27-letni Italijan Davide Formolo, ki je pred začetkom letošnjega Toura kot enega največjih favoritov za zmago izpostavil prav Pogačarja, jo je namreč hudo skupil pri skupinskem padcu slabih 65 kilometrov pred ciljem in je moral predčasno končati dirko.

#TDF2020 Unfortunately it has been confirmed that @davideformolo has broken his collarbone and won't be able to continue in the race.



Forza Davide 🙏.#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/pqFd6WVPoB — @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) September 8, 2020

Slovenski biser je tako ostal brez dragocenega pomočnika, ki bi ga v prihodnjih dveh tednih, ko je na sporedu tudi trojček gorskih etap v Alpah, še kako potreboval.

Tadej Pogačar je v skupni razvrstitvi trenutno na sedmem mestu. Za vodilnim Primožem Rogličem ima 44 sekund zaostanka. Foto: Reuters

Formolo je v hudih bolečinah sicer vztrajal do konca etape in v cilj pripeljal kot zadnji od 164 kolesarjev. Rentgensko slikanje je pokazalo, da si je zlomil ključnico. S tabora UAE Emirates so sporočili, da bo operiran v prihodnjih 48 urah, po napovedih ekipnega zdravnika Jeroena Swarta pa naj bi se na kolo vrnil nekje po petih ali šestih tednih. Njegov naslednji cilj so ardenske klasike, je sporočil preko družbenih omrežij.

Z zlomom se je Tour končal tudi za ekipnega kolega Luke Mezgeca Sama Bewleyja iz ekipe Mitchelton-Scott, ki je bil eden od 12 kolesarjev, ki so po včerajšnji etapi obiskali zdravniški tovornjak z rentgenom.

V ekipi UAE Emirates poleg Pogačarja tako ostajajo Jan Polanc, ki bo Pogačarju v oporo v gorskih etapah, Marco Marcato, Stake Vegard Laengen, David de La Cruz, ki se je poškodoval v 1. etapi, in Alexander Kristoff, zmagovalec uvodne etape letošnjega Toura.

Frizerska stava

A še preden je prišlo do nove izgube v ekipi UAE Emirates (že pred tem se je z dirke brez razlage poslovil prvotno sokapetan moštva Fabio Aru), se je v zakulisju odvrtela zanimiva "epizoda". Frizerska. Pogačar je namreč z ekipnim maserjem Josebo stavil, da mu bo uspelo doseči etapno zmago; maser pa je zastavil svoje lase.

#TDF2020 @TamauPogi made a bet that if he won a stage he could cut the hair of his masseur Joseba 💇- Tadej won 😂. #UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/yUJiJW2my5 — @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) September 7, 2020

Preberite še: