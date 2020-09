Premierna zmaga Irca, Mezgec med deseterico, Roglič zanesljivo ostaja v rumenem

Dirka po Franciji, 10. etapa:

17.20: Zmagovalca je odločil ciljni šprint, v katerem se je najbolje znašel Sam Bennett. Irec, ki je za las ugnal Caleba Ewana in tretjega Petra Sagana, je z zmago tudi "slekel" Sagana in znova oblekel zeleno majico. Najboljši Slovenec je bil Luka Mezgec na desetem mestu.

Primož Roglič in Tadej Pogačar sta končala z najboljšimi in obdržala mesti, ki sta ju držala pred etapo. Roglič je tako še naprej vodilni in v rumeni majici, pred drugim Eganom Bernalom ima 21 sekund prednosti, tretji Guillaume Martin zaostaja 28 sekund, Pogačar je s 44 sekundami zaostanka sedmi.

Skupni vrstni red po 10. etapi:

🇫🇷 #TDF2020



The overall classification after stage 10

17.13: 4 km do cilja: V boju za etapno zmago še vedno velika skupina, v kateri je tudi vodilni v skupnem seštevku Roglič. Kdo od šprinterjev bo prvi prečkal ciljno črto?

17.09: 7 km do cilja: Zdaj tempo glavnine diktira Jumbo-Visma s Primožem Rogličem na čelu.

17.07: 9 km do cilja: Še naprej v vodilni skupini okoli 40 kolesarjev, med njimi tudi rumena majica Roglič in Pogačar, pa tudi Matej Mohorič in Luka Mezgec.

17.03: 12 km do cilja: Švicarja Stefana Künga so hitro ujeli, na čelu glavnine tempo diktira ekipa Movistar.





17.00: 15 km do cilja: Vodilna skupina je že na mostu, na katerem se čuti močan veter s strani. S pobegom znova poskuša Švicar Stefan Küng (Groupama-FDJ).



16.56: 17 km do cilja: Vodilna skupina se je raztrgala, med okoli 40 kolesarji v ospredju ostajajo člani Jumbo-Visme, pa tudi Deceuninck-QuickStep, Ineos in Bora-Hansgrohe. Zadaj je prišlo do novega padca, obležal je eden od kolesarjev CCC, težave ima tudi Julian Alaphilippe.

💥 A crash in the peloton before the bridge to the Île de Ré.



💥 Chute dans le peloton avant le pont de l'Ile de Ré.#TDF2020 pic.twitter.com/FnZv1dHktY — Tour de France™ (@LeTour) September 8, 2020

16.50: 22 km do cilja: V ospredju nič novega, Pogačar in Roglič še vedno kolesarita v veliki vodilni skupini. Ta zapušča mesto in se bliža bolj odprtim predelom trase, na katerih se bo čutil močan veter s strani.

16:27: 39 km do cilja: Glavnina, v kateri je lepo število kolesarjev - tudi Roglič in Pogačar -, je prečkala nov leteči cilj. Prvi je bil Matteo Trentin (CCC) pred Saganom in Bennettom. Trentin je z novimi 20 točkami skočil na tretje mesto v točkovni klasifikaciji, pred njim sta vodilni Sagan in Bennett, ki za Slovakom zaostaja devet točk.

16.00: V drugem padcu je grdo padel tudi Pogačarjev sotekmovalec pri UAE Davide Formolo, ki ima tako kot Skujinš močno raztrgan dres, videti pa je, da trpi tudi hude bolečine.

🚴‍♂️💥¡CAÍDA en el PELOTÓN del #TDF2020!



🇫🇷MARTIN y 🇸🇮POGACAR, al SUELO. Se LEVANTAN y se reincorporan ya al PELOTÓN | 60 KM a 🏁



➡ ¡Sigue los ÚLTIMOS KM en @elchiringuitotv! pic.twitter.com/uj5j6U60AY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 8, 2020

15.55: 64 km do cilja: Nov padec. Na tleh sta se znašla tudi Guillaume Martin, tretji v skupnem seštevku, in naš Tadej Pogačar. Slednji je moral počakati svojo ekipo in novo kolo. K sreči slovenski kolesar ni veliko izgubil, saj je hitro ujel najboljše.

15.42: Med tistimi, ki so jo skupili v množičnem padcu, je tudi Toms Skujinš (Trek). Latvijec je povsem raztrgan in okrvavljen, zdravniško osebje pa se ga trudi zakrpati neposredno iz avtomobila.

#TDF2020 Como ha quedado el uniforme de Toms Skujins después de la caída. pic.twitter.com/DQUShwHaSm — Pasión Ciclismo 🚴🏻 (@pasiociclismo) September 8, 2020

Some gnarly road rash on Toms Skujins from the crash in today’s stage. #TDF2020 pic.twitter.com/kV5wbsM52S — Justin Britton (@Justin_Britton) September 8, 2020

15.40: 75 km do cilja: Dogajanje v karavani se je povsem umirilo. Zdi se, da se po padcu čaka le še konec ravninske etape, kjer bodo imele glavo vlogo ekipe s šprinterji.

15.25: 90 km do cilja: Po padcu se je glavnina prepolovila na dva dela, a po nekaj minutah so kolesarji spet skupaj.

15.15: Iz dirke sporočajo, da je Sam Bewley (Mitchelton-Scott) po padcu v glavnini sestopil s kolesa in končal z letošnjimi nastopi na dirki po Franciji.

15.10: 99 km do cilja: Drama. Množičen padec v glavnini. Primož Roglič je k sreči lahko še pravočasno zavrl in se izognil poškodbam. Dramo v glavnini nista pretirana izkoristila vodilna Küng in Schär, ki ju je glavnina kmalu po padcu tudi ujela.

"It's dangerous wherever you are!"



There's a crash in peloton and a handful of riders are down 💥



🇫🇷 #TDF2020

📺 Eurosport 1

📱💻 Uninterrupted coverage: https://t.co/oz1J4QRNqW

Eurosport UK

15.00, 109 km do cilja: Prednost vodilnih Švicarjev hitro pojenja. Imata le še 37 sekund prednosti pred glavnino.

14:45: Vodilna kolesarja Stefan Küng (Groupama-FDJ) in Michael Schär (CCC) sta v prvi uri prevozila 49,3 kilometra.

14.27: Prednost ubežnikov je narasla še za 10 sekund (1:50). Povprečna hitrost karavane je 48,1 km/h.

14.13, 25 km: Razlika med glavnino in ubežnikoma ostaja nespremenjena (1:40).

Okuženega direktorja dirke Christiana Prudhommeja je zamenjal njegov asistenst Francois Lemarchand: Foto: Reuters

14.10, 20 km: Prednost ubežnikov je narasla na skoraj dve minuti (1:40). Na čelu glavnine je zdaj Deceuninck-Quickstep.

14.00, 10 km: Prednost ubežnikov ostaja minuta. V glavnini oster tempo narekuje Rogličeva Jumbo-Visma.

Swiss riders on the move from the start!

13.48: Že po dveh kilometrih pravega dirkanja sta skočila Stefan Küng (Groupama-FDJ) in Michael Schär (CCC). Glavnina ne reagira, prednost dvojice pa raste. Imata že minuto prednosti.

The 🇨🇭Swiss leaders @stefankueng and @michaelschaer have built a 1'07" lead that is steadily increasing.



La Suisse en tête avec @stefankueng and @michaelschaer. Ils ont une avance de 1'07" qui ne cesse d'augmenter.#TDF2020 pic.twitter.com/8QH4yD4wgt — Tour de France™ (@LeTour) September 8, 2020

13.45: Konec je ogrevanja. Kolesarji so prevozili uvodnih 6 km, zdaj pa se začenja zares! Že od samega začetka se pričakujejo številni skoki in izoblikovanje ubežne skupine.

ZAČETEK 10. ETAPE! Pred kolesarji je 168,5 km dolga ravninska etapa. Pričakuje se, da se bodo za zmago udarili najboljši šprinterji, med njimi tudi naš Luka Mezgec. V generalni razvrstitvi ne bi smelo priti do nikakršnih sprememb. Primož Roglič prvič kolesari z rumeno majico in tako bo, če ne bo vmes posegla višja sila, tudi po tej etapi.

Predstavitev 10. etape Dirke po Franciji: