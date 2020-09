Nor dan na Touru: Roglič in Pogačar pišeta pravljico!

Dirka po Franciji, 13. etapa (Chatel Guyon–Puy Mary Pas de Peyrol, 191,5 km)

Cilj - Primož Roglič in Tadej Pogačar sta spisala novo poglavje pravljice na slovitem Touru.

Za seboj sta pustila vse tekmece v boju za skupno zmago. Pogačar se je držal Rogliča, ki ni kazal nobenih znakov utrujenosti. Na koncu sta si prikolesarila toliko prednosti, da je mladi Pogačar napredoval v skupnem seštevku na drugo mesto. Roglič še naprej ostaja v rumenem in ima pred slovenskim kolegom 44 sekund prednosti, v sobotni etapi pa bo ta spet nosil belo majico za najboljšega mladega kolesarja. Egan Bernal namreč ni mogel držati hudega tempa slovenske dvojice. Dani Martinez je medtem slavil etapno zmago.

The 🇸🇮 duo arrive together at the final summit and @rogla tightens his grip on the Yellow Jersey!



🇸🇮 Les deux slovènes reprennent des secondes précieuses sur les autres favoris du Tour ! @rogla conforte son Maillot Jaune !

Vrstni red v skupnem seštevku

1. Primoz Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma 56;34:35

2. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 0:44

3. Egan Bernal (Kol) Ineos Grenadiers 0:59

4. Rigoberto Uran (Kol) EF Pro Cycling 1:10

5. Nairo Quintana (Kol) Team Arkea-Samsic 1:12

6. Miguel Lopez (Kol) Astana Pro Team 1:31

7. Adam Yates (VBr) Mitchelton-Scott 1:42

8. Mikel Landa (Špa) Bahrain McLaren 1:55

9. Richie Porte (Avs) Trek-Segafredo 2:06

10. Enric Mas Nicolau (Špa) Movistar Team 2:54

...

Cilj - Dani Martinez (EF) je zmagovalec dneva. V ozadju Tadej Pogačar in Primož Roglič pobegnila tekmecem.

1,5 km do cilja - Zdaj je skočil Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Dani Martinez (EF) je šel za njim. V ozadju je skočil Tadej Pogačar. Primož Roglič mu sledi, Egan Bernal ne.

2 km do cilja - Troboj za zmago. Dani Martinez in Lennard Kämna sta ujela Maximilana Schachmanna.

5 km do cilja - Maximilian Schachmann (Bora Hansgrohe) ima 20 sekund prednosti pred Danijem Martinezom (EF) in

Lennardom Kämnom (Bora-Hansgrohe). Zaključni ognjemet, kot je pred etapo napovedal Tadej Pogačar, se bo kmalu začel.

10 km do cilja - Zadnja francoska aduta Romain Bardet (AG2R la Mondiale) in Guillaume Martin (Cofidis) sta odpadla v glavnini z rumeno majico. Primož Roglič in Tadej Pogačar se držita. Roglič ima še Toma Dumoulina in Seppa Kussa kot pomočnika. Dumoulin zdaj narekuje izjemno hiter tempo.

11 km do cilja - Col de Neronne (II. kat., 1.242 m. n. v., 3,8 km z 9,1 %)

1. Maximilian Schachmann (Bora Hansgrohe)

2. Dani Martinez (EF)

3. Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe)

13 km do cilja - Martinez, Kämna sta šla v lov za Schachmanom. Zaostaja 45 sekund. V glavnini Primoža Rogliča gre zdaj na polno. Pričakujemo lahko selekcijo. Ineos Grenadiers narekujejo hiter tempo. Ta za vodilnim Schachmanom zaostaja 9 minut.

15 km do cilja - Ubežniki začeli z zadnjima današnjima vzponoma. Bo Maximilian Schachmann (Bora Hansgrohe) zdržal z begom? Kaj se bo zgodilo v skupini z rumeno majico. Bodo napadali Primoža Rogliča? Odgovore bomo dobili kmalu.

⛰ Focus Col de Néronne - Pas de Peyrol ⛰



📈 Col de Néronne : 3,8 km 9,1%

📈 Pas de Peyrol - 5,4km, 8,1%



🎬 Take a look at the decisive climbs of the day.

⛰ Focus Col de Néronne - Pas de Peyrol ⛰

📈 Col de Néronne : 3,8 km 9,1%

📈 Pas de Peyrol - 5,4km, 8,1%

🎬 Take a look at the decisive climbs of the day.

🎬 Voici le profil 3D des deux dernières ascensions du jour.

17,5 km do cilja - Maximilian Schachmann (Bora Hansgrohe) je skočil in ima pred Neilson Powless (EF Education First) 24 sekund prednosti. Skupina 14 kolesarjev zaostaja minuto, Primož Roglič in tekmeci za skupno zmago 9:25.

21 km do cilja - "Bomo videli, kakšne bodo noge. Na polno bo šlo z najboljšimi kolesarji," je Primož Roglič dejal o zaključnem klancu v današnji etapi. "Zadnji klanec je tako težak, da bo lahko naredil razlike," pa je pred etapo dejal njegov moštevni kolega pri Jumbo Vismi Sepp Kuss.

26 km do cilja - Pred kolesarji sta le še zaključna vzpona Col de Neronne (II. kat., 1.242 m. n. v., 3,8 km z 9,1 %) in Puy Mary Cantal (I. kat., 1.589 m. n. v., 5,4 km, 8,1 %). Pričakujemo lahko pravi boj med tistimi, ki se borijo za rumeno majico. Jasno je, da bo zmagovalec etape nekdo od ubežnikov, saj glavnina s Primožem Rogličem za njimi zaostaja 9:30.

34 km do cilja - Gorski cilj Côte d'Anglards-de-Salers (III. kat., 803 m. n. v., 3,5 km, 6,9 %)

1. Neilson Powless (EF Education First)

2. Maximilian Schachmann (Bora Hansgrohe)

Powlessu se je zdaj v ospredju priključil Schachmann in imata pred najbližjimi zasledovalci 32 sekund prednosti.

38 km do cilja - Neilson Powless (EF Education First) je odločen osvojiti današnjo etapo, potem ko si je pred najbližjimi zasledovalci prikolesaril 55 sekund prednosti. Medtem v glavnini, ki zaostaja 10:40, narekuje tempo ekipa Ineos Grenadiers, ki ima v svojih vrstah Egana Bernala. Očitno se pripravlja na napad v zaključku etape.

💪 🇺🇸 @NPowless goes on the attack! He has an advantage of 28’’ over the rest of the group.



💪 🇺🇸 @NPowless goes on the attack! He has an advantage of 28'' over the rest of the group.

💪 🇺🇸 @NPowless à l'offensive ! Il a pris 30'' d'avance sur le reste du groupe d'échappés.

Kolesarji se medtem vzpenjajo na gorski cilj Côte d'Anglards-de-Salers (III. kat., 803 m. n. v., 3,5 km, 6,9 %). Nato sledita še zaključna vzpona.

58 km do cilja - "Pred nami je nov naporen dan. Izziv. Celotna ekipa dobro funkcionira. Narediti moramo najbolje. Bomo videli, kakšne bodo na zadnjem vzponu noge. Na polno bo šlo z najboljšimi kolesarji," je pred etapo povedal v rumeno oblečeni Primož Roglič (Jumbo Visma).

61 km do cilja - Côte de l'Estiade (III. kat, 769 m. n. v., 3,7 km, 6,9 %)

1. Valentin Madouas (Groupama-FDJ) 2 točki

2. Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) 1

Prednost 17 ubežnikov znaša 9 minut, nihče pa ne ogroža Primoža Rogliča v skupnem seštevku. Povprečna hitrost do tega trenutka je znašala 39,8 km/h.

65 km do cilja - "Danes je težka etapa. Če se bom dobro počutil, bom poizkusil pridobiti nekaj časa. Če se ne bom, bom skušal slediti najboljšim. Ekipa Jumbo Visme bo skušala zadržati rumeno majico in bo imela nadzor na trasi. Na koncu bo ognjemet. Zadnji vzpon je res težak. Na koncu je zelo strmo. Noge bodo povedale, kaj narediti," je pred etapo povedal Tadej Pogačar.

73 km do cilja - Romain Bardet (AG2R la Mondiale) in Nairo Quintana (Arkea-Samsic) sta prišla nazaj v glavnino z rumeno majico. Ubežna skupina, v kateri sta Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) in Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), ima 8:13 prednosti.

86 km do cilja - Padec Bardeta in Quintane

Padec dveh favoritov za skupno zmago. Romain Bardet (AG2R la Mondiale) in Nairo Quintana (Arkea-Samsic) sta padla na ne preveč zahtevnem delu trase. V skupnem seštevku sta na četrtem oziroma petem mestu in za Primožem Rogličem zaostaja 30 oziroma 32 sekund. Bardet je nekaj časa ležal na tleh, nato pa se usedel na kolo in nadaljuje vožjno. Za skupino z rumeno majico zaostaja 50 sekund.

Zato pa je zaradi padca odstopil Bauke Mollema (Trek Segafredo).

97 km do cilja - Pri spustu so najbližji zasledovalci ubežnika ujeli. Zdaj je spet 17 kolesarjev pred glavnino in imajo 7:12 prednosti.

106 km do cilja - Gorski cilj Montee de la Stele (II. kat., 1.250 m. n. v., 6,8 km, 5,7 %)

1. Valentin Madouas (Groupama-FDJ) 5 točk

2. David de la Cruz (UAE Team Emirates) 3

3. Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) 2

4. Dan Martin (Israel Start-Up Nation) 1

107 km do cilja - Gorskemu cilju Montee de la Stele se najhitreje približuje Valentin Madouas (Groupama-FDJ), ki se je otresel Hugha Carthyja (EF)

110 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na tretji gorski cilj v etapi - Montee de la Stele (II. kat., 1.250 m. n. v., 6,8 km, 5,7 %). Hugh Carthy (EF) in Valentin Madouas (Groupama-FDJ) sta skočila in imata 40 sekund prednosti pred naslednjo petnajsterico kolesarjev in kar 6:10 pred skupino Primoža Rogliča.

🇬🇧 Hugh Carthy and 🇫🇷 @MadouasValentin have built a slight lead over the rest of the breakaway in the climb: 25".



🇬🇧 Hugh Carthy and 🇫🇷 @MadouasValentin have built a slight lead over the rest of the breakaway in the climb: 25".

Accélération de 🇬🇧 Hugh Carthy et 🇫🇷 @MadouasValentin en tête de course et disposent de 25" d'avance sur le groupe des poursuivants.

128 km do cilja - Col de Guery (III. kat, 1.277 m. n. v., 6,8 km pri 5 %)

1. Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept)

2. Warren Barguil (Arkea-Samsic)

126 km do cilja - Peterica ubežnikov je ujela prva zasledovalna skupina. Zdaj v ospredju kolesari 17 kolesarjev, Primož Roglič pa za njimi zaostaja 5:47.

137 km do cilja - Pri spustu s prvega gorskega cilja je najvišjo hitrost razvil slovenski kolesar Tadej Pogačar (UAE Emirates). S prelaza Col de Ceysatt je bila najvišje izmerjena hitrost 87,4 km/h.

The downhill from Col de Ceyssat already provided some fast descending, with @TamauPogi hitting the highest recorded speed



The downhill from Col de Ceyssat already provided some fast descending, with @TamauPogi hitting the highest recorded speed

And the intensity will keep rising en route to Puy Mary Cantal 👀

140 km do cilja - V ospredju še vedno Rémi Cavagna in Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Simon Geschke (CCC), Dan Martin (Israel Start-Up Nation) in Marc Soler (Movistar), ki lovi večja skupina kolesarjev (Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), David de la Cruz (UAE Team Emirates), Nicolas Edet (Cofidis), Neilson Powless (EF Education First), Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) in Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Hugh Carthy, Dani Martinez (EF) in Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe). Njihov zaostanek znaša 40 sekund, medtem ko glavnina z rumenim Primožem Rogličem (Jumbo Visma) na čelu zaostaja 2:53.

149 km do cilja - V prvem delu današnje etape se je že veliko dogajalo, vse bolj pa bo napeto, ko se bo trasa približevala cilju. Že zdaj je jasno, da kolesarji ustvarjajo brutalen dan. Peterica ubežnikov ima pred Primožem Rogličem 1:43 prednosti. Povprečna hitrost v prvih 40 kilometrih je znašala 41 km/h, a je treba upoštevati, da so morali prekolesariti na gorski cilj I. kategorije, ki je bil dolg dobih 10 kilometrov.

Gorski cilj I. kategorije - Col de Ceysatt (I. kat, 1.078 m. n. v., 10,2 km pri 6,1 %)

1. Simon Geschke 10 točk

2. Dan Martin 8

3. Marc Soler 6

4. Julian Alaphilippe 4

5. Rémi Cavagna 2

6. Hugh Carthy 1

⛰ The 5 leaders reach the Col de Ceyssat with an advantage of 1'20'' over the peloton. 🇩🇪 @simongeschke scores 10 points.



⛰ The 5 leaders reach the Col de Ceyssat with an advantage of 1'20'' over the peloton. 🇩🇪 @simongeschke scores 10 points.

⛰ Les 5 leaders passent au Col de Ceyssat avec 1'20'' d'avance sur le peloton. 🇩🇪 Simon Geschke marque 10 points.

157 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na prvi gorski cilj, ki sliši na ime Col de Ceysatt (I. kat, 1.078 m. n. v., 10,2 km pri 6,1 %). Pavel Sivakov (Ineos), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Benoît Cosnefroy in Nans Peters (AG2R-La Mondiale), Thibaut Pinot, Rudy Molard in Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Hugh Carthy, Dani Martinez in Neilson Powless (EF), Jan Hirt in Matteo Trentin (CCC), Gorka Izagirre (Astana), Jack Bauer in Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Romain Sicard (Total Direct Energie), Warren Barguil (Arkea-Samsic), Nicolas Edet (Cofidis), Carlos De La Cruz (UAE Team Emirates), Carlos Verona (Movistar), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) in Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital) je skupina kolesarjev, ki skuša zbežati glavnini in ujeti peterico v ospredju.

160 km do cilja - Jumbo-Visma ne spusti ubežnikov predaleč. Zaostanek znaša 1:36. Med ubežniki in glavnino je še skupina enajstih kolesarjev, ki skušajo ujeti priključek.

167 km do cilja - Petim kolesarjem je uspelo diktirati izjemno hiter tempo in so se odlepili glavnini. Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Benoît Cosnefroy (AG2R-La Mondiale), Simon Geschke (CCC), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) in Dan Martin (Israel Star Up Nation) imajo pred rumeno majico Primoža Rogliča (Jumbo-Visma) dve minuti prednosti. Prav nihče od omenjenih kolesarjev pa ga v skupnsem seštevku ne ogroža, saj so njihovi zaostanki v skupnem seštevku veliki.

181 km do cilja - Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Benoît Cosnefroy (AG2R-La Mondiale), Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie), Simon Geschke (CCC), Nils Politt (Israel Start-Up Nation), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), De Marchi (CCC) in Tejay van Garderen (EF) so kolesarji, ki skušajo upsešno izpeljati pobeg.

182 km do cilja - Col de Ceysatt (I. kat, 1.078 m. n. v., 10,2 km pri 6,1 %), Col de Guery (III. kat, 1.277 m. n. v., 6,8 km pri 5 %), Montee de la Stele (II. kat., 1.250 m. n. v., 6,8 km, 5,7 %), Cote de l'Estiade (III. kat, 769 m. n. v., 3,7 km, 6,9 %), Cote d'Anglards de Salers (III. kat., 803 m. n. v., 3,5 km, 6,9 %), Col de Neronne (II. kat., 1.242 m. n. v., 3,8 km z 9,1 %) in Puy Mary Cantal (I. kat., 1.589 m. n. v., 5,4 km, 8,1 %) so vzponi, ki čakajo kolesarje.

12.05 – 13. etapa na Dirki po Franciji se je začela. Za tiste, ki se potegujejo za skupno zmago, bo prav poseben dan. Kolesarji se bodo podali čez številne prelaze in naredili 4400 višinskih metrov.