ubežnikov znaša 4:37.

⛰ Focus Montée de la Selle de Fromentel ⛰



📈 11,1km , 8,1%



😱 Over 20% near the summit!

😱 Des passages à plus de 20% près du sommet !#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/oqEvKktXEF — Tour de France™ (@LeTour) September 13, 2020

87 km do cilja – Nesrečni Sergio Andres Higuita (EF) si je ob padcu poškodoval roko. Rentgentski pregled bo pokazal, kaj dejansko. Na srečo si ni poškodoval glave. Drugi padec je bil posledica tega, ker ni mogel pravilno prijeti zavore. Ob odhodu v bolnišnični avtomobil je od razočaranja jokal.

91 km do cilja – Ubežna skupina se približuje prvemu gorskemu cilju – Montée de la Selle de Fromentel (11,1 km – 8,1 % naklona). Glavnina z rumenim Primožem Rogličem na čelu zaostaja 4:20.

104 km do cilja – Ubežna osmerica ima zdaj 3:30 prednosti.

116 km do cilja – Leteči cilj Le Bouchage

1. Matteo Trentin, 20 točk

2. Niccolo Bonifazio, 17

3. Michael Gogl, 15

4. Jesus Herrada, 13

5. Kévin Ledanois, 11

...

Skupni vrstni red v boju za zeleno majico – najboljši po številu točk

1. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), 269

2. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), 224

3. Matteo Trentin (CCC Team), 189

4. Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept), 166

5. Caleb Ewan (Lotto-Soudal), 158

120 km do cilja – Na tleh tudi Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) in Hugo Hofstetter.

124 km do cilja – Nesrečni Sergio Andres Higuita (EF), ki je v današnji etapi dvakrat padel, je končal dirko.

138 km do cilja – Kévin Ledanois (Arkéa-Samsic), Simon Geschke, Matteo Trentin (CCC Team), Jesús Herrada (Cofidis), Marco Marcato (UAE Team Emirates), Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie), Michael Gogl (NTT Pro Cycling) in Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) so uspeli s pobegom in imajo zdaj pol minute naskoka.

160 km do cilja – Sergio Andres Higuita (EF) je padel še enkrat. Tokrat na rondoju. Kolumbijec danes nima sreče.

170 km do cilja – Kolumbijec Sergio Andres Higuita (EF) je zaradi nepazljivosti padel, potem ko je pogledal nazaj in se zapletel v kolo Boba Jungelsa. Kolesarji medtem skačejo, da bi šli v beg.

#ElTourPorCaracol l Sergio Higuita buscaba la fuga y tuvo una fuerte caída.



Vea la etapa 15 del Tour de Francia. EN VIVO 🔴 >>> https://t.co/95M3laPXgZ pic.twitter.com/929Oy8V5pD — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 13, 2020

190 km do cilja – majice ostajajo na standarnih ramenih, Roglič bo dirkal v rumeni, Pogačar v beli, Bennett v zeleni in Cosnefroy v pikčasti majici. Edina sprememba je Stefan Küng (FDJ), ki bo ponosno nosil rdečo številko najbolj borbenega kolesarja na včerajšnji etapi. Ta čast ga je doletela že drugič po 11. etapi.

Štart – kolesarji so se ob 12.25 podali s štarta 15. etape v Lyonu. Pred njimi je še kako naporen dan. Čaka jih 174 kilometrov, ki jih bodo v zadnjem delu popestrili trije gorski cilji. Najtežji jih čaka ob koncu dneva – 17,4 kilometra vzpona s povprečnim naklonom 7,1 odstotka, na treh delih pa se bo cesta postavila v kar 12-odstotni naklon. Kolesarji klanec dobro poznajo, saj je bil vključen v letošnjo dirko Tour de l'Ain. Roglič je takrat prehitel Egana Bernala in Naira Quintano.