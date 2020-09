Videti je lahko, vendar Roglič in Pogačar izpostavljata, da ne bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po dnevu premora in dveh težkih etapah čaka kolesarje na Dirki po Franciji nov preizkus. Namenjena je sicer šprinterjem, a bodo morali prav vsi paziti na morebitne preglavice z vetrom, ki lahko tudi v ravninski etapi, ki bo potekala na dveh otokih, naredi selekcijo med najboljšimi. Torkov dan bo prav poseben za Primoža Rogliča, ki bo premierno v karieri kolesaril v rumeni majici najboljšega in stopil v druščino 25 kolesarjev, ki so nosili majico najboljšega prav na vseh treh največjih dirkah na svetu.