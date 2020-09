Kako bo razplet Toura vplival na prijateljstvo med Rogličem in Pogačarjem?

Primož Roglič in Tadej Pogačar trenutno zasedata sam vrh skupne razvrstitve na Dirki po Franciji. Bo njuno rivalstvo za končno zmago na Touru skalilo medsebojno prijateljstvo, so se spraševali pri belgijskem mediju Sporza.

Športni direktor pri Pogačarjevem moštvu UAE Emirates Allan Peiper je prepričan, da ne glede na to, kako se bo razpletla letošnja Dirka po Franciji, to ne bo vneslo razdora v odnos med 21-letnim Tadejem Pogačarjem in devet let starejšim Primožem Rogličem, ki ima pred mlajšim rojakom trenutno 44 sekund prednosti. Branilec lanske zmage, Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers), za rumeno majico zaostaja že skoraj minuto.

"Zagotovo ne bosta postala sovražnika"

"Kljub vsemu bosta ostala prijatelja in ne bosta ovirala drug drugega, a na koncu je to še vedno dirka," je Peiper povedal za belgijski medij Sporza. "Tadej je ponosen na to, da sta na vrhu razpredelnice dva Slovenca, ampak on vozi svojo dirko. Zagotovo pa ne bosta postala sovražnika, če eden premaga drugega," je prepričan Peiper, ki se zaveda, da bo Rogliča težko premagati.

Odločilni moment letošnjega Toura: gorski kronometer v predzadnji etapi

"Roglič je videti izredno dobro, edina možnost za Tadeja je, da ga napade v primeru trenutka šibkosti. Le tako bi lahko pridobil nekaj sekund, prav mogoče pa je, da se bo dirka razpletla na sobotnem gorskem kronometru na La Planche des Belles Filles," napoveduje Peiper.

Mnogi kolesarski strokovnjaki prav 36-kilometrski gorski kronometer, ki bo na sporedu predzadnji dan Toura, Pogačar bo tam nastopil v dresu državnega prvaka v tej disciplini, vidijo kot odločilni moment letošnje dirke.

Pogačar je na tem Touru edini trenutek slabosti doživel na sedmi etapi, ko je zaradi bočnega vetra, gumidefekta in padca obstal v ozadju in si nabral minuto in 21 sekund zaostanka. Mnogi so prepričani, tudi Pogačarjev nekdanji trener Miha Koncilija, da bi brez te etape že danes dirkal v rumenem.

A športni direktor Peiper prav v tej etapi vidi tudi svetlo točko. Prav ta zaostanek je Pogačarja spodbudil, da na vsaki gorski etapi neusmiljeno napada tekmece in išče dodatne sekunde, s katerimi bi stopil zaostanek.

"Pogačar si želi zmagati Tour"

Peiper je v pogovoru za Sporzo še povedal, da je Pogačarja vprašal, ali bi bil zadovoljen z drugim mestom v Parizu, in mladenič s Klanca pri Komendi je bil ob tem vprašanju jasen: "Želi si zmagati," je razkril Peiper.

Skupni vrstni red: 1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 61;03:00

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 0:44

3. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) + 0:59

4. Rigoberto Uran (Kol/EF Pro Cycling) 1:10 Ž

5. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic) 1:12

6. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 1:31

7. Adam Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 1:42

8. Mikel Landa (Špa/Bahrain-McLaren) 1:55

9. Richie Porte (Avs/Trek-Segafredo) 2:06

10. Enric Mas (Špa/Movistar) 2:54

...

58. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 1;36:44

85. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 2;29:30

87. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-McLaren) 2;31:28

