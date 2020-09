Prvi mož Toura zaradi pozitivnega testa zapustil dirko, a se počuti dobro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med peterico pozitivnih na Dirki po Franciji je bil tudi direktor dirke Christian Prudhomme, ki je moral po letu 2009 prvič pred TV, od koder zdaj spremlja francosko kolesarsko pentljo. Luka Mezgec je imel v svoji ekipi prav tako pozitivnega člana med osebjem: "Zagotovo je to razočaranje, da je moral zapustiti ekipo. Hkrati pa je dobrodošlo, da balonček na Touru funkcionira," je dejal slovenski kolesar.

Po nedeljskih in ponedeljkovih testiranjih na novi koronavirus je postalo jasno, da nihče od kolesarjev Dirke po Franciji ni bil pozitiven. So pa bili pozitivni štirje predstavniki iz ekip Ineos Grenadiers, Mitchelton-Scott, Cofidis Solutions Crédits in AG2R-La Mondiale ter direktor dirke Christian Prudhomme.

Prav vsi so morali nemudoma zapustiti Tour. Prudhomme je bil pred začetkom dirke trikrat testiran negativno, povrhu vsega je bil negativen tudi njegov krvni test.

Prav njegova okužba je bila v središču pogovorov med novinarji in vsemi ekipami. Vendarle je prvi mož dirke.

"15 let nisem spremljal Toura prek TV"

"Bolje, da je okužen on kot kdo od kolesarjev," je dejal kolesar Team Sunweba Nicolas Roche in dodal: "Testi so dokazali, da sistem na Touru deluje."

Direktor dirke Christian Prudhomme je bil pozitiven na testu za covid-19. Foto: Reuters Organizator dirke je še sporočil, da Prudhomme ni bil uradno del "balončka" in ni bil v neposrednem stiku s kolesarji in preostalimi člani moštev.

Kot poročajo, se bo za osem dni umaknil z dirke in šel v samoizolacijo: "Naredil bom tako, kot v Franciji velevajo pravila. Tour bom spremljal prek TV, kar nisem počel že 15 let. Pozitiven sem, ampak se počutim dobro. Najbolj pozitivno je, da nihče od kolesarjev ni bil pozitiven."

Vsi se sprašujejo, kje bi se lahko okužil. V stiku je bil z ljudmi, med drugimi tudi s predsednikom vlade Jeanom Castexom. Z njim se je celo vozil v istem avtu. Zato je tudi Castex šel nemudoma na testiranje.

Nemir pa se je vnesel v štiri ekipe, ki so imele vsaka po enega predstavnika spremljevalnega osebja okuženega. Vendarle velja pravilo, če bosta dva v ekipi sočasno okužena v razmiku enega tedna, se bo ta morala posloviti od Toura.

Naslednje testiranje bo prihodnji ponedeljek.

V ekipi Luke Mezgeca bodo nekoliko na trnih

Slovenski kolesar Luka Mezgec je član Mitchelton Scotta, ki je moral poslati svojega človeka v karanteno: "V ponedeljek zjutraj smo dobili obvestilo o pozitivnem primeru v naši ekipi. V izolaciji je, dirka gre naprej. Zagotovo je razočaranje, da je moral zapustiti ekipo. Zato pa je dobrodošlo videti, da "balonček" funkcionira. 700 ljudi je vpetih v Tour in le pet pozitivnih primerov."

Luka je bil žalosten, da je moral eden od osebja zapustiti Tour, hkrati pa je izpostavil, da je pozitivno to, da ni bil nihče od kolesarjev okužen. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zato pa se je zgodila napaka v belgijski ekipi Deceuninck-Quick-Step, v kateri naj bi bil prav tako en član okužen, a je drugi test pokazal, da ni tako – do napake naj bi prišlo v laboratoriju.