Napoved Chrisa Frooma: Roglič bo popustil v zadnjem tednu Toura #video

Chris Froome mora letošnji Tour spremljati na daljavo, saj ni bil uvrščen v elitno osmerico kolesarjev Ineosa, ki so dobili priložnost na dirki leta. Kaj meni o možnostih Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja? Foto: Getty Images

Letošnja Dirka po Franciji je že druga zapored, ki mineva brez štirikratnega zmagovalca te prestižne dirke Chrisa Frooma. Lani je odpadel zaradi hude poškodbe na kriteriju Dauphine, ki velja kot ogrevalna dirka za Tour, letos pa zaradi slabe pripravljenosti, ki je prav tako še vedno posledica lanskega grozljivega padca.

Namesto tega se Froome muči na etapni dirki Tirreno – Adriatico. Po treh etapah ima za vodilnim Michaelom Woodsom iz ekipe EF Pro Cycling že 18 minut in 32 sekund zaostanka.

Pred dnevi se je prek videopovezave pogovarjal z novinarjem televizije ITV Sport in razčlenil nekaj svojih razmišljanj na temo razpleta letošnjega Toura.

Štirikratni zmagovalec Toura Chris Froome je navdušen nad Tadejem Pogačarjem. Foto: Reuters

Seveda se je dotaknil tudi dveh slovenskih kolesarjev, ki imata na dirki pomembni vlogi, vodilnega na dirki Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, ki je na svojem prvem Touru že prikolesaril do svoje prve etapne zmage in drugega mesto. Če se karte ne bi premešale v vetrovni 7. etapi prejšnji petek, v kateri si je nabral minuto in 21 sekund zaostanka, vprašanje, kdo bi danes nosil rumeno ali pa vsaj belo majico najboljšega mladega kolesarja, v kateri je trenutno Egan Bernal.

Zadržan glede Rogličeve dominantnosti

"Če sem povsem odkrit, potem moram reči, da imam nekaj zadržkov glede tega, kako dolgo bo Rogličeva dominantnost še trajala," je v spletnem pogovoru presenetil Froome.

"Zanj je značilno, da proti koncu tritedenskih dirk nekoliko popušča. Na kriteriju Dauphine je bil povsem nedotakljiv, na Touru pa kaže precej bolj človeški obraz. Vozi pametno, zadržano in morda bo res zdržal vse tri tedne in me presenetil. Zadržujem dih in čakam na trenutek, ko bo počasi začel popuščati in bo izgubil ta momentum."

Roglič bo v zadnjem tednu Toura začel popuščati, napoveduje Froome. Foto: Reuters

Brez vetrovne etape bi bil Pogačar v rumeni majici

Izredno navdušen je Froome nad Pogačarjem. "Izredno impresivna dirka. Mislim, da je bilo časovno tempiranje na Touru popolno. Na kriteriju Dauphine ni bil tako prepričljiv, ni bil tako visoko v skupni razvrstitvi in mnogi so ga že odpisali, a se vedno bolj zdi, da je bila to dirka, ki jo je potreboval za to, da formo pripelje na višjo raven.

V prvem tednu Toura mu je šlo odlično. Res je, da je izgubil nekaj časa v vetrovni etapi, brez tega bi bil danes najbrž v rumeni majici. Glede njegove fizične pripravljenosti pa bi rekel, da je ta izjemna. Fant je star 21 let, še mlajši je od Egana, in ve, da lahko zdrži vse tri tedne. Ta trenutek se zdi, kot da ima nekaj več kot ostali favoriti za končno zmago."

Glede Egana Bernala Froome pričakuje ponovitev lanskega scenarija. Foto: Reuters

"Bernal? Upam, da se ponovi lanski scenarij."

Froome, ki bo letos dirkal na Vuelti, se je dotaknil tudi kapetana Ineosa, lanskega zmagovalca Bernala. "Dobro je pripravljen, čeprav je na Tour prišel z lažjo poškodbo hrbta, a se mi zdi, da zelo dobro dirka. Vozi premišljeno, prav tako dokaj zadržano, za zdaj se še ni odločil za kakšne večje napade konkurentov. A če pogledamo lanski Tour, na prvih gorskih etapah ni bil preveč prepričljiv, nabral si je tudi kar nekaj zaostanka, a v tretjem tednu je bil naravnost fantastičen. Po tihem upam, da bo to tudi letošnji scenarij."

Na povsem jasno vprašanje novinarja, kdo bo na koncu Toura v Parizu oblekel rumeno majico, se Froome tudi po premisleku in kolebanju med Rogličem, ki se bo "boril za vsako bonifikacijsko sekundo", Pogačarjem, "ki se zdi bolj lačen kot kadarkoli prej", ter Bernalom, "ki je trenutno na drugem mestu in je z etape v etapo vedno boljši", na koncu ni mogel odločiti.

Na prigovarjanje novinarja, naj vendar le izbere eno ime, se je odločil za Bernala. Iz lojalnosti, kot je dejal.

